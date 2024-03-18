В начале прошлой недели в Нарве разгорелся политический конфликт из-за выставки «Нарва 44», рассказывающей о бомбардировке города советской авиацией. Один из оказавшихся в центре скандала - член совета Нарвского музея Алексей Мяги - упрекнул общественность в неверной трактовке произошедшего и решил озвучить свою точку зрения относительно сложившейся ситуации.
Оказавшийся в центре скандала член совета Нарвского музея: в результате дезинформации пострадали как имидж музея, так и общественный образ Нарвы
Днем в понедельник, 18 марта, член совета SA Narva Muuseum Алексей Мяги разослал мэру Нарвы, министру культуры, членам совета, а также СМИ письмо в котором поделился своими размышлениям относительно потрясшего приграничный город скандала.
В своем письме Мяги в очередной раз подчеркнул, что члены совета музея лишь попросили директора музея Марию Сморжевских-Смирнову прокомментировать листовки, а также задали несколько вопросов.
В письме были приведены пункты из устава музея, согласно которому его целями являются ознакомление и популяризация истории Нарвы; обеспечение сохранения и развития Нарвской крепости и бастионов; укрепление конкурентоспособности города Нарвы и региона.
Как отмечает Мяги, после того, как в октябре прошлого года он и Вадим Орлов были назначены членами совета в SA Narva Muuseum, у него состоялся разговор с членом правления SA Narva Muuseum Марией Сморжевских, в ходе которого она пообещала, что музей не будет участвовать в провокационных акциях, а деятельность музея – не вмешивается в геополитику.
«Распространенные в начале марта уже этого года через почтовые ящики нарвитян листовки с логотипом Narva Linnus (Нарвский замок), и показательным сравнением событий 1944 года в городе Нарва с войной на Украине, явно вышли за рамки целей и задач SA Narva Muuseum, - считает Мяги. – Следовательно, требовали от члена правления этого учреждения определенного согласования с членами совета. К сожалению, этого не произошло, и член правления SA Narva Muuseum Мария Сморжевских, своими действиями, нарушила уставные положения SA Narva Muuseum».
«С целью прояснения ситуации вокруг листовок (а не открывшейся выставки "Нарва 44", как это пытается представить сама г-жа Сморжевских, некоторые СМИ и лже-публицисты) мы с Вадимом задали абсолютно простые вопросы члену правления, на которые, при желании самой Марии Сморжевских, ответы могли быть даны через 15-20 минут», – заявил он.
В частности, депутаты и члены совета поинтересовались, как распространение листовок связана с достижением целей Нарвского музея, как деятельность Нарвского музея связана с войной в Украине, кто утвердил данные листовки, а также в какую сумму они обошлись музею.
«Особо надо отметить тот факт, что распространенные через почтовые ящики нарвитян листовки не имели никакой связи с открывшейся в этот же период на территории музея выставкой "Нарва 44". На листовках не было указано ни слова о выставке, ее дате, времени и месте открытия, - пишет Мяги. - К нашему сожалению, г-жа Сморжевских, сознательно исказив содержание наших с Вадимом (Орловым — прим. ред.) вопросов, решила вынести на суд общественности и средств массовой информации, свою истерику, не посчитав нужным ответить ни на один наш вопрос».
Мяги расценивает действия директора музея Марии Сморжевских как абсолютно неприемлемые: «Ответственно и решительно заявляем, что приводимые со стороны Марии Сморжевских слова, о том, что именно Нарвский музей переписывает историю являются ее ложью и не соответствуют действительности».
По мнению члена совета Нарвского музея Алексея Мяги, со стороны Сморжевских предпринята публичная попытка опорочить членов совета учреждения от города Нарва и ограничить их в своих правах.
«Считаем, что подобными действиями Мария Сморжевских пытается отвлечь внимание общественности от неутешительных финансовых результатов прошлого хозяйственного года SA Narva Muuseum, за которые, как руководитель, она несет прямую ответственность», - сообщил он.
Известную теперь всей нашей республике Марию Сморжевских если освобождать от должности члена правления SA Narva Muuseum, то исключительно за нанесение существенного вреда имиджу городу Нарва, считает Мяги.
«И этот вред состоит в следующем: вместо ответов по небольшой проблеме, которая возникла из-за неуместного логотипа «Нарвский замок» на провокационной листовке, Сморжевских составила обширное эссе о деятельности музея по подготовке и созданию выставки, посвященной 80-летию бомбардировке города Нарва в 1944 году. Но поскольку члены совета от города Нарва никаких претензий к этой выставке никогда не предъявляли (а задали лишь свои вопросы о листовках!), то искусственно созданный и распространенный в СМИ ответ Марии Сморжевских неизбежно создал ошибочное впечатление о том, что мы с Вадимом (Орловым — прим.ред.) вмешиваемся в деятельность SA Narva Muuseum», - выразил Мяги свое негодование.
По мнению политика и члена совета музея, произошла элементарная подмена понятий в информационном пространстве и были определены «виновники», которые должны обязательно понести наказание.
«Итогом всего этого явилась необычайно острая медийная обструкция в наш с Вадимом адрес, которая достигла в своем апогее предложения министра культуры Эстонской Республики Хейди Пурга отозвать нас из совета SA Narva Muuseum. Этот факт только подчеркивает искусственность и неправдивость информации, распространяемой Марией Сморжевских в СМИ», - отметил Мяги, добавив, что в результате такой продуманной и тщательной дезинформации глубоко пострадали как имидж музея, так и общественный образ города Нарва в целом, в котором, судя по новостям и массе публикаций в СМИ, как обычно пылают склоки и грызня».
Как заявил Мяги, он был разочарован тем, что министр культуры не ознакомилась с содержанием вопросов членов совета к Марии Сморжевских, иначе, по его словам, она бы она не допустила в своем обращении к мэру города Нарва ложные суждения и ссылки на недостоверную информацию.
«Уверен, акция по распространению пропагандистских листовок носила провокационный характер, направленный на возникновение вражды, недопонимания и негативной реакции среди жителей приграничного города Нарва. Такие действия немыслимы и недопустимы. Особенно возмущает тот факт, что руководство SA Narva Muuseum в лице Марии Сморжевских это делало «втихаря», не только не согласовав это с членами совета, но и не проинформировав их. К моему сожалению, член правления М. Сморжевских не справилась со своими должностными обязанностями, как руководителя, и нарушила и без того «хрупкий мир» в работе совета учреждения», - подытожил он, а также добавил, что на ближайшем собрании совета Нарвсокго музея планируется обсудить отзыв Марии Сморжевских из членов правления SA Narva Muuseum.