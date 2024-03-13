Вооруженные отряды россиян, сражающихся на стороне Украины, предупредили жителей российских городов об ударах по военной инфраструктуре и призвали их эвакуироваться. Накануне началась очередной войсковая операция на территории РФ.
«Мы вынуждены открыть огонь по позициям военных в Белгороде и Курске»: россияне-добровольцы призывают к эвакуации жителей городов России
Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон днем 13 марта опубликовали совместное заявление, в котором обратились к жителям и властям российских городов Белгорода и Курска.
«Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться! В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск», - заявили представители вооруженных отрядов россиян, которые сражаются за независимость Украины (здесь и далее сохранено правописание оригинала).
Добровольцы призвали гражданское население к эвакуации.
«Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины», - завершается текст заявления.
Рано утром 12 марта началась очередная войсковая операция представителей легиона «Свобода России», РДК и Сибирского батальона на приграничных с Украиной территориях РФ. В Белгородскую область вошли танки.
Представители легиона «Свобода России» во вторник опубликовали видеообращение к россиянам, объясняя цели операции.
Днем в интернете появились кадры ударов беспилотниками по зданию администрации Белгорода. Российские добровольцы, участвующие в войсковой операции, утверждали, что взяли под контроль несколько приграничных населенных пунктов в Белгородской области.
Вечером 12 марта с заявлением выступил и командир РДК Денис Никитин.
Власти Белгорода вчера подтвердили ранение сотрудников мэрии в результате удара беспилотника, а также сообщили о серии других ударов с воздуха.
Позже было опубликовано видео еще одной атаки дроном-камикадзе на Белгород.
Во вторник государственные СМИ РФ сообщили об ударе беспилотника по зданию ФСБ в Белгороде, однако позже эти сообщения были удалены.
Сегодня же стало известно о серии ударов беспилотников по самым разным регионам РФ. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении десятков беспилотников. Тем не менее соцсети наполняются кадрами горящих промышленных объектов. Например, в Рязани был успешно атакован нефтезавод в результате чего возник пожар. Судя по записям очевидцев в нефтезавод последовательно прилетели четыре беспилотника.
Войсковые операции на территории РФ начались ровно год назад. Тогда Rus.Postimees пообщался с командиром «Русского добровольческого корпуса» Денисом Никитиным об итогах самой первой такой операции. В начале лета 2023 года бойцы русских подразделений, сражающихся за независимость Украины, провели многодневную операцию в Белгородской области.