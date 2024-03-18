СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража золотых колец, слетевшая крыша, очередной штраф за георгиевскую ленту

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

В ночь на 16 марта в полицию поступило сообщение, что двое неизвестных проникли в магазин в поселке Тыстамаа города Пярну. Точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб выясняются.

15 марта поступило сообщение о взломе магазина в Кесклинне и краже очков на сумму 25 000 евро.

17 марта поступило сообщение, что неизвестный мужчина ворвался в цветочный магазин на Пярнуском шоссе в Кесклинне и украл деньги из кассы, цветы и другие предметы. Общий ущерб составляет 850 евро.

17 марта мужчина украл четыре золотых кольца из магазина в Ласнамяэ. Ущерб оценивается в 1 448 евро.

Мошенничество

15 марта жительница Сааремаа сообщила в полицию, что в этот же день ей позвонил человек, представившийся полицейским, и сказал, что на ее банковском счету происходят подозрительные операции. Для предотвращения этих операций женщине было предложено ввести свои PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже она обнаружила, что с ее счета было переведено 4 845 евро на чужой счет.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 11 граждан России, двоих граждан Молдовы, одного гражданина Украины, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Эквадора.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию девять граждан Молдовы, двух граждан Украины и одного гражданина России.