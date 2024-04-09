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Эксперт ⟩ Эвакуация всей семьей: сохраняем спокойствие и действуем по плану

Фото: Michal Dyjuk
Даниэль Гилман
, журналист
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Возможности эвакуации в кризисной ситуации нельзя исключать даже в мирное время. Как советует эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк, к эвакуации лучше всего подготовиться заранее: в условиях стресса это поможет сохранить спокойствие и здоровье всем членам семьи.

В наших предыдущих статьях мы подробно рассказывали о том, что у каждого члена семьи на случай чрезвычайной ситуации должно быть два тревожных рюкзачка: один небольшой, на случай мгновенной эвакуации, второй побольше – для дальней эвакуации, когда вы покидаете жилище надолго или навсегда.

Экстренная эвакуация может потребоваться, к примеру, в случае пожара, утечки газа, техногенной катастрофы (взрыв на химическом заводе, авария на АЭС в соседней стране – все, что угодно) или стихийного бедствия - урагана, наводнения, землетрясения, а в условиях военных действий – при обстреле и бомбардировке.

Наша задача в данном случае – быстро эвакуироваться из района кризиса на безопасное расстояние. Как вариант – немедленно укрыться в убежище, поясняет эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк.

Фото: Olev Mark

ОЛЕВ МАРК (74 года) – эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.

Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою у подразделений полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.

Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.

Без пищи за три недели шел пешком через пустыню Каракум.

Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко – Западная Сахара – Мавритания – Сенегал).

Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.

Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.

В условиях военных действий власти также могут заранее предупреждать о воздушной тревоге и эвакуировать целые дома и районы, которые могут больше других пострадать в результате обстрела или ракетного удара.

С собой в убежище мы всегда берем наш рюкзачок №1. Подробно о том, что должно быть заранее сложено в малый тревожный рюкзачок, можно прочитать ЗДЕСЬ.

В мирное время одной из самых распространенных причин экстренной эвакуации является пожар, который может оказаться особенно опасны и разрушительным в многоквартирном доме.

В военное время причиной возгорания может стать бомбардировка или ракетный удар.

«Важно уцелеть. Все остальное второстепенно. Успели одеться – хорошо. Не успели – выбегаем в чем мать родила: запасная одежда может быть в рюкзачке или каком-то из тайников, о которых мы расскажем дальше», - говорит Марк.

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Успели схватить тревожный рюкзачок – замечательно (вот для чего его нужно подготовить заранее). Не успели – не тратьте время на поиски по шкафам и закоулкам, срочно бегите к выходу, пока есть шанс выбраться живым.

«Самое сложное – эвакуироваться из многоэтажного дома, особенно с верхних этажей. С первого этажа можно и в окно выпрыгнуть, и вещи на улицу выкинуть. Со второго всей семьей уже прыгать не будешь», - дополняет картину Олев Марк.

Не исключено, что покинуть квартиру по лестнице из-за пожара, задымления или разрушений уже не удастся, продолжает он.

В этом случае придется оставаться в квартире, предварительно плотно заделав мокрыми тряпками все щели, чтобы не просачивался дым с лестничной площадки.

В мирное время вас могут спасти пожарные, но в условиях масштабного кризиса и военных действий на своевременную помощь рассчитывать сложно.

Если вам пришлось укрыться от бушующего в доме пожара в собственной квартире, обязательно с балкона или из окна попытайтесь подать сигнал о том, что вам нужна помощь, советует эксперт.

Не исключено, что покинуть квартиру по лестнице из-за пожара, задымления или разрушений уже не удастся.
Не исключено, что покинуть квартиру по лестнице из-за пожара, задымления или разрушений уже не удастся. Фото: Serhii Loparev/UKRINFORM/SIPA

Забудьте про лифт

Очень важно: в высотных домах при эвакуации никогда нельзя пользоваться лифтом!

«Первое, что делают спасатели, когда приезжают на вызов, - отключают газ и электричество», - поясняет Олев Марк.

Тот, кто застрял в лифте во время пожара, серьезно рискует собственной жизнью, подчеркивает он: «В шахте лифта при пожаре образуется тяга, что-то вроде каминной трубы. Лифт от высокой температуры просто сгорит или расплавится».

В случае военных действий, когда в любой момент возможен ракетный удар, лифтом лучше также не пользоваться ни при каких обстоятельствах.

«Забудьте про лифт, вычеркните его из жизни. Ракетный удар может перебить в доме и газ, и электричество. Помимо пожара, может случиться и замыкание, и взрыв», - предупреждает Олев Марк.

Когда ситуация развивается стремительно, в панике и спешке мы, как правило, делаем кучу ошибок.

«Единственную ошибку, которую нельзя совершить – это рисковать своей жизнью ради того, чтобы любой ценой вынести из квартиры ценности или припрятанные деньги», - указывает эксперт.

Составляем план всей семьей

У вашей семьи должны быть заранее разработаны планы с маршрутами не только для экстренной, но и для длительной эвакуации.

Необходимо составить список наиболее вероятных ситуаций, когда может возникнуть необходимость в эвакуации, и вместе с детьми разбирать их по очереди в виде игры, советует Олев Марк.

Лучше всего излагать планы возможной эвакуации письменно и обсуждать их сообща, по возможности – с привлечением родственников и соседей.

К примеру: что и как мы делаем, если эвакуироваться придется ночью, когда все дома. Что делаем, если ЧП происходит днем, когда дети в школе, взрослые на работе, а дома остаются только бабушка и дедушка.

Или, например, когда все дома, а дети самостоятельно гуляют на улице. Еще возможный вариант – когда папа или мама в отъезде.

Продумываем, какие вещи взять с собой, как безопасно покинуть дом. Обязательно (мы уже писали об этом) определим места встречи на случай, если кто-то из членов семьи потеряется.

На колесах можно эвакуироваться значительно быстрее и дальше.
На колесах можно эвакуироваться значительно быстрее и дальше. Фото: Carol Guzy

Обходные маршруты

Всем членам семьи а случай кризиса желательно иметь с собой бумажную карту. В ней должны быть указаны основные и запасные маршруты эвакуации.

Имейте в виду: если вы эвакуируетесь на автомобиле, движение по трассам, рекомендованным властями для эвакуации, скорее всего, будет парализовано, поскольку образуются гигантские пробки.

Тогда-то вам и пригодятся заранее продуманные маршруты объезда, чтобы добраться до одной из намеченных безопасных точек, подчеркивает Олев Марк. Не исключено, что, оказавшись в многочасовой пробке, вы будете вынуждены бросить машину и срочно уходить пешком, а вернуться за ней вы уже не сможете.

Бросить автомобиль в этом случае, особенно если он исправен и заправлен, будет большой ошибкой, продолжает эксперт: на колесах можно эвакуироваться значительно быстрей и дальше.

Что делать? Можно заранее выбрать маршруты менее очевидные и менее загруженные, которые, к тому же, скорее всего окажутся и более безопасными, советует эксперт.

«Нужны обходные пути. Есть такое выражение - «бандиты с большой дороги». Злоумышленники по лесам не ходят, они идут по прямой, нигде не срезая. А вам полезно знать заранее, где срезать путь, где какие просеки», - дополняет картину Марк.

Вот почему важно продумать маршрут эвакуации заранее, по возможности в один из выходных пройти его хотя бы раз вместе с детьми, с картой и с компасом.

«Не с мобильным телефоном и навигатором, а с бумажной картой», - подчеркивает он.

А нужно ли вообще эвакуироваться?

Если об эвакуации объявили власти – однозначно нужно. Они и будут координировать эвакуацию, объявят маршруты и безопасные зоны, установят посты на дорогах, будут раздавать продовольствие и предметы первой необходимости.

Электричества, возможно, к тому времени уже не будет и к этому нужно быть готовым, рассуждает Олев Марк.

На этот случай (и мы уже об этом неоднократно писали) вам понадобится небольшой радиоприемник на батарейках (с ручной подзарядкой или солнечной батареей – как дополнительная опция), чтобы слушать объявления по радио и действовать сообразно ситуации. Таких радиоприемников у членов семьи пусть будет несколько.

С собой в дорогу хорошо бы также взять портативные радиостанции (те же недорогие китайские) на батарейках. Тогда связь между собой на расстоянии смогут поддерживать как минимум все взрослые члены семьи, поясняет Марк.

«Минус в том, что ваши переговоры смогут подслушать все в радиусе примерно километра на ровной местности. А плюс  в том, что и ты сможешь всех подслушать (тех же дальнобойщиков). Поэтому у тебя появится возможность наладить контакт и общаться с теми людьми, у которых тоже есть радиостанции», - говорит эксперт.

Если нет радио, но вы слышите, к примеру, сирену или объявления по громкоговорителю (как вариант – постоянно звонят церковные колокола), то имеет смысл выйти на улицу и спросить у прохожих и соседей, что происходит.

Если об эвакуации уже официально объявили власти – эвакуироваться однозначно нужно.
Если об эвакуации уже официально объявили власти – эвакуироваться однозначно нужно. Фото: Louisa GOULIAMAKI

Если же официально об эвакуации не объявлено, а ситуация в вашем населенном пункте ухудшается, решение о том, стоит ли покидать дом, придется принимать самостоятельно, рассуждает Олев Марк.

Пока коммуникации целы и вокруг вас что-то продолжает работать, даже с перебоями - есть электричество, действует водопровод, открыты магазины, доступна медицинская помощь, хоть как-то ходит общественный транспорт, имеет смысл оставаться и дальше в своем жилище, даже в условиях военных действий, рекомендует он.

Именно так происходит сегодня в Украине, указывает Марк: многие местные жители продолжают жить в своих домах, даже несмотря на обстрелы. Как говорится, дома и стены помогают.

Однако если электричества нет уже несколько дней (и неизвестно, когда линию починят) – это первый тревожный звонок и, конечно же, серьезный повод задуматься об эвакуации, считает эксперт.

Где и как делать тайники

Вдоль маршрута эвакуации (речь идет о перемещении в безопасную зону внутри страны) имеет смысл разместить тайники (их еще называют схронами).

Олев Марк советует делать их каждые 5-10 км. Теоретически эти припасы можно будет откопать даже зимой (особенно в местности, где много мха).

Крайне важно указать на карте точные координаты и ориентиры для каждого схрона (как поясняет эксперт, хорошо закопанными тайниками можно не пользоваться годами и в результате попросту забыть, где именно они размещены).

Растет большое дерево? Да, его можно отметить и даже сфотографировать. Но через пару лет его спилили – и нет ориентира.

У дороги стоит амбар? Превосходно. Но в условиях военных действий в него может попасть ракета. Иными словами, местность, где находится ваш схрон, через какое-то время может выглядеть совершенно неузнаваемо.

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«Очень часто люди закапывают клады – золото, деньги, а потом сами не могут их найти. В результате их находят спустя многие годы, через несколько поколений», - рассказывает Марк.

«Тайники значительно облегчат эвакуацию, потому что у вас всегда будет резерв, даже если что-то пропадет по дороге», - подчеркивает он.

Опять же, не факт, что в самый нужный момент ваш мобильный телефон с GPS окажется в рабочем состоянии. Поэтому делаем как можно больше пометок на бумажной карте. В качестве ориентиров сгодится все: и здания, и деревья, и овраги, и большие камни.

Чем комплектуем тайник?

Все продукты, размещенные в тайнике, должны быть упакованы в вакуум и расфасованы в маленькие одноразовые упаковки.

«В идеале мы кладем туда сублимированные продукты, различные хорошо прожаренные крупы. Сухари и хлеб, возможно, даже муку (вопрос в сроке хранения). Сушеное мясо, различные орехи и прожаренные семена, топленое масло в бутылках», - говорит Олев Марк.

В тайники можно также сложить тушенку, консервы. Они хранятся годами. Пригодится и запас пластиковых бутылок – в кризисной ситуации, по словам эксперта, они очень быстро станут дефицитом.

В тайниках, помимо продуктов долгого хранения, можно разместить какую-то легкую одежду, запасную обувь, батарейки, зажигалки, копии документов – опять же, в герметичной упаковке.

«На хуторах сделать тайники еще проще: где-то в пристройке или в сарае или, что еще лучше, неподалеку в лесу, вообще за территорией, потому что и дом, и пристройка могут сгореть», - продолжает Марк.

Контейнеры для тайников нужны также крепкие и герметичные – скажем, пластиковый бочонок литров на двадцать, либо металлические короба (чтобы не обнаружили и не пожрали кабаны).

Во всех тайниках и местах для связи должны быть карандаш, блокнот и маленький кусочек мела. На случай, если кто-то захочет оставить сообщение, подчеркивает Олев Марк.

В ряде случаев баллончик с перцовым газом может оказаться весьма полезен.
В ряде случаев баллончик с перцовым газом может оказаться весьма полезен. Фото: imago stock&people

Понадобятся ли средства самообороны?

Электрошокер в эвакуации, скорей всего, окажется бесполезным, поэтому лучше его с собой не брать.

Зато баллончик с перцовым газом может пригодиться каждому члену семьи. Однако нужно применять его только в том случае, если против вас действует один человек и у вас есть возможность от него убежать.

Иными словами, если вы столкнулись со злоумышленником всей семьей, баллончик с газом для самообороны, вероятно, вам не пригодится.

Баллончиком нужно уметь пользоваться, учитывать характер помещения и направление ветра на улице. Поэтому лучше заранее потренироваться в его применении (для этого можно купить на всю семью учебный баллончик – газ в нем не содержит раздражающих веществ).

Важно: подобный баллончик нужно заранее купить каждому члену семьи, в том числе детям школьного возраста, законом это не запрещено, указывает эксперт.

Если на вас напали злоумышленники

«Все свое ношу с собой» - так называемый «принцип улитки» в случае длительной эвакуации не работает.

«У тебя могут отнять все, даже если ты не будешь сопротивляться, - напоминает эксперт. – Чем меньше у тебя запасов при себе, тем больше необходимых в случае чрезвычайной ситуации вещей удастся сберечь».

Содержимое тревожного рюкзачка, как только вы покинули жилище, лучше всего сразу рассовать по карманам – так вы освободите дополнительное место для другой поклажи.

«Документы и деньги – в пакет на шею. Хороший нож – на пояс. Если мы потеряем рюкзак, у нас всегда хоть что-то останется в карманах», - поясняет Олев Марк.

Коль скоро вы собираетесь эвакуироваться к друзьям или родственникам, часть необходимых вещей можно заранее оставить у них. Еще часть (то, что не портится и не гниет) – разместить по пути следования в тайниках.

Иными словами, если, не дай бог, вам придется столкнуться с грабителями и мародерами (что в условиях Эстонии маловероятно, но в целом, как показывает практика других стран, не исключено), всех жизненно важных запасов они у вас уже отнять не смогут, подчеркивает он.

«С собой берем лишь самый минимум. Помимо содержимого рюкзачка, это мелкие купюры, минимальный набор для бартера (к примеру, нитки-иголки, небольшие инструменты, невзрачные складные ножи, дешевые зажигалки)», - говорит эксперт.

Брать ли с собой оригиналы документов? Это каждый должен решить для себя сам. Во многих странах, рассказывает Марк, власти рекомендуют иметь с собой при эвакуации только качественные цветные копии, а оригиналы документов надежно спрятать.

«Давите на жалость»

Если же у вас отнимают личные вещи или запасы, не нужно активно протестовать и, тем более, пытаться защитить свое имущество силой, подчеркивает Олев Марк.

Лучше отдать все имеющееся (вот и пригодились тайники и схроны!), принять жалобный вид, даже всплакнуть, давить на жалость: «Это все, что у нас есть. Может быть, вы хоть что-то нам оставите?»

Если вас грабят в жилище, тактика аналогичная – никакого активного сопротивления, продолжает Марк: «Нужно всегда помнить, что сегодня пришел один, а завтра, возможно, придут десять».

Держите небольшую часть запасов, которой вы при необходимости готовы пожертвовать, на виду.

«Все показательно отдать, без всякого боя. Плюс продемонстрировать, что ничего не осталось, - советует эксперт. - Облают вас, обругают и уйдут. А в следующий раз уже не придут, раз убедились, что забрали последнее».

С собой нужно иметь лишь минимум самых необходимых вещей.
С собой нужно иметь лишь минимум самых необходимых вещей. Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Неброская одежда и обувь

Важно: вся ваша одежда (касается всех членов семьи) на случай эвакуации не может быть зеленой или пятнистой камуфляжной расцветки или военного фасона, указывает эксперт.

Никаких намеков на армию в предметах вашего гардероба вообще не должно прослеживаться (мало ли, кто-то вас с кем-то перепутает). Аналогично и с рюкзаком: он не должен напоминать армейский.

В идеале на случай эвакуации всем нужно иметь неброскую одежду и обувь хорошего качества, слегка поношенную, в пятнах какой-то краски, слегка заляпанную грязью (чтобы никто вооруженный на них не соблазнился).

«Особенно плохо, если в пути отнимут ботинки – как ты пойдешь дальше?» - рассуждает Марк.

По его словам, на этот случай всегда имеет смысл иметь что-то запасное (и одежду, и обувь) в схронах.

Нужны ли заначки в одежде и обуви?

Какие-то ценные и важные вещи (крупные купюры и даже ИД-карту) можно попробовать спрятать под стельки в ботинки.

Очень хороший тайник - внутренний кармашек в трусах, так называемый «пистончик», его можно нашить самому. В некоторых шортах и плавках он уже имеется. Туда можно положить, к примеру, несколько крупных купюр, рассказывает Олев Марк.

Вполне годятся также специальные нательные сумки на резинках, которые надеваются под нижнее белье - они тонкие и вместительные и могут также пригодиться для наличных и документов.

«Если у тебя уже что-то нашли и отняли, вряд ли злоумышленники начнут тебя шмонать и раздевать с пристрастием, - предполагает эксперт. - Скорее всего они пошлют тебя подальше и тщательно обыскивать не станут».

Опять же, много зависит от той тактики, которой вы придерживаетесь. Никакой агрессии, никаких споров, давим на жалость: «Оставьте хоть немножко, не отнимайте последнее, нам бы хоть добраться до следующего населенного пункта!»

Зашивать заначки (деньги, драгоценности) в одежду теоретически тоже можно, однако трудно предугадать, что из гардероба вам потребуется в случае срочной эвакуации, продолжает Олев Марк: «А вот кармашки можно сделать на всех трусах».

«Кроме того, на нижнем белье с внутренней стороны можно написать несмываемым тонким маркером (его еще называют перманентным) всякие телефоны, шифры, пин-коды, если это необходимо», - дополняет картину эксперт.

Будьте внимательны и осторожны при возвращении домой.
Будьте внимательны и осторожны при возвращении домой. Фото: Yulii Zozulia/SIPA

Возвращение домой

В случае плановой эвакуации у вас будет возможность заранее отключить в жилище электричество, перекрыть воду и газ (в идеале товарищество перекрывает общую подачу газа на весь дом).

Также имеет смысл плотно закрыть жалюзи на окнах, дополнительно закрепить шурупами входную дверь, указывает Олев Марк: «Если вдруг нагрянут воры, то скорее всего они обчистят ту квартиру, где двери открыть проще всего – зачем возиться с укрепленной железной дверью, если соседнюю можно открыть одним пинком?»

Если вы отсутствовали в своем жилище какое-то время и возвращаетесь из эвакуации домой, не торопитесь приближаться и входить внутрь, советует эксперт.

Внимательно осмотрите здание – сначала издали, затем вблизи. Не исключено, что уже на фасаде будут заметны глубокие трещины и разрушения.

Входить в подъезд может быть опасно, поскольку даже большой многоквартирный дом в случае серьезных повреждений может попросту обвалиться. Поэтому ждем, пока его не проверят спасатели.

Вокруг дома в результате взрывов или обстрелов могут образоваться глубокие провалы, на дне которых могут находиться торчащая арматура или поврежденные трубы – в дождь такие провалы часто выглядят как обычные лужи, так что осторожней, указывает Марк.

Взрывчатка может оставаться в завалах, ею могут быть начинены обнаруженные по дороге заглохшие транспортные средства. Лишний раз проявлять праздное любопытство и совать туда нос, право же, не стоит.

Подробные советы о том, как действовать в условиях кризиса, можно найти на сайте kriis.ee, а также в приложении Ole Valmis, которое лучше заранее установить на мобильном телефоне каждого члена семьи.

Еще, по словам Олева Марка, могут быть очень опасны поврежденные и разрушенные линии электропередач – во время эвакуации за этим нужно следить постоянно.

«Ток идет на расстоянии. Мачта может упасть от тебя за 100-200 метров, но если идет дождь или под ногами влажно, то электрический удар может оказаться для тебя смертельным», - дополняет картину эксперт.

Прежде, чем войти в свою квартиру, осмотрите дверь и попытайтесь понять, посещали ли ваше жилье непрошеные гости.

Хорошо, если это обычные мародеры. Но в некоторых странах злоумышленники оставляли хозяевам «сюрпризы» и ловушки - ту же растяжку с гранатой, предупреждает Олев Марк.

Поэтому, если есть какие-то сомнения, лучше снова вызывайте спасателей. В крайнем случае распахните входную дверь, стоя в сторонке у стены, и подождите. Затем еще раз осмотрите прихожую, и только после этого входите.

Дети - лучшие помощники при подготовке семьи к эвакуации.
Дети - лучшие помощники при подготовке семьи к эвакуации. Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Привлекайте к подготовке детей!

Устраивайте тренировочные «эвакуационные» походы с детьми, призывает Олев Марк.

Любую ситуацию, которая может возникнуть в ходе реальной эвакуации, можно и нужно проиграть с детьми заранее.

Учите их ориентироваться на местности, делать запасы, разбивать палатку. Обустройство тайников вообще приведет их в восторг.

Все это можно превратить в увлекательную и полезную игру, подчеркивает эксперт.

«Дети все хорошо запоминают. Основную работу по подготовке к возможной эвакуации можно поручить им. Папе останется лишь сделать умный вид и, конечно же, периодически выделять средства на закупки», - говорит Олев Марк.

Что сделать совершенно необходимо – так это пройти или проехать вместе с ними по всем запланированным точкам встречи (они должны быть хорошо знакомы каждому члену семьи).

«Продуманная связь и способы встречи крайне важны, поскольку самый большой стресс в кризисной ситуации – потерять в суете кого-то из близких», - резюмирует специалист по безопасности.

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