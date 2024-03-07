Продукты из России возвращаются в Финляндию. Поставки идут через Эстонию

В одной из торговых сетей Финляндии снова доступны продукты российского производства, которые исчезли оттуда после того, как Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украине. Об этом сообщает финское издание Yle.

Журналисты публикуют фотографии прилавков магазинов Rajamarket с российским майонезом «Махеевъ».

«Покупатели запросили этот продукт, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России», - объяснил возвращение российского товара Сергей Ананьев, владелец сети магазинов Rajamarket, оперирующей в Иматра, Лаппеенранта, Виролахти и Котка.

На приграничном рынке много покупателей российского происхождения, привыкших к русскому майонезу, утверждает бизнесмен, уточняя, что Rajamarket импортирует майонез «Махеевъ» не из России, а через латвийскую фирму-импортера, то есть поставки на северный берег Финского залива идут через Эстонию.

Производство майонеза «Махеевъ» началось в России в конце 90-х. Владельцы бизнеса активно заказывают рекламу на российском телевидении и даже поставляют свои продукты космонавтам «Роскосмоса» на МКС. 23 февраля в соцсетях производителя было опубликовано поздравление с рекламой: «С праздником вас, наши защитники! С 23 февраля!!! Спасибо за вашу заботу и тепло. Сегодня в такой замечательный праздничный день предлагаем обрадовать наших взрослых и маленьких защитников вкусными бургерами на завтрак».

При этом Ананьев сообщил, что большая часть продуктов питания, поставляемых в Rajamarket той же латвийской компанией, поступает из Украины.

«От 80 до 90 процентов поставляемых этой компанией продуктов - украинского производства. Кроме того, импортер поставляет нам товары из стран Балтии», - рассказал Ананьев.

Yle замечает, что санкции ЕС мало что делают для сдерживания импорта продовольствия из России. Под запретом находятся только черная икра, ее заменители, морепродукты и этиловый спирт.

Накануне стало известно, что власти Латвии с 8 марта прекращают импорт целой линейки продуктов из России и Беларуси. Под запрет попадают овощи, как свежие, так и консервированные, зерно, корма для животных и многое другое.

Правительство Латвии объяснило расширение линейки запрещенных к ввозу продуктов, в том числе, обращениями местных фермеров.