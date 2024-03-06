Юферева-Скуратовки: это ложь, что реформисты за ступенчатый подоходный налог

Как заявил Ляэнеметс, в каком-то смысле отмена налогового горба не является для соцдемов правильной с мировоззренческой точки зрения, однако вместе с Партией реформ они готовятся к введению прогрессивного подоходного налога.

Читайте также Политика ИНТЕРВЬЮ Председатель соцдемов: вместе с Партией реформ мы готовимся к переходу на прогрессивный подоходный налог

«Я с немалым удивлением прочитала новость о том, что, оказывается, председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс уже ведет переговоры с Партией реформ о введении ступенчатого подоходного налога, - говорит Юферева-Скуратовски. - Очень интересно было бы узнать, кто же участвует в этих переговорах. Руководство Партии реформ в данных переговорах точно не участвует».

Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Eero Vabamägi

Юферева-Скуратовски напоминает, что 19 июня прошлого года Рийгикогу принял закон, согласно которому с 2025 года будет отменен регрессивный не облагаемый налогом доход и будет установлен единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц или 8400 евро в год.

«То есть, мы устанавливаем единый для всех не облагаемый налогом доход в размере 700 евро. Все, что выше, облагаем подоходным налогом по единой ставке в 20 процентов», - говорит она.

По словам Юферевой-Скуратовски, больше всего от этого выиграет средний класс, который больше всего страдает от налоговой системы, действующей с 2018 года, а исключениями являются пенсионеры по старости, чей не облагаемый налогом доход равен средней пенсии по старости.

«Я уверена, что государство должно поощрять тех людей, кто работает, у кого есть амбиции и желание двигаться дальше, а не наказывать их более высокими налогами», - подчеркивает она.

«Приведу несколько примеров того, насколько выигрышна налоговая система, которая начнет действовать с 2025 года: у спасателя, который зарабатывает 1620 евро в месяц, после устранения налогового бремени будет оставаться 636 евро в год; полицейский с месячной зарплатой в 1849 евро будет выигрывать более 982 евро в год; у учителя, который зарабатывает 1820 евро в месяц, будет оставаться в кармане каждый месяц на 78 евро больше. Если же педагог зарабатывает в среднем 2164 евро в месяц, то он будет получать дополнительно более ста евро в месяц», - говорит Юферева-Скуратовски.