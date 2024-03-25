Центристская власть в столице на грани краха: социал-демократы поддержат вотум недоверия Кылварту

Правление соцдемов в понедельник приняло решение прекратить сотрудничество с Центристской партией в Таллиннском горсобрании и проинформировало об этом руководство центристов.

«Веры в то, что эта коалиция сможет продолжать функционировать разумным образом, больше нет – к такому выводу мы пришли», - заявил Евгений Осиновский.

37 оппозиционных депутатов Таллиннского городского собрания инициировали вотум недоверия мэру на заседании на прошлой неделе.

По словам Осиновского, сложно предсказать, что произойдет завтра. Если голосование закончится смещением Кылварта, речь, вероятно, пойдет о создании коалиции четырех политических партий - Eesti 200, Партии реформ, социал-демократов и Isamaa. В связи с этим возникает вопрос: а смогут ли они в принципе прийти к соглашению?

Евгений Осиновский пока не хочет опережать события: «Давайте действовать шаг за шагом. Сегодня социал-демократы приняли решение. Посмотрим, что принесет завтрашняя сессия Таллиннского горсобрания».

«Конечно, ни для кого не является сюрпризом или секретом, что социал-демократы при возможности продолжат участвовать в управлении городом, но возможно ли это, так сказать, на приемлемых для нас условиях, мы увидим позже», - резюмировал политик.

Таллиннское горсобрание обсудит вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту на внеочередном заседании во вторник, 26 марта, с 8:00 до 9:30. Городское собрание Таллинна состоит из 79 членов. Чтобы свергнуть Кылварта с поста мэра столицы, его противникам необходимо набрать 40 голосов.