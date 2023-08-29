«Обожаю Эстонию». Куриные яйца Аркадия Бабченко оценили в сто евро

О том, что Бабченко кидал в здание российского посольства именно свои яйца, которые он купил, активист ранее рассказал Rus.Postimees в интервью.

«Пошли в центре пивка попить. И вот представь, идешь и видишь этот флаг, и рука сама как-то дернулась. Зашел в ближайший ресторан и попросил продать четыре яйца по 10 евро. Они продали, я швырнул. Все», - рассказывал нам Бабченко о себестоимости своей спонтанной акции.

После инцидента с требованием привлечь активиста к ответственности выступили российские дипломаты.

«Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного», - писало посольство РФ на своем сайте в специальном сообщении.

Оштрафованный Аркадий Бабченко в своеобразной манере пообещал больше не кидать яйца в посольство РФ.