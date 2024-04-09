«До пяти лет лишения свободы»: задержан метатель коктейлей Молотова в посольство России

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда сообщили о задержании человека, который обвиняется в том, что две ночи подряд кидал бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России. Сообщение опубликовано на официальном сайте МВД Литвы.

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«В ходе досудебного расследования установлено, что 7 апреля в 2024 года около 2 часов 15 минут в Вильнюсе на улице Героев Украины общеопасным способом в здание посольства Российской Федерации была брошена бутылка с потенциально легковоспламеняющейся жидкостью, что повредило стену здания посольства РФ. 8 апреля около 2 часов 45 минут на закрытую территорию посольства РФ также был брошен легковоспламеняющийся предмет, который загорелся и повредил стену здания посольства», - напоминают в литовской полиции хронологию инцидентов.

Предполагаемый преступник, которому по 187-й статье Уголовного кодекса Литовской Республики грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет, был в буквальном смысле задержан по горячим следам в день попытки поджога посольства России.

«Вчера, когда сотрудники интенсивно проводили процессуальные действия, анализировали полученные данные, был установлен и задержан человек 1974 года рождения, предположительно совершивший преступные деяния. Этот человек ранее был известен полиции», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что на сайте посольства России в Вильнюсе нет никаких сообщений о произошедших атаках и их влиянии на работы этой дипмиссии Москвы.

Адрес посольства на его сайте отличается от официального. Вместо улицы Героев Украины у российских дипломатов указан адрес на соседней улице. Название сквера перед посольством, так же не отображается на карте на сайте посольства РФ. Сквер носит имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Посольства России не первый раз подвергаются атакам. Летом 2023 года российский политэмигрант Аркадий Бабченко закидал посольство РФ в Таллинне яйцами. Правоохранительные органы Эстонии оценили куриные яйца Бабченко в 100 евро штрафа.