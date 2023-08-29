«Обожаю Эстонию». Куриные яйца Аркадия Бабченко оценили в сто евро

Политэмигрант Аркадий Бабченко оштрафован за метание яиц в здание посольства России. Четыре яйца из кармана активиста, которыми он «загрязнил территорию города», обошлись в 100 евро.
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«Лицо нарушило правила поведения в общественном месте, бросая яйца в стену дома, которые загрязнили территорию города», - цитирует сам Бабченко на своей странице в Facebook текст решения о штрафе, который назначен ему за атаку российского посольства.
Аркадий Бабченко закидал здание посольства РФ на улице Пикк в ночь с 29 на 30 июля. Он подошел к дипмиссии Москвы, достал из карманов четыре яйца и бросил их в фасад здания, на котором остались следы разбитых яиц. Все происходящее было заснято неизвестным, а видео позже опубликовано самим Бабченко с призывом жертвовать «на иички». «Считаю, что мотивы понятны всем», - заявил активист Rus.Postimees после того, что в полиции оценили как проступок.
После утверждения о том, что яйца из карманов Бабченко загрязнили территорию города, в тексте решения отмечается, что «здание не пострадало», а подследственный «протестовал против российской агрессии в Украине». Деяние было совершено умышленно, а смягчающие, или отягчающие обстоятельства отсутствуют.
Бабченко наказан штрафом «в размере 25 штрафных единиц, т.е. 100,00 евро» при том, что допустимая санкция за подобный проступок - 100 штрафных единиц, или 400 евро.
«Назначенное наказание соответствует содержанию совершенного правонарушения и вине лица, в отношении которого проводится процедура, и является достаточно строгим, чтобы побудить его воздерживаться от совершения дальнейших нарушений», - гласит решение.
Штраф должен быть перечислен на счет Министерства финансов до 13 сентября.
О том, что Бабченко кидал в здание российского посольства именно свои яйца, которые он купил, активист ранее рассказал Rus.Postimees в интервью.
«Пошли в центре пивка попить. И вот представь, идешь и видишь этот флаг, и рука сама как-то дернулась. Зашел в ближайший ресторан и попросил продать четыре яйца по 10 евро. Они продали, я швырнул. Все», - рассказывал нам Бабченко о себестоимости своей спонтанной акции.
После инцидента с требованием привлечь активиста к ответственности выступили российские дипломаты.
«Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного», - писало посольство РФ на своем сайте в специальном сообщении.
Оштрафованный Аркадий Бабченко в своеобразной манере пообещал больше не кидать яйца в посольство РФ.
«Обожаю Эстонию. Забросать руснявое посольство яйцами приравнивается к «выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте, загрязнять водоем или фонтан». Ну, да. Болото оно и есть. Не фонтан. Ок. Воздержусь от совершения дальнейших нарушений и больше не буду выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте. Спасибо тебе, неизвестная мне добрая следователь К…! В пост призываются свидетели депортации Бабченко. Прощай, немытое посольство. Иди на***», - заявил политэмигрант.
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