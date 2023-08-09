«Их действия фактически помогают путинскому режиму». Российские оппозиционеры в изгнании отвечают Бабченко и Кузичкину

Евгений Чирикова в студии Postimees в 2022 году. Фото: Mihkel Maripuu

Являются ли разборки между теми, кто уехал раньше, и теми, кто уехал лишь в 2022 году, следствием ревности или битвы за признание и ресурсы, Евгения Чирикова не знает.

«Может быть, у меня другая оптика, но я этого не вижу. Вообще важно налаживать взаимодействие с теми, кто приезжает. Это свежая информация, свежий взгляд, новые возможности для помощи. Только что мы договорились о сотрудничестве в вопросах помощи беженцам с ребятами, которые только что приехали из РФ. В моей работе я никогда не сталкивалась с разборками среди уехавших. Все эти люди – ресурс. Ресурс, который можно использовать для помощи и беженцам и российскому гражданскому обществу. Я просто понимаю, что других людей не будет. Я давно этим занимаюсь. Использовать надо все возможности», - говорит активист.

Более того, Чирикова выступает против обвинений и осуждений людей просто по признаку гражданства или национальности. С людьми важно уметь разговаривать. И этого часто достаточно для достижения результата.

«В Эстонии многие считают русских "ватой", что они поддерживают Путина, раз живут там, где меньше эстонцев. Но это не так. У нас есть проект, направленный прямо на сомневающихся. Там есть несколько русских эстонцев, которые здесь родились. Они круглосуточно работают. Они так вовлеклись, им так хотелось результатов, что у нас по полумиллиона просмотров роликов в соцсетях. И это про правильное взаимодействие с самого начала. Человек пришел, он сомневается, ему все равно на Путина и Лукашенко. Общаемся, пьем чай, говорим. И люди меняются на глазах.