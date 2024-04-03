«Думаю, что ФСБ имела отношение к теракту в «Крокусе». Как минимум в форме не противодействия исламским террористам. При этом, конечно же, какая-то информация у ФСБ была. Не надо думать, что, получив даже неполную информацию от американских спецслужб, они просто от нее отмахнулись. Нет, конечно. Они ее учитывали. Они ее принимали во внимание. Думаю, просто было принято решение, что если теракт произойдет - «Таки хорошо, что он произойдет, поэтому не будем ему мешать». Я не думаю, что инициатором этого теракта были кремлевские спецслужбы. Скорее всего нет. Но вот в такой форме не противодействия они, конечно, к нему причастны», - говорил Скобов пять дней назад.