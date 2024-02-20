Дискуссия продолжается: что думают о нашумевшей выставке старейшины других столичных районов?

Арт-проект «Момент» вызвал общественную дискуссию и противоречивые мнения как в обществе, так и среди столичных властей. В то время, как старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) возмущена антивоенной выставкой, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм (СДПЭ) заявляет, что не дело городских властей запрещать искусство. Какое мнение у старейшин других районов столицы?