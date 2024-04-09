Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении таксиста на женщину в Ласнамяэ, а также об изъятии матрешек на пограничном пункте «Нарва-1». Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о сломанном церковном кресте в Нымме, который опасно наклонился над тротуаром, и о пожаре в Кохтла-Ярве.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение таксиста на женщину, изъятие матрешек на границе, сломанный церковный крест
Насилие
6 апреля поступило сообщение, что на улице Палласти в Ласнамяэ водитель такси избил женщину.
6 апреля поступило сообщение, что в квартире на Нарвском шоссе в Кесклинне между 25-летней женщиной и ее 31-летним сожителем произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
6 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Палласти в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина избил свою 36-летнюю сожительницу. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
5 апреля поступило сообщение, что в квартире в Палдиски 67-летний пьяный мужчина избил свою 61-летнюю жену. Полиция задержала мужчину.
Утром 31 марта сын избил своего 56-летнего отца во время ссоры в Пыльтсамаа.
В ночь на 6 апреля в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Раквере в Нарве 17-летняя девушка ударила ножом 20-летнюю. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Полиция задержала 17-летнюю девушку как подозреваемую в совершении преступления.
7 апреля в полицию поступило сообщение, что в волости Алутагузе 35-летний мужчина избил 56-летнего во время распития спиртных напитков. Полицейские задержали нападавшего.
7 апреля в полицию поступило сообщение, что 48-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сожителя в квартире на улице Кренхольми в Нарве. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь и доставила его в больницу. Навадавшая была задержана полицией.
6 апреля в полицию поступило сообщение, что 29-летний мужчина избил другого на улице Раудтеэ в Хаапсалу. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция арестовала нападавшего.
В полицию поступило сообщение, что 6 апреля 28-летний мужчина напал на своего отца в квартире в деревне Ярлепа волости Рапла.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
5 апреля поступило сообщение, что с автомобиля на парковке на улице Вескипости в Кесклинне были украдены все детали, которые можно было снять вручную. Причиненный ущерб составил 1450 евро.
7 апреля поступило сообщение, что из хостела в Кесклинне у женщины украли рюкзак с паспортом и кошельком.
В ночь на 2 апреля из частного дома на улице Туру в Тарту был украден небольшой мопед Seo Fat1000. Ущерб от кражи составил 500 евро.
6 апреля в полицию поступило сообщение, что в квартиру на улице Кааре в Йыхви проникли и украли наличные деньги и мобильный телефон Samsung.
6 апреля в полицию поступило сообщение, что на Лехе-теэ в деревне Ветику волости Винни была взломана хозяйственная постройка и украдены инструменты, домашний кинотеатр и колонки. Ущерб от кражи оценивается в 20 000 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 4 по 5 апреля были взломаны замки в подвале жилого дома на Таллиннском шоссе в Пярну и украдены две аккумуляторные дрели. Первоначальный ущерб составил более 500 евро.
Ограбление
5 апреля в полицию поступило сообщение, что в лесу Тоолсе волости Виру-Нигула на мужчину напали и ограбили на 30 евро. Сотрудники полиции установили личности нападавших, а деньги были возвращены. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Мошенничество
Жительница Эстонии отправила мошенникам через почтомат 6000 евро. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
5 апреля в полицию обратилась 20-летняя женщина, которой на телефон пришло сообщение с просьбой подтвердить свой адрес для получения посылки. При переходе по ссылке якобы открылась страница Omniva, где она ввела свой адрес и оплатила требуемый сбор. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета было списано 350 евро.
5 апреля в полицию поступило заявление от 73-летней женщины, с которой по телефону связались люди, выдававшие себя за сотрудника Telia и представителя банка. Женщину попросили подойти к банкомату Swedbank, снять наличные и положить деньги в посылочный автомат Omniva для дальнейшей отправки. Ущерб составил 3000 евро.
Безопасность на границе
7 апреля была отклонена просьба о международной защите гражданина Турецкой Республики, 1991 года рождения. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и применено решение об отказе во въезде, поскольку мужчина предъявил удостоверение заявителя о предоставлении международной защиты и билет на судно на имя другого лица. Мужчина был задержан и доставлен в Центр содержания.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 18 граждан России, двух граждан Грузии, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Азербайджана, одного гражданина Израиля, одного гражданина США и одного гражданина Индонезии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых граждан России, трех граждан Молдовы и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
5 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» среди вещей гражданина Чили, пытавшегося въехать в Эстонию, были обнаружены матрешки с изображениями глав государств России и Советского Союза. Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике. После изъятия матрешек ему разрешили продолжить путь в Эстонию.
5 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, при проверке документов которого выяснилось, что он находился на территории Шенгенской зоны 2060 дней, один из которых - в Эстонии, без законных оснований. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в течение трех лет. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.
6 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Узбекистана, въезжавший в Эстонию, и при проверке его документов выяснилось, что его российские водительские права были полностью поддельными. Документ изъяли и человеку разрешили продолжить путь в Эстонию.
7 апреля на пограничном пункте «Нарва-1» был обнаружен гражданин России, пытавшийся въехать в Эстонию, у которого среди вещей была найдена георгиевская ленточка. Мужчине сказали, что такие знаки отличия запрещены в Эстонии. После сдачи знака отличия ему разрешили продолжить путь в Эстонию.
ДТП
5 апреля в 09:34 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на улице Ыйе в Нымме. Никто не пострадал, но из автомобилей вытекли жидкости. Прибывшие на место спасатели Лиллекюла засыпали топливо и охлаждающую жидкость опилками и сообщили в службу уборки улиц. Полиция осталась разбираться с инцидентом.
5 апреля в 12:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Рандвере-теэ в деревне Таммнеэме волости Виймси, автомобиль съехал в кювет. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал и был осмотрен машиной скорой помощи. Спасатели Мууга ликвидировали разлив топлива.
6 апреля в 23:53 спасатели выехали на Мууга садама-теэ в Маарду, где автомобиль потерял управление и завалился на бок. Прибывшие спасатели Мууга увидели, что два человека находятся в сознании, но заперты в машине. Один человек смог выбраться из машины самостоятельно. Спасатели вырезали отверстие в лобовом стекле автомобиля, через которое им удалось вытащить двух пострадавших. Два человека были осмотрены на месте происшествия, а один доставлен на машине скорой помощи в больницу для обследования. Спасатели устранили угрозу возгорания машины, а полиция осталась разбираться с инцидентом.
6 апреля в 00:24 спасатели выехали на проспект Выйду в Нарве, где произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. У автомобилей была ликвидирована угроза возгорания, а пролитое на дорогу топливо было покрыто абсорбентом.
5 апреля в 15:58 пожарные выехали на улицу Карья в городе Раквере, где из-за гололеда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одному из пострадавших спасатели наложили шейный воротник, обоих пострадавших осмотрела скорая помощь. Жидкость, пролитая из одного из автомобилей, была покрыта абсорбентом. С событием продолжила работу полиция.
Пожары
5 апреля в 23:07 спасатели получили вызов на дороге Перила-Карьямыйза-теэ в деревне Перила волости Раазику, где звонивший увидел, что рядом с лесом что-то горит. Звонивший подумал, что это упавшая линия электропередач. На звонок откликнулись спасатели-добровольцы Раазику, которые увидели упавшую линию электропередачи, от которой загорелась и окружающая земля. Первым делом они вызвали электриков, которые отключили электричество. Как только это было сделано, спасатели-добровольцы Раазику потушили около пяти квадратных метров тлеющей земли. К 00:13 небольшой ландшафтный пожар был потушен.
В результате пожара в Ида-Вирумаа погиб человек. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
7 апреля в 22:20 поступил звонок в Центр тревоги, в котором сообщили о пожаре в заброшенном двухэтажном доме на улице Канарбику в районе Сомпа в Кохтла-Ярве. По прибытии спасателей здание горело открытым ярким пламенем, и был под угрозой рядом стоящий многоквартирный дом. Из дома, находящегося под угрозой, были эвакуированы 3 человека и начато охлаждение многоквартирного дома. После завершения тушения люди были допущены обратно в дом. Из-за угрозы обрушения пылающее здание тушили только снаружи. Пожар был ликвидирован к 3:00. Крыша и перегородки здания были уничтожены. Пожар тушили профессиональные спасатели Кохтла-Ярве, Йыхви, Ийсаку, Кивиыли, Силламяэ и спасатели-добровольцы Мяэтагузе.
Прочее
6 апреля в 16:53 в Центр тревоги поступило сообщение, что церковный крест Церкви Мира на улице Вызу в Нымме сломался и опасно наклонился над тротуаром. Спасатели Нымме сняли крест и передали его пастору.
6 апреля в 13:46 поступило сообщение, что на реке Ильматсалу в деревне Хааге, Тарту, замечены признаки загрязнения нефтепродуктами. Предварительно собранная информация указывала на то, что нефть могла просочиться в реку из-за утечки с территории предприятия из-за неисправности дизельного генератора. Спасатели ограничили распространение загрязнения. Департамент окружающей среды начал более детальное выяснение причин загрязнения и ответственных за это. В 15:41 спасатели вновь прибыли на место происшествия для установки на реке бонов, предотвращающих распространение нефтяного загрязнения. На следующий день у устья реки, впадающей в озеро Рахинге, был установлен еще один бон с абсорбирующим веществом для поглощения загрязнения.
6 апреля в 20:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на стройплощадке на бульваре Пыхья в Тарту раздался взрыв, и из образовавшийся ямы вырвалось пламя. Выяснилось, что в соседних домах пропало электричество. Причиной ситуации стала неисправность электрокабеля, для ремонта которой прибыла аварийная бригада электриков.