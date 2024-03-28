В Латвии уходит в отставку министр иностранных дел

Об этом решении Кариньш объявил по итогам встречи с действующим премьером Эрикой Силиней (они оба — члены правящей партии «Новое единство»). Он сложит полномочия с 9 апреля, а уже на следующий день, как ожидается, парламент проголосует по кандидатуре нового главы МИД, которая пока не названа.

В конце 2023 года стало известно, что, занимая пост премьера, Кариньш 32 раза летал в зарубежные поездки на частных самолетах, что обошлось бюджету в 613 тысяч евро. Объяснения Госканцелярии об оправданности таких трат журналисты и общественность в части случаев сочли неубедительными.

При этом в ноябре 2023 года сам Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО.

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В конце марта Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств. У Кариньша сейчас в этом расследовании нет процессуального статуса.

Кариньш занимал пост премьер-министра Латвии с января 2019 по сентябрь 2023 года - это рекорд по времени пребывания в этой должности с момента восстановления независимости страны в 1991 году.

Читайте также За рубежом Кае Каллас и Маргусу Цахкна закрыли въезд в Россию

Недавно Кришьянис Кариньш в компании Каи Каллас и Маргуса Цахкна попал в список «наиболее враждебно настроенных к России» политиков.