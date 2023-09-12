С начала сентября в Украине погибли девочка и 21 женщина

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшную статистику развязанной Путиным войны. С начала сентября количество жертв среди мирного населения выросло на три сотни человек.

«С 1 по 10 сентября УВКПЧ зафиксировало 292 жертвы среди гражданского населения в Украине», - гласит последняя сводка ведомства Фолькера Тюрка.

Среди 55 убитых - 29 мужчин, 21 женщина, одна девочка, а также четверо взрослых, пол которых пока неизвестен. Ранены 237 человек -101 мужчина, 77 женщин, семь мальчиков, две девочка, а также 50 взрослых.

Резкий рост жертв в сентябре может объясняться ракетными ударами России по гражданским объектам. Днем 6 сентября российские войска нанесли удар по рынку в центре города Константиновка в Донецкой области. Тогда погибли полтора десятка мирных жителей, а еще несколько десятков были ранены.

Общее подтвержденное число гражданских жертв войны превысило двадцать семь тысяч человек.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 10 сентября 2023 года УВКПЧ зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения в стране: 9 614 убитых и 17 535 раненых», - сказано в сообщении.

Отметка в 26 000 жертв была преодолена в начале августа 2023 года. 25 000 жертв эксперты ООН констатировали в июле.

С 24 февраля 2022 года в Украине были убиты 554 ребенка.

Данные ООН о гражданских жертвах войны в Украине, сентябрь 2023 года. Фото: сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ohchr.org

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - снова отмечают в УВКПЧ ООН.

В начале сентября председатель Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил, что пока нет достаточных доказательств, чтобы сделать вывод, что в Украине происходит геноцид.