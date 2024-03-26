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Фото ⟩ В память о Навальном к посольству РФ в Таллинне несут цветы

rus.postimees.ee
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Фото: Rus.Postimees

26 марта 2024 года - 40 дней с момента убийства Алексея Навального в российской тюрьме. Сторонники оппозиционера несут цветы к посольству России в Таллинне. Фотофакт от корреспондента Rus.Postimees.

Сторонники Навального вечером во вторник пришли к посольству России на улице Пикк, чтобы положить цветы к стихийному мемориалу около входа в дипмиссию РФ.

Кто-то молча сидел у портрета убитого лидера российской оппозиции.

Фото: Rus.Postimees

Некоторые пришедшие ставили поминальные свечи.

Фото: Rus.Postimees

Свечи горят и около цветов, которые появились здесь в минувшие выходные в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холл в Москве. Эти цветы и свечи появились прямо около фасада посольства за забором, который увешан антипутинскими плакатами и символами солидарности с жертвами российской агрессии в Украине.

Фото: Rus.Postimees

Акция памяти Навального прошла спокойно и без провокаций.

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