НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка Калле Лаанета, объявление Россией в розыск Лаури Ляэнеметса, скандал с выставкой в Нарве

Мария Сморжевских-Смирнова. Фото: Частный архив

Сморжевских-Смирнова указала, что комментарий члена SA Narva Muuseum привел к притесняющим высказываниям и оскорблениям в ее адрес в социальных сетях, которые не утихают, что в свою очередь вредит имиджу музея.

По словам Сморжевских-Смирновой, она считает неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители города в советах музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы. Она подчеркнула, что музей занимается темами, которые являются предметом выставок, статей, конференций и публичных обсуждений и в других учреждениях по сохранению эстонской исторической памяти.

В среду, 13 марта, Союз музеев Эстонии в открытом письме министру культуры Хейди Пурга предложил отозвать нарвских депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.

Министерство культуры 14 марта заявило Rus.Postimees, что выставка Нарвского музея, посвященная мартовской бомбардировке Нарвы - это важный проект, имеющий большое значение.

«Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как над этим проектом, так и в музее в целом, и у нас нет к ней никаких претензий», - заявил советник по коммуникациям эстонского Министерства культуры Ханнус Лууре.

Лууре также пояснил, что Нарвский музей - это фонд, учрежденный в равных долях городом Нарвой и государством, в совет которого входят по три члена от обоих учредителей.