Главными событиями уходящей недели стало решение министра юстиции Калле Лаанета уйти в отставку, внесение главы МВД Эстонии в список разыскиваемых Россией лиц, а также острая конфликтная ситуация вокруг выставки «Нарва 44» в Нарвском музее.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка Калле Лаанета, объявление Россией в розыск Лаури Ляэнеметса, скандал с выставкой в Нарве
Министр юстиции подает в отставку
Министр юстиции Калле Лаанет в субботу, 16 марта, сообщил о том, что принял решение уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете новостей, появившихся в СМИ.
Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.
Ранее издание Eesti Ekspess сообщило, что министр юстиции Калле Лаанет арендовал квартиру в Таллинне у своего пасынка за государственные деньги.
По имеющимся у издания данным, как на должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны Калле Лаанет, использовав механизм возмещения расходов на жилье, оплатил счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 000 евро, при этом собственником квартиры являлся его пасынок.
Объявление Россией в розыск эстонского министра внутренних дел
Во вторник, 12 марта, стало известно, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск в России.
Telegram-канал Shot сообщил, что среди очередных объявленных МВД России в розыск иностранных политиков оказались, в частности, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс, председатель комиссии Сейма Латвии по обороне Юрис Ранцанс, чешский политический деятель Ондржей Коларж, литовский парламентарий Повилас Урбши, мэр муниципального района Праги Старек Якуб.
Причина преследования - «уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам, совершенное группой лиц».
Сам Лаури Ляэнеметс сказал по этому поводу, что на деятельность Министерства внутренних дел Эстонской Республики подобные действия России не влияют. Скорее, указал глава МВД Эстонии, это показывает, что МВД России не является серьезным институтом, если ведомство используют в пропагандистских целях для выдачи ордеров на арест иностранных политиков и высокопоставленных чиновников.
В тот же день стало известно, что российский МИД опубликовал «стоп-лист» чиновников стран Балтии, которым запрещено въезжать на территорию РФ. В список «наиболее враждебно настроенных к России» чиновников попала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и еще более двадцати политиков стран Балтии.
Конфликт вокруг выставки «Нарва 44»
Во вторник, 12 марта, руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова выступила с открытым обращением к учредителям SA Narva Muuseum, указав на давление, оказанное некоторыми членами совета музея на музейное руководство в связи с выставкой «Нарва 44».
Перед выставкой в почтовых ящиках жителей Нарвы появились листовки, выпущенные блогом Propastop, которые являются частью работы Кайтселийта над самой выставкой.
На листовках содержалась информация о том, что Россия всегда совершала военные преступления, и российские бомбардировки школы в Житомире в 2022 году ничем не отличаются от бомбардировок нарвской нынешней Ваналиннаской школы в 1944 году.
Как указала в своем обращении руководитель музея, еще до открытия выставки, утром 6 марта, в нарвских сообществах в социальных сетях была распространена позиция члена совета музея А.Мяги о том, что «Нарвский музей переписывает историю» и что член правления Мария Сморжевских-Смирнова должна публично извиниться перед жителями города. Были также приведены утверждения, что если член правления не принесет публичных извинений, А.Мяги не видит возможности дальнейшего сотрудничества с нынешним членом правления.
Сморжевских-Смирнова указала, что комментарий члена SA Narva Muuseum привел к притесняющим высказываниям и оскорблениям в ее адрес в социальных сетях, которые не утихают, что в свою очередь вредит имиджу музея.
По словам Сморжевских-Смирновой, она считает неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители города в советах музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы. Она подчеркнула, что музей занимается темами, которые являются предметом выставок, статей, конференций и публичных обсуждений и в других учреждениях по сохранению эстонской исторической памяти.
В среду, 13 марта, Союз музеев Эстонии в открытом письме министру культуры Хейди Пурга предложил отозвать нарвских депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.
Министерство культуры 14 марта заявило Rus.Postimees, что выставка Нарвского музея, посвященная мартовской бомбардировке Нарвы - это важный проект, имеющий большое значение.
«Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как над этим проектом, так и в музее в целом, и у нас нет к ней никаких претензий», - заявил советник по коммуникациям эстонского Министерства культуры Ханнус Лууре.
Лууре также пояснил, что Нарвский музей - это фонд, учрежденный в равных долях городом Нарвой и государством, в совет которого входят по три члена от обоих учредителей.
«Согласно уставу музея, государство не имеет права отзывать членов совета, назначенных городом, и наоборот. Поэтому наши полномочия здесь ограничены, и лучшее, что мы можем сделать, - это направить мэру Нарвы предложение отозвать членов совета, испортивших доброе имя музея, и назначить на их место людей, которые не будут искажать историю Нарвы и распространять кровавый российский нарратив», - заявил советник. Он добавил, что министр культуры Хейди Пурга уже направила соответствующее предложение мэру Нарвы Яану Тоотсу.
Председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон на следующей неделе созовет внеочередное заседание совета, чтобы обсудить высказывания таких членов совета, как Вадим Орлов и Алексей Мяги, и вопрос продолжения их работы.
В пятницу, 15 марта, в письме, направленном в Нарвскую городскую управу и лично мэру Нарвы Яану Тоотсу, министр культуры Хейди Пурга выразила поддержку руководителю музея и предложила отозвать из совета Нарвского музея Алексея Мяги и Вадима Орлова.
Конец истории успеха Lehe Pruulikoda
В среду, 13 марта, стало известно, что эстонский производитель пива Lehe Pruulikoda прекратит свою деятельность: Харьюский уездный суд подтвердил получение заявления о банкротстве компании.
Пивоварня Lehe Pruulikoda работала с 2013 года и была одним из первых производителей крафтового пива в Эстонии. Компания сменила собственника в 2019 году, но коронакризис 2020 года нанес удар по бизнесу фирмы, как и по другим игрокам сектора. Однако после коронакризиса объемы производства компании снова начали расти.
Теперь же стало известно, что отчет компании за 2022 финансовый год не был представлен. В третьем квартале 2023 года у компании был оборот в размере 79 628 евро, а также три сотрудника. По данным Eesti Ekspress, сотрудники предприятия были уволены в феврале.
В 2021 году при выручке от продаж в размере 504 556 евро был понесен убыток в размере 105 000 евро, а долговые обязательства составили 883 000 евро.
Согласно бизнес-регистру, у компании есть налоговая задолженность в размере 42 938 евро. Первые долги по налогам у компании возникли в мае 2023 года.
Почетное международное признание Таллиннского аэропорта
В понедельник международная ассоциация аэропортов Airports Council International (ACI) объявила лучшие аэропорты 2023 года, и Таллиннский аэропорт вновь был объявлен победителем в категории аэропортов с пассажиропотоком от двух до пяти миллионов человек.
Генеральный директор AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике сказал, что от имени всего коллектива он благодарен за такое высокое признание аэропорта нашей маленькой страны.