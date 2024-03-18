Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже золотых колец из магазина в Ласнамяэ, а также об очередном штрафе за георгиевскую ленту на пограничном пункте. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об оторвавшейся из-за сильного ветра части металлической крыши и о сгоревшей бане в волости Пыльва.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража золотых колец, слетевшая крыша, очередной штраф за георгиевскую ленту
Насилие
15 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Я. Кундери в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 29-летней сожительнице.
16 марта поступило сообщение, что в жилом доме на Тартуском шоссе в Кесклинне между 38-летним мужчиной и его 31-летней женой произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
16 марта поступило сообщение, что многоквартирном доме на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ между 67-летним мужчиной и его 32-летней дочерью возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения.
17 марта поступило сообщение, что трое мужчин напали на 19-летнего юношу на улице Виру в Кесклинне.
17 марта поступило сообщение, что неизвестный напал на 59-летнего мужчину на Ляэне-теэ в Пирита.
17 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Палласти в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 34-летней жене. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала мужчину.
17 марта поступило сообщение о том, что на Пальяссааре-теэ в Пыхья-Таллинне двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на 65-летнего. Полиция задержала одного из мужчин.
17 марта поступило сообщение, что между 49-летним мужчиной и его 36-летней сожительницей в многоквартирном доме в Нымме произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
17 марта полиция получила вызов в квартиру на улице Айя в Йыгева, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу. Женщина обратилась в больницу для медицинского обследования. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в Тартускую тюрьму.
16 марта в городе Калласте между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил свою жену. Состояние здоровья женщины было проверено медиками на месте. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в Тартускую тюрьму.
Поздним вечером 15 марта на улице Мыйсавахе в Тарту была избита 67-летняя женщина.
17 марта в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что 37-летний нападавший прыснул ему в лицо перцовым баллончиком и ударил его на улице Кааре в Йыхви. Полиция задержала 37-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
17 марта в полицию поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Нарве напали на 28-летнего мужчину и нанесли ему телесные повреждения. Скорая помощь осмотрела пострадавшего и доставила его в Нарвскую больницу для дальнейшего обследования.
15 марта в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир на Таллиннском шоссе в Нарве 38-летний мужчина во время распития спиртных напитков ударил ножом 45-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а 38-летний мужчина был задержан полицией в качестве подозреваемого.
15 марта в полицию поступило сообщение от жительницы Кивиыли, что ее 52-летний сожитель угрожал ей ножом. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В ночь на 16 марта в полицию поступило сообщение, что двое неизвестных проникли в магазин в поселке Тыстамаа города Пярну. Точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб выясняются.
15 марта поступило сообщение о взломе магазина в Кесклинне и краже очков на сумму 25 000 евро.
17 марта поступило сообщение, что неизвестный мужчина ворвался в цветочный магазин на Пярнуском шоссе в Кесклинне и украл деньги из кассы, цветы и другие предметы. Общий ущерб составляет 850 евро.
17 марта мужчина украл четыре золотых кольца из магазина в Ласнамяэ. Ущерб оценивается в 1 448 евро.
Мошенничество
15 марта жительница Сааремаа сообщила в полицию, что в этот же день ей позвонил человек, представившийся полицейским, и сказал, что на ее банковском счету происходят подозрительные операции. Для предотвращения этих операций женщине было предложено ввести свои PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже она обнаружила, что с ее счета было переведено 4 845 евро на чужой счет.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 11 граждан России, двоих граждан Молдовы, одного гражданина Украины, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Эквадора.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию девять граждан Молдовы, двух граждан Украины и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
17 марта пограничники обнаружили незаконное пересечение временного пограничного перехода в Сетумаа. Прибывший на место происшествие пограничный патруль задержал людей и отвез их на кордон. Трое иностранцев, незаконно пересекших временный пограничный переход, пытались сфотографироваться на российском пограничном посту. Каждый из них был оштрафован на 80 евро.
16 марта на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники проверили гражданина Франции, пытавшегося въехать в Эстонию, и обнаружили на ручке его чемодана георгиевскую ленту. Мужчине сказали, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, и оштрафовали на 400 евро. После сдачи ленты ему разрешили продолжить путь в Эстонию.
17 марта проверили гражданина Федеративной Республики Нигерия, прилетевшего из Стамбула в Таллинн, на котором была шапка с символикой государства-агрессора. Мужчина утверждал, что не знал о запрете на демонстрацию символики. Шапку изъяли на хранение, с мужчиной побеседовали, после чего ему разрешили въезд в страну.
ДТП
16 марта в 18:51 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Облика-теэ в деревне Вяэна-Йыэсуу волости Харку автомобиль на большой скорости вылетел с дороги и перевернулся. Человека, находившегося в автомобиле, выбросило из машины. На место происшествия срочно прибыли спасатели-добровольцы Мурасте и спасатели Кейла, которые помогли скорой помощи стабилизировать пострадавшего и перевезти его в машину скорой помощи. Необходимости устранения опасности возгорания не было, так как в результате столкновения аккумулятор был выброшен из моторного отсека. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, а на месте происшествия осталась разбираться полиция.
15 марта, на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошло ДТП, в результате которого один автомобиль вылетел на газон. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Пожары
16 марта в 12:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пунане в Ласнамяэ горит стена авторемонтной мастерской. Сотрудники предприятия начали тушить пожар с помощью мойки высокого давления. Прибывшие на место спасатели Ласнамяэ увидели, что пожар был потушен до их прибытия. Спасатели проверили, чтобы в стенах не было скрытых очагов возгорания. К 12:42 спасатели покинули место происшествия. Предположительно, пожар начался из-за воспламенения стекловаты внешнего фасада в результате проведения сварочных работ на объекте.
17 марта в 6:55 в Центр тревоги поступило сообщение о горящих гаражах на улице Энергеэтика в городе Пюсси волости Люганузе. Спасателям пришлось тушить мусор, горевший в заброшенных гаражах, огонь распространился и на крышу. Пожар был ликвидирован к 9:08.
15 марта в 10:42 поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома на улице Олеви в районе Ярве города Кохтла-Ярве. Темно-серый дым проник в квартиры, и жители открыли окна в комнатах. Спасатели проникли в квартиру и потушили небольшой очаг возгорания. Никто не пострадал. Событием дальше занималась полиция.
17 марта, днем в городе Выру в жилом доме вспыхнул пожар, погибли двое. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
18 марта в 3:54 утра в деревне Аксте волости Пыльва в пожаре была уничтожена маленькая баня, которую топили накануне вечером. Спасатели потушили пожар.
В 13:33 в деревне Вана-Кастре волости Кастре загорелась задняя часть припаркованного во дворе автомобиля BMW, который пожарные потушили струей воды. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность в электросистеме.
17 марта в 18:09 сотрудники службы безопасности, реагируя на сигнал дымового датчика Nublu на улице Хейна в Валга, сообщили в Центр тревоги о возгорании на полу жилого дома. Пол загорелся от углей, выпавших из топящей печи, и это было видно из окна. В доме никого не было, и дверь пришлось вскрывать силой. Спасатели потушили возгорание водой и подмели остатки. С хозяином связаться так и не удалось, но пришел его отец, по словам которого, семья отправилась в водный центр. Спасатели обращают внимание, что оставлять печь без присмотра - крайне безответственно и опасно. Очень повезло, что на этот раз благодаря датчику пожар был замечен, о нем сразу же сообщили спасателям, и пожар удалось потушить до его дальнейшего распространения.
17 марта в 21:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе в поселке Коэру волости Ярва взорвалось зарядное устройство для электронной сигареты, находившееся в розетке, и подожгло матрас и одеяло. Юноша смог немедленно потушить пожар в постели, и на этот раз удалось избежать серьезного происшествия. Спасатели проверили комнату с помощью тепловизора и не обнаружили дальнейшей опасности.
Прочее
17 марта в 19:08 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Моони в Кристийне из-за сильного ветра часть металлической крыши оторвалась и болтается на ветру. Существовала опасность, что жесть может оторваться. Спасатели Лиллекюла с помощью автолестницы сняли свисающий кусок крыши к 19:31.
16 марта в 18:02 спасатели выехали на Кивиыли-теэ в поселок Люганузе, где сотрудники Департамента окружающей среды сообщили о нефтяном загрязнении в ручье. Спасатели установили в реке два боновых заграждения для сбора нефти.
15 марта в 10:01 спасатели пришли на помощь 59-летнему мужчине в деревне Таммисту волости Тарту, который застрял между деревьями. С помощью режущих инструментов мужчине помогли выбраться и передать его машине скорой помощи.