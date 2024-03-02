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Кыргвеэ – бывшим коллегам: ваш поступок показал, что угрозы не мешают нарвским врачам проявлять волю. Я горжусь вами!

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Пикет на Ратушной площади в поддержку Аго Кыргвеэ.
Пикет на Ратушной площади в поддержку Аго Кыргвеэ. Фото: Илья Смирнов

В четверг Совет ЦУ «Нарвская больница» освободил члена правления Аго Кыргвеэ от занимаемой должности и утвердил нового руководителя больницы - Юллара Ланно. В тот же вечер несколько сотен нарвитян вышли на митинг в поджержку Кыргвеэ. 

В субботу, 2 марта Кыргвеэ написал обращение для своих бывших коллег, где поблагодарил их и выразил надежду, что они продолжат его начинания: 

«Дорогие коллеги!

Спасибо всем вам за три замечательных года, в течение которых мне довелось работать с вами. Моментами это было трудное время, но в основном приятное и радостное, потому что вы показали себя трудолюбивыми, усердными и преданными людьми. За последнее я хотел бы поблагодарить вас особенно!

Без вашей поддержки последняя неделя была бы для меня очень трудной. Ваше присутствие на Ратушной площади в четверг согрело мое сердце и показало, что я делал правильные и важные вещи в Нарвской больнице. Ваш поступок показал всей Эстонии, что нарвские врачи могут быть решительными и сплоченными, и что угрозы больше не мешают им выражать свою волю. Я горжусь вами!

Хочу еще раз подтвердить, что я ничем не навредил Нарвской больнице и все, что я делал, было в первую очередь на благо вас, сотрудников Нарвской больницы, а также жителей этого города. К сожалению, это подтверждает, что среди них есть и лживые, и враждебные, которые ставят собственное благополучие выше общего блага.

Я желаю, чтобы вы и впредь делали все возможное, чтобы Нарвская больница стала лучше, а медицинское обслуживание здесь оставалось таким же, как и в других эстонских больницах. Пожалуйста, продолжайте учить эстонский язык, в будущем это поможет вам еще лучше справляться с работой, в том числе и за пределами Нарвы.

Я очень надеюсь, что начатые мною действия не пойдут насмарку, а будут реализованы и доставят вам еще больше удовольствия от работы. Спасибо вам всем от всего сердца!

Ваш Аго».

Пикет на Ратушной площади в поддержку Аго Кыргвеэ.
Пикет на Ратушной площади в поддержку Аго Кыргвеэ. Фото: Илья Смирнов

Евграфов: действия Кыргвеэ нанесли Нарвской больнице значительный материальный ущерб

В среду вечером Алексей Евграфов заявил, что действия Кыргвеэ нанесли Нарвской больнице значительный материальный ущерб. В вину главе больницы ставится заключение трудового договора с самим собой и покупка служебного автомобиля, средства на которую не были предусмотрены в бюджете больницы. Также Евграфов упомянул, что Кыргвеэ неоднократно делал инвестиции «без ведома и согласия совета, таким образом грубо нарушая финансовую дисциплину».

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Вечером, 29 февраля, Аго Кыргвеэ был снят с поста руководителя Нарвской больницы решением совета, несмотря на то, что большая часть коллектива больницы вступилась за него. На его место пришел Юллар Ланно, которого назначили без конкурса.

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