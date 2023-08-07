Бывший вице-президент Газпромбанка награжден «Золотым крестом» ВСУ

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев удостоен награды Вооруженных сил Украины – «Золотой крест». Фотографию награды топ-менеджер опубликовал 7 августа на своей странице в Facebook.

«Служу украинскому народу!» - написал Волобуев.

Игорь Волобуев является единственным известным россиянином, кто, работая на высокой должности в России, принял решение с оружием в руках защищать независимость Украины. Весной 2022 года он смог приехать в Украину. «Хочу себя отмыть от российского прошлого», - заявлял тогда Волобуев. В дальнейшем он вступил в батальон «Свобода России», где служат граждане России. Тогда в большом интервью Rus.Postimees Волобуев рассказал подробности о своем решении и этом батальоне. Сейчас россиянин служит в Интернациональном легионе.

Rus.Postimees связался с награжденным ВСУ россиянином. Игорь Волобуев на вопрос о том, за что его наградили, ответил по-военному кратко.

«За успешное выполнение боевых задач», - сказал боец.

- Как вы воспринимаете эту награду?

- Я не ожидал.

- Вы продолжаете лечение или уже вернулись в строй?

- Вернулся на службу после госпиталя 1 июня.

В апреле 2023 года Игорь Волобуев был серьезно ранен. Тогда он рассказал, что едва не погиб, когда его фактически прикрыл собой сослуживец.

«Меня спас молоденький мальчик. Мы с огромным трудом вытащили нашего раненого из полного грязи окопа на дорогу. Я хотел взять носилки позади слева, но этот парень сказал, что он станет там сам и поставил меня перед собой. Как только начали движение, раздался взрыв. Прилетело прямо за парнем, фактически, он прикрыл меня собой. Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им…», - написал Волобуев четыре месяца назад, публикуя фотографию собственных ран.

На уточняющий вопрос, как «Золотой крест» меняет отношение к службе, и насколько это вообще важно, Игорь Волобуев ответил, что награды на службу не влияют.

«Да никак [улыбается]. Я здесь не за награды», - ответил экс-вице президент Газпромбанка.

Бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион ВСУ «Свобода России», июнь 2022. Фото: из личного архива Игоря Волобуева