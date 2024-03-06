«Кто кому уступает дорогу?»: не все водители смогли решить загаданный полицией ребус

Видимо, для борьбы с невежеством и для повышения безопасности на дорогах, Центр надзора за дорожным движением регулярно рассматривает, казалось бы, простые ситуации, которые вызывают у автомобилистов серьезные сложности.

На этот раз в Facebook Центра надзора за дорожным движением была опубликована картинка, которая сопровождалась вопросом: «Нужно ли в зоне действия знака «пересечение равнозначных дорог» уступать дорогу автомобилю, выезжающему с парковки или из жилой зоны?»

Как ни печально, но обладатели водительских прав давали диаметрально противоположные ответы: одни считали, что нужно уступить дорогу, поскольку действует «правило правой руки», другие говорили, что уступать никому не нужно, поскольку место пересечения с жилой зоной или парковкой не является перекрестком, поэтому разговоры о «помехе справа» в данном случае неуместны.

Не обошлось и без юмора: один из комментаторов отметил, что если на приближающемся справа автомобиле имеется наклейка Bolt, от греха подальше, будет разумнее его пропустить.

Выдержав небольшую паузу, полицейские, ссылаясь на ЗоДД, объяснили, как же все-таки следует действовать в подобных ситуациях.