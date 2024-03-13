«Мы вынуждены открыть огонь по позициям военных в Белгороде и Курске»: россияне-добровольцы призывают к эвакуации жителей городов России

«Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться! В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск», - заявили представители вооруженных отрядов россиян, которые сражаются за независимость Украины (здесь и далее сохранено правописание оригинала).