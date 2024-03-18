МИД Эстонии о выборах президента РФ: «Не комментируем ни одну из цифр»

«Российские "выборы" не были свободными и честными, и результат "выборов" был известен заранее. Поскольку ничего демократического в их организации не было, МИД не комментирует ни одну из цифр, опубликованных в связи с "выборами"», - ответили на вопросы Rus.Postimees в Министерстве иностранных дел после 16:00 18 марта.

В том числе мы спрашивали, как МИД Эстонии оценивает общие результаты выборов президента РФ 2024 года, о чем говорит тот факт, что в 2024 году на выборы в посольство РФ в Таллинне пришло в пять раз меньше людей, чем в прошлый раз, и как МИД относится к падению путинского результата с 90% в 2018 году до 75% сейчас.

Читайте репортаж Rus.Postimees о том, как прошло 17 марта 2024 года на улице Пикк, где продолжает свою работу посольство РФ.

Читайте также Эстония Лонгрид Репортаж Путинистов сдуло? Как в Эстонии голосовали за президента РФ в 2024 году

Разыскиваемый международным уголовным судом в Гааге за военные преступления в Украине Путин будет считать себя легитимным президентом РФ как минимум до 2030 года. По официальным данным ЦИК, по итогам подсчета голосов со всех участков, которые работали в России и вне ее границ, Владимир Путин набрал более 87% голосов.