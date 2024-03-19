«Я шут – как же я могу не быть против власти»: европейский режиссер поставил в Русском театре анархистский фарс

Георгиос Кутлис окончил в ГИТИСе курс Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича и просит называть его «Георгий». Он говорит быстро и даже немного подрагивает, немного напоминая гоночный болид на старте. Его волнует материал, который стал остроактуальным в свете недавней трагедии. Премьера по пьесе одного из самых популярных европейских авторов, - повод поговорить о том, почему больше нельзя быть вне политики, как смех избавляет от боли, неужели Европа не понимает, что коммунизм – это плохо (спойлер: нет).

- Вы ставили в Таллинне «Мудреца», работали на родине в Греции, теперь снова в Таллинне. Чем отличается греческий театр от того, к которому привык, например, русскоязычный таллиннский зритель?

- Во-первых, в Греции, в отличие от России, где я учился, или Эстонии, нет репертуарного театра. Все по контракту, то есть актер может шесть месяцев работать, а потом год сидеть без работы. Это значит, что я делаю спектакль, потом играю его с командой до шести раз в неделю. Спектакль идет 200 раз, и все, надо ставить новый. Жизнь подчиняется законам фриланса.

Георгий Кутлис на репетиции. Фото: Vene Teater