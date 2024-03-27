Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщает об увеличении темпов прироста числа гражданских жертв войны на территории Украины. Рост количества жертв фиксируется с начала 2024 года.
«Погибли 311 мальчиков и 250 девочек, а также 28 детей, пол которых неизвестен»: новые данные о гражданских жертвах войны в Украине
«УВКПЧ подтвердило, что в результате насилия, связанного с конфликтом, погибли по меньшей мере 10 675 гражданских лиц», - сказано в последнем докладе по ситуации в Украине.
Среди подтвержденных случаев убийства мирных жителей - 5 079 мужчин, 3 124 женщины, 311 мальчиков, 250 девочек, а также 28 детей и 1 883 гражданских лиц, пол которых пока неизвестен. Данные охватывают период с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года.
Таким образом за минувшие полгода количество убитых гражданских лиц выросло больше чем на 1000 человек. В сентябре 2023 года Rus.Postimees сообщал со ссылкой на данные УВКПЧ о подтвержденных данных на 9 614 убитых мирных жителей.
«В декабре 2023 года и январе 2024 года крупномасштабные атаки российских вооруженных сил с применением ракет и барражирующих боеприпасов по территории Украины вызвали резкий рост числа жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущими месяцами, обратив вспять общую тенденцию к снижению числа жертв среди гражданского населения на протяжении 2023 года», - сказано в докладе правозащитников ООН.
За три месяца зимы по меньшей мере 712 жертв среди гражданского населения были вызваны именно атаками с использованием ракет и барражирующих боеприпасов.
Наиболее пострадавшим от этих зимних ударов городом Украины УВКПЧ ООН называет Харьков.
«Всего в результате нападений на Харьков погибло по меньшей мере 24 мирных жителя (11 женщин, 9 мужчин, 3 мальчика и 1 девочка) и было ранено 177 человек (91 женщина, 74 мужчины, 7 девочек, 5 мальчиков). Ранены четыре журналиста (три женщины и один мужчина), остановившиеся в гостиницах. УВКПЧ также задокументировало, что в результате атак в Харькове были повреждены или разрушены восемь образовательных учреждений и три медицинских учреждения», - сказано в докладе.
О том, что Россия готовится к захвату Харькова, ранее сообщили источники независимых российских журналистов в Кремле. Rus.Postimees рассказывал, что возможная попытка оккупации Харькова напрямую связывается с планами проведения новой мобилизации в РФ, в ходе которой предполагается отправить в войска «300 тысяч рыл».
УВКПЧ ООН со ссылкой на показания шестидесяти украинских военных, которые вернулись из российского плена, сообщает о продолжающихся пытках военнопленных.
«УВКПЧ получило сообщения о казни по меньшей мере 32 недавно захваченных украинских военнопленных в ходе 12 отдельных инцидентов. УВКПЧ подтвердило три из этих инцидентов, в ходе которых российские военнослужащие казнили семерых украинских военнослужащих без боя», - сказано в докладе.
Сообщается и о пытках в украинском плену, но без цифр. УВКПЧ ООН отмечает и количество погибших гражданских на признанных международным сообществом территориях РФ.
«В РФ погибли 42 мирных жителя и 186 получили ранения, в том числе 25 убитых и 109 раненых в Белгороде 30 декабря 2023 года. УВКПЧ еще не смогло в достаточной степени проверить эти отчеты в соответствии со своей методологией дистанционного мониторинга и стандартами проверки», - сказано в докладе.
Весь доклад со всеми зафиксированными фактами нарушения прав человека в районе боевых действий, которые вызваны развязанной Путиным войной России с Украиной, доступен на сайте УВКПЧ.
Война России с Украиной продолжается уже 763 дня.