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Дискуссия продолжается: что думают о нашумевшей выставке старейшины других столичных районов?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Арт-проект «Момент» на бульваре Сыпрузе.
Арт-проект «Момент» на бульваре Сыпрузе. Фото: Eero Vabamägi

Арт-проект «Момент» вызвал общественную дискуссию и противоречивые мнения как в обществе, так и среди столичных властей. В то время, как старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) возмущена антивоенной выставкой, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм (СДПЭ) заявляет, что не дело городских властей запрещать искусство. Какое мнение у старейшин других районов столицы?

Напомним, что в понедельник, 19 февраля, в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства.

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