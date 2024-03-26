26 марта 2024 года - 40 дней с момента убийства Алексея Навального в российской тюрьме. Сторонники оппозиционера несут цветы к посольству России в Таллинне. Фотофакт от корреспондента Rus.Postimees.
Фото ⟩ В память о Навальном к посольству РФ в Таллинне несут цветы
Сторонники Навального вечером во вторник пришли к посольству России на улице Пикк, чтобы положить цветы к стихийному мемориалу около входа в дипмиссию РФ.
Кто-то молча сидел у портрета убитого лидера российской оппозиции.
Некоторые пришедшие ставили поминальные свечи.
Свечи горят и около цветов, которые появились здесь в минувшие выходные в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холл в Москве. Эти цветы и свечи появились прямо около фасада посольства за забором, который увешан антипутинскими плакатами и символами солидарности с жертвами российской агрессии в Украине.
Акция памяти Навального прошла спокойно и без провокаций.