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«Я шут – как же я могу не быть против власти»: европейский режиссер поставил в Русском театре анархистский фарс

Ян Левченко
, журналист
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Георгий Кутлис на репетиции.
Георгий Кутлис на репетиции. Фото: Vene Teater

22 марта в Русском театре – премьера спектакля «Детективная комедия, или Несчастный случай» по пьесе нобелевского лауреата, итальянского драматурга Дарио Фо «Случайная смерть анархиста». Новая работа Георгия Кутлиса с таллиннской труппой эхом отзывается на убийство Алексея Навального в тюрьме. Трагическое совпадение неслучайно: большая история выражает себя через искусство. Rus.Postimees поговорил с режиссером перед премьерой.

Георгиос Кутлис окончил в ГИТИСе курс Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича и просит называть его «Георгий». Он говорит быстро и даже немного подрагивает, немного напоминая гоночный болид на старте. Его волнует материал, который стал остроактуальным в свете недавней трагедии. Премьера по пьесе одного из самых популярных европейских авторов, - повод поговорить о том, почему больше нельзя быть вне политики, как смех избавляет от боли, неужели Европа не понимает, что коммунизм – это плохо (спойлер: нет).

- Вы ставили в Таллинне «Мудреца», работали на родине в Греции, теперь снова в Таллинне. Чем отличается греческий театр от того, к которому привык, например, русскоязычный таллиннский зритель?

- Во-первых, в Греции, в отличие от России, где я учился, или Эстонии, нет репертуарного театра. Все по контракту, то есть актер может шесть месяцев работать, а потом год сидеть без работы. Это значит, что я делаю спектакль, потом играю его с командой до шести раз в неделю. Спектакль идет 200 раз, и все, надо ставить новый. Жизнь подчиняется законам фриланса.

Георгий Кутлис на репетиции.
Георгий Кутлис на репетиции. Фото: Vene Teater

Во-вторых, в Таллинне есть постоянная труппа, где все говорят на одном театральном языке. В Греции нет общей школы: кто-то учился в Германии, кто-то во Франции, кто-то вообще не хочет следовать традиции и все время экспериментирует. Всякий раз, когда я набираю в Греции актеров на проект, я имею дело с людьми, которые не знакомы друг с другом и с которыми надо с нуля создать язык спектакля.

- А в Таллинне, выходит, не с нуля?

- Здесь изначально есть общий язык. Мы все понимаем, что такое предлагаемые обстоятельства, событие, этюдный метод работы (элементы «системы Станиславского» - прим. ред.). В Греции этого нет. Хотя люди вообще-то более или менее одинаковы, кто-то больше интроверт, кто-то экстраверт. Ну, еще какие-то небольшие различия могут быть. Например, во Франции тоже нет репертуарного театра, и Греция очень похожа на Францию. Только без денег (смех).

На репетиции спектакля «Несчастный случай»: сумасшедший (Александр Жиленко) и комиссар Бертоццо (Дмитрий Кордас).
На репетиции спектакля «Несчастный случай»: сумасшедший (Александр Жиленко) и комиссар Бертоццо (Дмитрий Кордас). Фото: Vene Teater

- Можете отметить особенности Русского театра, стиля, который здесь принят?

- Я заметил, что мне больше нравятся спектакли, которые идут здесь на малой сцене. В черной коробке можно создавать любой мир. А у основного зала такая красивая пышная архитектура, что она рискует затмить происходящее на сцене. Это трудный зал. Когда я впервые ставил в Таллинне, у меня возникло впечатление, что здесь консервативный театр. Сейчас наметилось более явное сближение с современными театральными течениями. Но зрителя тоже можно понять, он тут привык к аккуратному обращению с классикой. Иначе может отвернуться.

- Почему выбор пал на пьесу «Случайная смерть анархиста» Дарио Фо?

- Фо – очень популярный драматург, его активно ставят в Европе. Здесь его почти не знали, и требовался другой подход, чем на фоне большой традиции трактовок. Некого цитировать, зритель воспринимает материал с чистого листа. Если бы я ставил в Греции, я бы работал совершенно по-другому. Передо мной бы не стояла задача познакомить труппу и зрителей с новым для них именем.

Драматург Дарио Фо в 1978 году.
Драматург Дарио Фо в 1978 году. Фото: akg-images/EPA/Scanpix

- Когда вы выбирали пьесу, нельзя было представить, что она станет настолько актуальной?

- Но она, к сожалению, стала. К сожалению, потому что мы все знаем об одной недавней смерти в российской тюрьме. В такие времена, как сейчас, сатирическая притча становится злободневным произведением.

- А почему выбрано такое гладкое название постановки – «Детективная комедия»?

На самом деле обозначение жанра - это подзаголовок, а спектакль называется «Несчастный случай». И для меня это правильное название. В пьесе Дарио Фо все держится на иронии. Никакой случайной смерти быть не может. Жанр «детективная комедия» - тоже ироничное саморазоблачение. Нет никакого детектива, мы все знаем, кто кого убил. И «комедия» - это, конечно, тоже ирония, потому что смешное тут подается через страшное.

На репетиции спектакля. Комиссар «спортивного вида» (Александр Домовой), журналистка (Марика Отса), спиной к камере - сумасшедший (Александр Жиленко).
На репетиции спектакля. Комиссар «спортивного вида» (Александр Домовой), журналистка (Марика Отса), спиной к камере - сумасшедший (Александр Жиленко). Фото: Vene Teater

- А еще «несчастный случай» разоблачает цинизм власти, которая любую смерть оппонента спишет на эту причину…

- Так и есть. В древнегреческой трагедии есть прием, который называется «парабазис» - это отступление, ремарка, когда актер обращается прямо к зрителю. Есть он и в нашем спектакле. Это монолог, посвященный как раз понятию «несчастного случая», которое использует власть. Ломается «четвертая стена», актер говорит напрямую со зрителем и возвращается в спектакль. В нем комедия дель арте превращена в фарс с помощью эпического театра Брехта.

- В Русском театре то Брехта не было, а то сразу стало много – «Страх и отчаяние в третьей империи», Mann Ist Mann на сцене Ring, вот и вы с ним работаете. Актуальность выросла?

- Брехт в числе наиболее востребованных драматургов и режиссеров Европы. В спектакле я хотел отозваться о сегодняшнем дне, но через фарсовый смех. Такая темнота вокруг, что надо обязательно смеяться. Не бессмысленный смех для отдыха, переключения, а для очищения. Нельзя не говорить о том, что происходить вокруг, но мне для этого нужна великая сатира Дарио Фо на языке Брехта с его клоунадой, эксцентрикой.

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- Может ли вообще современный театр в Европе быть вне политики? Или цена таких попыток сейчас будет слишком высока?

- У меня такое ощущение, что люди слишком буквально понимают слово «политика». Я мыслю по Аристотелю: невозможно быть членом общества и не быть человеком политическим. Если художник говорит о том, что причиняет ему боль (а о чем же еще говорить?), он политичен по определению. Я понимаю, что люди видят политиков по телевидению и злятся. Я тоже устал от них. Но если бы я попытался поставить сейчас водевиль и развлекать им публику, я бы чувствовал себя уродом. Нельзя отворачиваться от того, что определяет сейчас нашу жизнь!

- Удивительно, что в трудные времена эскапизм, который считают задачей искусства, перестает работать. Оказывается, надо тащить зрителя туда, где больно и трудно.

- Моя задача – чистить эту боль. Не загонять вглубь, не игнорировать, иначе она остается внутри человека. А нужен катарсис, который бы помог освободиться от этой боли. Смех ведет к катарсису, потому что делает нас сильнее.

На репетиции спектакля. Журналистка (Марика Отса), комиссар «спортивного вида» (Александр Домовой), комиссар Бертоццо (Дмитрий Кордас), начальник полиции (Дмитрий Косяков).
На репетиции спектакля. Журналистка (Марика Отса), комиссар «спортивного вида» (Александр Домовой), комиссар Бертоццо (Дмитрий Кордас), начальник полиции (Дмитрий Косяков). Фото: Vene Teater

- Фо – коммунист. В Центральной Европе, пережившей коммунистическую диктатуру, такой политический выбор считается токсичным. Итальянцу или греку можно – там были диктатуры, но не коммунистические?

- Интересный вопрос. Есть большая разница между коммунизмом как философией и как формой политического строя. Когда достаточно радикальная философия пытается напрямую управлять реальностью, вряд ли может произойти что-то хорошее. Но я не знаю, кто бы сказал, что, например, идеи Маркса плохи. А Советский Союз – это никакое не воплощение коммунистической утопии, потому что воплощение утопии невозможно. То же самое – с анархизмом в пьесе Фо. Анархизм у него – это романтика возвышенной заботы о судьбе человечества.

Ни в Италии, ни в Греции, ни в других западноевропейских странах коммунизм и тем более анархизм никогда не были наделены всей полнотой власти. Поэтому для нас это просто левая оппозиция, которая нужна для критики действующей власти. В этом ценность левых идей. Они – как недостижимая и очень важная мечта. Это не про желание построить СССР, а про стать лучше. Поэтому для меня быть художником и консерватором –противоречие в терминах! Я шут, долг которого – говорить правду. Как же я могу не быть против власти?

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