66-летний советский диссидент Александр Скобов арестован в Санкт-Петербурге. Активный противник Путина и войны в Украине является одним из организаторов «Форума свободной России», конференция которого прошла в Таллинне. За пять дней до ареста Скобов заявил о причастности ФСБ к теракту в «Крокус Сити Холл».
Участник антивоенного форума, который прошел в Эстонии, арестован в России по статье «терроризм» (3)
Антисоветчик, которого арестовывали еще в СССР, один из организаторов «Форума свободной России», член Совета этой организации Александр Скобов задержан в Санкт-Петербурге.
Сотрудники Следственного комитета РФ пришли за ним вечером во вторник 3 октября в квартиру известного правозащитника и диссидента Юлия Рыбакова. Об этом сообщила в Facebook супруга Рыбакова.
Днем 3 апреля пост был удален, а аккаунт супруги правозащитника на чьей квартире состоялся арест Скобова оказался заблокирован.
«Ему вменяют статью 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». По ней ему может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы», - рассказали Rus.Postimees соратники Александра Скобова, уточнив, что обыск у его друга Юлия Рыбакова продолжался до ночи.
«Александр Скобов - проверенный борец с режимом, заклятый враг любого тоталитаризма. Свою борьбу он начал еще в советские годы, став на путь диссидентства, за что оказался в тюрьме, а также был подвергнут карательной медицине в психиатрической лечебнице, - сказано в заявлении «Форума свободной России». - Скобов был среди тех, кто еще в 2014 году резко осудил агрессию путинской России против Украины, аннексию Крыма и развязанную Кремлем войну на юго-востоке Украины. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину он стал одним из самых жестких и последовательных критиков этой военной авантюры».
Задержание диссидента произошло через пять месяцев после того, как он публично поддержал решение «Форума свободной России» о поддержке Вооруженных сил Украины, которое было принято в Таллинне осенью 2023 года. Об этом Александр Скобов говорил открыто в своих интервью.
«Сейчас активно стала обсуждаться допустимость и желательность вооруженных методов борьбы с путинским режимом, противостояние ему. И, в частности, пятая антивоенная конференция «Форума свободной России», которая прошла в Таллинне 1-2 октября, приняла резолюцию, в которой прямо приветствуется вооруженная борьба, вооруженное противостояние путинскому режиму, добровольчество на фронте. То есть фактически это призыв к гражданам России вступать в ряды ВСУ и сражаться на фронте», - говорил Скобов в конце октября в подкасте «Опять войс» от журналистов издания Sota.
«Форум свободной России» был признан в начале 2023 года в РФ «нежелательной организацией». Участие в деятельности «нежелательных организаций» в России является уголовным преступлением.
Скобов принципиально отказывался уезжать из России, несмотря на то, что активно критиковал Путина и действующий российский режим, прямо называя его нацистским.
«Я считаю, что самим фактом того, что я остаюсь в России, я могу нанести дополнительный урон моему врагу», - говорил он прошлой осенью в том же интервью.
Последние интервью с Александром Скобовым были опубликованы за несколько дней до ареста. 31 марта вышел текст «Режим перенимает советские практики». 2 апреля на сайте «Форума свободной России» был опубликован текст «Путинисты хотят показать миру, что они круче нацистов».
«Репрессии в России будут усиливаться не только количественно, но и качественно. Они будут всё более откровенно приобретать характер тоталитарного режима, а не авторитарного, что был в эпоху раннего путинизма», - говорил Скобов накануне своего ареста.
«При задержании Александр Скобов категорически отказался взять в тюрьму свои лекарства. И кардиологические. И жизненно необходимые при последней стадии диабета. Отказался от теплой одежды. Будучи фактически слепым, он положил на стол свои очки и сказал Юлию Рыбакову: "Это тебе на память". Александр Скобов - человек убеждений. Таких очень мало. Дай бог ему сил и здоровья», - написал о новом политзеке путинской России известный петербургский журналист Алексей Лушников.
Об уникальности Скобова Rus.Postimees рассказал его соратник по движению «Европейский Петербург», автор последней политической акции, которую поддержал Алексей Навальный, бывший депутат парламента Санкт-Петербурга Максим Резник.
«Арест Скобова был делом времени. Он совершенно сознательно шел на это. Он ставил смыслом своей деятельности - ясно и четко обозначать свою позицию, невзирая ни на какие фашистские и диктаторские законы, которые действовали и действуют в России. И поэтому его арест - это вполне естественный ход развития событий, если так можно выразиться...», - сказал Резник.
Политик пока не видит связи между активизацией российских силовиков после теракта в Москве и арестом своего товарища.
«Почему именно сейчас? Мне трудно судить, но я не думаю, что это связано с истерикой спецслужб после теракта в «Крокусе». Понятно, что решение об аресте Скобова давалась силовикам не просто, потому что такой арестант не сулит ни новых погон, ни того, что они так любят, а именно возможности унижать жертву. Александр не будет жертвой. Думаю, что он этот арест рассматривает как высшую точку своей персональной борьбы с путинским фашизмом. Это уникальный человек», - уверен Максим Резник.
29 марта в эфире YouTube-канала «Форума свободной России» Александр Скобов заявил о причастности ФСБ к теракту в «Крокус Сити Холл».
«Думаю, что ФСБ имела отношение к теракту в «Крокусе». Как минимум в форме не противодействия исламским террористам. При этом, конечно же, какая-то информация у ФСБ была. Не надо думать, что, получив даже неполную информацию от американских спецслужб, они просто от нее отмахнулись. Нет, конечно. Они ее учитывали. Они ее принимали во внимание. Думаю, просто было принято решение, что если теракт произойдет - «Таки хорошо, что он произойдет, поэтому не будем ему мешать». Я не думаю, что инициатором этого теракта были кремлевские спецслужбы. Скорее всего нет. Но вот в такой форме не противодействия они, конечно, к нему причастны», - говорил Скобов пять дней назад.
Последствия теракта и упорно раскручиваемая Кремлем версия об украинском следе нужна Путину для усиления эскалации противостояния с Западом, говорил в том же интервью ныне арестованный оппозиционер.
«Потому что это дополнительный стимул для перехода к следующему витку эскалации в той глобальной войне, которую ведет путинский режим, путинская Россия. Эскалация эта в принципе неизбежна. Какие будут использоваться для нее предлоги, или создаваться, это уже вопрос достаточно второстепенный и технический. Но то, что курс Кремля несомненно направлен на эскалацию в этой войне, я совершенно убежден.
Целью Кремля была и остается глобальная победа над большим Западом. Она была обозначена в рябковском ультиматуме конца 2021 года. Кремль ни в коей мере от этих целей, обозначенных в этом ультиматуме, не отошел. А этот ультиматум сводится к полному пересмотру существующего международного порядка. Фактически к геополитической капитуляции Запада и подчинении диктату нацистской России Путина. К этой цели режим Путина будет идти неуклонно. Поскольку на нынешнем этапе эскалации конфликта он до сих пор продвижения к этой своей цели не добился, он будет не отказываться от цели, не умерять свои цели, а он будет повышать эскалацию», - не сомневается ветеран антисоветского и антипутинского движения России.
Соратники Скобова опасаются за его здоровье после попадания за решетку без лекарств. В феврале 2024 года в российской тюрьме был убит другой российский оппозиционер - Алексей Навальный. Он тоже отказывался покидать Россию и вернулся в Москву за год до начала полномасштабной войны в Украине.
Журналист Тимур Олевский, которые летел вместе с Навальным в Москву в январе 2021 года, объяснял Rus.Postimees смыслы такого самопожертвования.