Таллиннское горсобрание обсудит вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту на внеочередном заседании во вторник, 26 марта.
Судьба Кылварта станет известна во вторник утром
Председатель Таллиннского горсобрания Марис Сильд созвала внеочередное заседание членов горсобрания во вторник, 26 марта, с 8 до 9:30.
Повестка дня следующая: 1. Выражение недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту (Центристская партия).
Таллиннское горсобрание состоит из 79 членов.
Тридцать семь оппозиционных депутатов на вчерашнем заседании инициировали вотум недоверия мэру города.
Для смещения Михаила Кыварта с поста его противникам необходимо набрать 40 голосов.