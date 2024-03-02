Кыргвеэ – бывшим коллегам: ваш поступок показал, что угрозы не мешают нарвским врачам проявлять волю. Я горжусь вами!

В субботу, 2 марта Кыргвеэ написал обращение для своих бывших коллег, где поблагодарил их и выразил надежду, что они продолжат его начинания:

«Дорогие коллеги!

Спасибо всем вам за три замечательных года, в течение которых мне довелось работать с вами. Моментами это было трудное время, но в основном приятное и радостное, потому что вы показали себя трудолюбивыми, усердными и преданными людьми. За последнее я хотел бы поблагодарить вас особенно!

Без вашей поддержки последняя неделя была бы для меня очень трудной. Ваше присутствие на Ратушной площади в четверг согрело мое сердце и показало, что я делал правильные и важные вещи в Нарвской больнице. Ваш поступок показал всей Эстонии, что нарвские врачи могут быть решительными и сплоченными, и что угрозы больше не мешают им выражать свою волю. Я горжусь вами!

Хочу еще раз подтвердить, что я ничем не навредил Нарвской больнице и все, что я делал, было в первую очередь на благо вас, сотрудников Нарвской больницы, а также жителей этого города. К сожалению, это подтверждает, что среди них есть и лживые, и враждебные, которые ставят собственное благополучие выше общего блага.