Михаил Стальнухин впервые ответил нам месяц назад, что у него нет никаких политических планов. Однако после этого многое изменилось в Центристской партии (ЦП), в которой Стальнухин долгие годы состоял, поэтому могли измениться и его планы.

Напомним, что Михаил Стальнухин был депутатом парламента Эстонии с 9-го по 14-й созыв, в общей сложности 23 года, но четырнадцатый созыв стал для него незаконченным и последним.

25 августа 2022 года на Youtube-канале портала «Славия» появилось видеообращение депутата Рийгикогу и горсобрания Нарвы Михаила Стальнухина, в котором он комментировал действия правительства за демонтаж советского танка в Нарве. Стальнухин сказал, что члены правительства, которые приняли решение о демонтаже, для него теперь «просто обычные рядовые фашисты».

За это высказывание в сентябре 2022 г. он был исключен из Центристской партии и покинул фракцию ЦП в парламенте. Поскольку Стальнухин - один из учредителей «Антифашистского комитета», его выступление о «фашистах» было естественным, но почему-то вызвало удивление в рядах его партии.

В 2023 году Михаил Стальнухин снова участвовал в парламентских выборах. Незадолго до выборов на его личной странице появился манифест «Новой партии». Хотя на выборы в марте он пошел как независимый кандидат, Стальнухин все же не скрывал, что думает о создании своей партии.

«Это необходимая подготовительная работа, - ответил тогда Стальнухин Rus.Postimees. - На странице манифеста я даю всем желающим возможность ознакомиться с тем, какой я вижу идеологию будущей партии». Логично было предположить, что намерение зарегистрировать партию зависело от того, получит ли кандидат Стальнухин мандат от избирателей.

Сейчас мы уже знаем, что в парламент он не прошел и новую партию не создал. Вчера мы уточнили, не надумал ли бывший член Рийгикогу в этом году побороться за место в Европарламенте и не собирается ли вступать в какую-нибудь партию, например снова в ЦП. «Нет, - ответил Стальнухин. Ничего из этого меня не привлекает».