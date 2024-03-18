Оказавшийся в центре скандала член совета Нарвского музея: в результате дезинформации пострадали как имидж музея, так и общественный образ Нарвы

«С целью прояснения ситуации вокруг листовок (а не открывшейся выставки "Нарва 44", как это пытается представить сама г-жа Сморжевских, некоторые СМИ и лже-публицисты) мы с Вадимом задали абсолютно простые вопросы члену правления, на которые, при желании самой Марии Сморжевских, ответы могли быть даны через 15-20 минут», – заявил он.

Алексей Мяги. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В частности, депутаты и члены совета поинтересовались, как распространение листовок связана с достижением целей Нарвского музея, как деятельность Нарвского музея связана с войной в Украине, кто утвердил данные листовки, а также в какую сумму они обошлись музею.

«Особо надо отметить тот факт, что распространенные через почтовые ящики нарвитян листовки не имели никакой связи с открывшейся в этот же период на территории музея выставкой "Нарва 44". На листовках не было указано ни слова о выставке, ее дате, времени и месте открытия, - пишет Мяги. - К нашему сожалению, г-жа Сморжевских, сознательно исказив содержание наших с Вадимом (Орловым — прим. ред.) вопросов, решила вынести на суд общественности и средств массовой информации, свою истерику, не посчитав нужным ответить ни на один наш вопрос».

Мяги расценивает действия директора музея Марии Сморжевских как абсолютно неприемлемые: «Ответственно и решительно заявляем, что приводимые со стороны Марии Сморжевских слова, о том, что именно Нарвский музей переписывает историю являются ее ложью и не соответствуют действительности».