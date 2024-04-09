Эксперт ⟩ Эвакуация всей семьей: сохраняем спокойствие и действуем по плану

Возможности эвакуации в кризисной ситуации нельзя исключать даже в мирное время. Как советует эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк, к эвакуации лучше всего подготовиться заранее: в условиях стресса это поможет сохранить спокойствие и здоровье всем членам семьи.

В наших предыдущих статьях мы подробно рассказывали о том, что у каждого члена семьи на случай чрезвычайной ситуации должно быть два тревожных рюкзачка: один небольшой, на случай мгновенной эвакуации, второй побольше – для дальней эвакуации, когда вы покидаете жилище надолго или навсегда.

Экстренная эвакуация может потребоваться, к примеру, в случае пожара, утечки газа, техногенной катастрофы (взрыв на химическом заводе, авария на АЭС в соседней стране – все, что угодно) или стихийного бедствия - урагана, наводнения, землетрясения, а в условиях военных действий – при обстреле и бомбардировке.

Наша задача в данном случае – быстро эвакуироваться из района кризиса на безопасное расстояние. Как вариант – немедленно укрыться в убежище, поясняет эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк.

Фото: Olev Mark

ОЛЕВ МАРК (74 года) – эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.

Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою у подразделений полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.

Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.

Без пищи за три недели шел пешком через пустыню Каракум.

Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко – Западная Сахара – Мавритания – Сенегал).

Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.

Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.