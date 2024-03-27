«Погибли 311 мальчиков и 250 девочек, а также 28 детей, пол которых неизвестен»: новые данные о гражданских жертвах войны в Украине

«УВКПЧ подтвердило, что в результате насилия, связанного с конфликтом, погибли по меньшей мере 10 675 гражданских лиц», - сказано в последнем докладе по ситуации в Украине.

Среди подтвержденных случаев убийства мирных жителей - 5 079 мужчин, 3 124 женщины, 311 мальчиков, 250 девочек, а также 28 детей и 1 883 гражданских лиц, пол которых пока неизвестен. Данные охватывают период с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года.

Помесячные данные ООН о гражданских жертвах войны в Украине в 2023-2024 годах, март 2024 года. Фото: сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ohchr.org

Таким образом за минувшие полгода количество убитых гражданских лиц выросло больше чем на 1000 человек. В сентябре 2023 года Rus.Postimees сообщал со ссылкой на данные УВКПЧ о подтвержденных данных на 9 614 убитых мирных жителей.

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«В декабре 2023 года и январе 2024 года крупномасштабные атаки российских вооруженных сил с применением ракет и барражирующих боеприпасов по территории Украины вызвали резкий рост числа жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущими месяцами, обратив вспять общую тенденцию к снижению числа жертв среди гражданского населения на протяжении 2023 года», - сказано в докладе правозащитников ООН.

За три месяца зимы по меньшей мере 712 жертв среди гражданского населения были вызваны именно атаками с использованием ракет и барражирующих боеприпасов.

Данные о гражданских жертвах войны в Украине зимой 2023-2024 года по типам оружия, март 2024 года. Фото: сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ohchr.org

Наиболее пострадавшим от этих зимних ударов городом Украины УВКПЧ ООН называет Харьков.