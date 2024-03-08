Время коммента ⟩ Человек человеку – упс: что на самом деле показал мониторинг интеграции

Социолог Марью Лауристин и журналист Павел Соболев в прямом эфире Rus.Postimees. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Речь о недоверии «маленького человека» к правительству и «большой» Европе, к банкам и работодателям, к торговым сетям и развлечениям. Культурные институции вызывают просто приступы недоверия, не говоря уже об учреждениях образования. О медиа же я предпочел бы умолчать из соображений корректности, а то начну тупо жаловаться. Настороженность и подозрительность в отношении любых проявлений открытости, расслабленность со своими (и то - до поры, до времени) и напряженность с чужими – и все это на фоне разлада во власти и грызни правящих партий, к которой сводится вся политическая дискуссия в стране.

Именно взаимное недоверие граждан, основанное на негативных ожиданиях, тормозит то, что принято называть интеграцией, а вовсе не лень или слабая мотивация тех, кто пытается обходиться без эстонского языка в общественных местах. Таких людей все меньше, но вовсе они, конечно, не исчезнут никогда. Ни одна европейская страна не обходится без своего иноязычного гетто. Но его наличие вовсе не означает, что все носители данного языка отличаются одинаковыми асоциальными признаками.

Появление возмутительных надписей в городской среде не должно бросать тень на всех носителей языка, на котором они написаны. Фото: Mihkel Maripuu