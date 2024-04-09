СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение таксиста на женщину, изъятие матрешек на границе, сломанный церковный крест

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

5 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» среди вещей гражданина Чили, пытавшегося въехать в Эстонию, были обнаружены матрешки с изображениями глав государств России и Советского Союза. Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике. После изъятия матрешек ему разрешили продолжить путь в Эстонию.

5 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, при проверке документов которого выяснилось, что он находился на территории Шенгенской зоны 2060 дней, один из которых - в Эстонии, без законных оснований. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в течение трех лет. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.

6 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Узбекистана, въезжавший в Эстонию, и при проверке его документов выяснилось, что его российские водительские права были полностью поддельными. Документ изъяли и человеку разрешили продолжить путь в Эстонию.