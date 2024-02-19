Юлианне Юрченко неплохо было бы иногда вспоминать, что Ласнамяэ - это не Москва. Это в России партия-побратим центристов запрещает любое упоминание о войне, чтобы у жителей не возникало неудобных вопросов, а здесь, в свободном мире, нам полезно каждую минуту помнить, что Россия бомбит мирные города совсем рядом с нами.

Спальные районы Мариуполя или Харькова неотличимы от Ласнамяэ. А дом в Киеве, два дня назад полностью разрушенный российской ракетой, выглядел как такой же высотный дом на улице Коорти. И этот ад продолжается уже два года, начиная с 24 февраля 2022.

Один из плакатов выставки на Лаагна-теэ в Ласнамяэ. Фото: Eero Vabamägi

Насколько же надо быть лишенной чувства сострадания и элементарной вежливости чиновницей, чтобы в стране, где находится около 70 тысяч украинских беженцев, в преддверии этой печальной годовщины возмущаться тем, что плакаты с разрушенными городами якобы портят нам День независимости!

С другой стороны, я понимаю, что чем больше людей осознают опасность путинского «русского мира», тем хуже обстоят дела у тех политиков, которые поддерживали и поддерживают кремлевскую повестку.

Поэтому я, конечно, не удивлен, что для старейшины Ласнамяэ «подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на здоровье». Поздновато спохватилась! О своем здоровье надо было раньше беспокоиться, когда центристы договора о сотрудничестве с «Единой Россией» подписывали.

Плакат выставки в Мустамяэ. Фото: Eero Vabamägi

Никогда террористический и человеконенавистнический режим не приводит ни к чему иному, кроме войны, захватов заложников и убийств, в том числе массовых. Не стоили те несколько кровавых евро, которые были получены в ходе сотрудничества с путинистами, того кошмара, до которого все в конечном итоге закономерно дошло.

О выставке 19 февраля в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Авторы необычной выставки - художники Estookin и Ребека Парбус. По задумке авторов, она поднимает вопрос: за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?