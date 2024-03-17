Одинец: неясно, почему история с квартирой Лаанета только сейчас попала в руки Eesti Ekspress

В своем комментарии журналистам Postimees Эдуард Одинец отметил, что вся эта история выглядит довольно запутанной и вызывает много вопросов.

Например, остается непонятным, почему министерство или Госканцелярия не обратили внимание Лаанета на то, что документы не в порядке.

Также неясно, кто должен был проверять законность этой сделки, указывает Одинец.

«Поскольку речь идет о постановлении правительства, я не могу точно сказать, утверждают ли такие счета Госканцелярия или министерство, но они в любом случае должны были это проверить», - считает он.

Ограничения при заключении договоров с близкими родственниками существуют для депутатов уже давно, рассуждает Одинец.

Возможно, юристы, которые консультировали Лаанета, не посчитали степень родства между ним и пасынком достаточно близким при заключении договора аренды на квартиру, предполагает депутат.

Действительно, есть определенные случаи, когда эти ограничения можно игнорировать, но тогда об этом нужно сообщить и обосновать причины подобного решения, дополняет картину Эдуард Одинец.

Кроме того, если квартира сдавалась так долго, то почему эта проблема была поднята только сейчас?

Как и почему эти данные попали в руки Eesti Ekspress - это отдельный вопрос, полагает Одинец.

Накануне министр юстиции Калле Лаанет сообщил о том, что принял решение уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете новостей, появившихся в СМИ.

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.

Ранее издание Eesti Ekspess сообщило, что Калле Лаанет арендовал квартиру в Таллинне у своего пасынка за государственные деньги.

По имеющимся у издания данным, как на должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны Калле Лаанет, использовав механизм возмещения расходов на жилье, оплатил счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 000 евро, при этом собственником квартиры являлся его пасынок.