Раз в три года Минкульт Эстонии заказывает мониторинг интеграции эстонского общества. Результаты очередного из них были обнародованы 5 марта. Число рифмуется с количеством групп, на которые разделились живущие в стране неэстонцы. В трех из них с интеграцией «более или менее хорошо», в двух «все не здорово». Критериев деления людей тоже было пять, и они давали интересные результаты. В целом ясно, что разрыв между группами растет, хотя и не в ожидаемом ключе.
Время коммента ⟩ Человек человеку – упс: что на самом деле показал мониторинг интеграции
Людей, которые полностью влились в эстонскую среду, насчитывается 18 процентов. К ним добавляются некие «местные патриоты», у которых не все так идеально, есть куда расти – их 23. Еще 17 процентов – молодежь, которую не волнует ни война в Украине, ни собственная польза для Эстонии. Их называют очень тревожным словом «прагматики» - так, помнится, предпочитали называть диктатора Путина в начале его творческого роста. А вот вторая группа людей, которые в основном никого не любят и на всякий случай никому не верят, составляет 43 процента. То есть это, на минуточку, едва ли не половина всех респондентов.
В этой группе достаточно тех, кто неплохо говорит по-эстонски. Знание языка, согласно исследованиям, не имеет жесткой корреляции с лояльностью. В этой группе найдутся и те, кто пойдет воевать за Эстонию, даже имея российское гражданство. А если и не пойдет, то будет оказывать или хотя бы демонстрировать большую поддержку национальной обороне. Война, идущая поблизости, изменила представление людей о своей защищенности, а искренняя надежда на приход «освободителей» из числа тех, что продолжают буксовать в Украине, стала вовсе маргинальной.
Но проблема эстонского общества, по-видимому, лежит в другой плоскости. Это общество в большой степени внутренне отчуждено и питается недоверием. Как справедливо заметила в недавнем эфире Rus.Postimees Марью Лауристин, речь необязательно идет о взаимном недоверии русско- и эстоноязычных жителей. Оно как раз уже сейчас сходит на нет, если представители национального меньшинства на работе и в общественной жизни используют государственный язык, а дома говорят на родном. Как это было и есть в странах с большим числом иммигрантов (например, США, постколониальная Западная Европа).
Речь о недоверии «маленького человека» к правительству и «большой» Европе, к банкам и работодателям, к торговым сетям и развлечениям. Культурные институции вызывают просто приступы недоверия, не говоря уже об учреждениях образования. О медиа же я предпочел бы умолчать из соображений корректности, а то начну тупо жаловаться. Настороженность и подозрительность в отношении любых проявлений открытости, расслабленность со своими (и то - до поры, до времени) и напряженность с чужими – и все это на фоне разлада во власти и грызни правящих партий, к которой сводится вся политическая дискуссия в стране.
Именно взаимное недоверие граждан, основанное на негативных ожиданиях, тормозит то, что принято называть интеграцией, а вовсе не лень или слабая мотивация тех, кто пытается обходиться без эстонского языка в общественных местах. Таких людей все меньше, но вовсе они, конечно, не исчезнут никогда. Ни одна европейская страна не обходится без своего иноязычного гетто. Но его наличие вовсе не означает, что все носители данного языка отличаются одинаковыми асоциальными признаками.
Откуда негативные ожидания? Я это связываю с тем, что в Эстонии на всех уровнях общества, за исключением, наверное, наименее обеспеченного, царит праволиберальный порядок. Это значит, что все хотят быть богатыми и презирают тех, кто по каким-то причинам таковым не является. Притом, что скромно живущих людей явное большинство, внутри этой группы нет признаков социальной солидарности. Люди разобщены и настроены критически и в свой, и еще чаще в чужой адрес. Нормализованы отношения, когда обходительность надо включать только с теми, кто тебе зачем-либо нужен. Это называется «практичность».
Тут есть от чего приуныть. Ведь протестантская этика, которая веками пронизывает жизнь Эстонии, состоит совсем в другом. А именно, в понимании труда как добродетели, а богатства – как ресурса общественного блага. По-видимому, период советской оккупации, когда нечего было и думать о прямом следовании протестантской этике, оказал разрушительное действие на умы людей, привив многим представление о том, что богатство достигается лишь нечестным путем. Поэтому те, кто начинают стремиться к нему с появлением первых же возможностей, оказываются максимально далеки от протестантских традиций.
С первых лет восстановленной независимости основой эстонского успеха объявлялся дух предпринимательства, индивидуализм и конкуренция, которой нравится провозглашать себя свободной. Это понятно: Эстония таким путем хотела как можно дальше уйти от насквозь токсичного «социалистического пути развития», который был на самом деле совершенно чужд советской империи. Реальным социализмом, в отличие от какой-нибудь Норвегии, там и не пахло, но ассоциации сильнее разумных доводов. Поэтому и понятия о солидарности, взаимопомощи, коллективности и общественном благе были засунуты в долгий ящик.
Конечно, общество очень выросло в сравнении с нравами дикого капитализма конца прошлого и начала нынешнего века. Но взаимное недоверие и недовольство как защитный рефлекс продолжают оказывать мощное инерционное влияние. Что с этим делать? Трудно, если вообще возможно, государству «принять меры» в отношении таких долгих социальных процессов. Но стоит сознавать: вот здесь тонко, здесь слабое место, здесь люди растеряны и чувствуют себя слабыми.
Когда говорится, что люди предпринимают мало усилий, плохо стараются, недостаточно интегрируются и склонны к иждивенчеству, я тут же думаю о том, сколько раз в год премьер-министр этой маленькой небогатой страны пользуется услугами бизнес-джета. Хотя это, видимо, не мое собачье дело.
И кстати, насчет премьер-министра. Надеюсь, никаких скидок на архаичный и унизительный гендерный праздник быть не может. Долой пережитки оккупации! Им не должно быть места в обществе равных возможностей и неуклонно растущей интеграции!