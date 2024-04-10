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Латвия рассказала, когда российский олигарх Петр Авен может быть лишен гражданства

Иван Скрябин
, журналист
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Банкир и Министр внешних экономических связей Российской Федерации в 1992 году Петр Авен на встрече с Путиным в феврале 2014 года. В 1992 году Авен в качестве министра согласовал карьерный рост тогда еще петербургского чиновника Владимира Путина. Это последняя их совместная фотография. После аннексии Крыма совместные фотографии Авена с Путиным не публиковались.
Банкир и Министр внешних экономических связей Российской Федерации в 1992 году Петр Авен на встрече с Путиным в феврале 2014 года. В 1992 году Авен в качестве министра согласовал карьерный рост тогда еще петербургского чиновника Владимира Путина. Это последняя их совместная фотография. После аннексии Крыма совместные фотографии Авена с Путиным не публиковались. Фото: сайт президента РФ

Бюро по защите конституции Латвии прокомментировало Rus.Postimees новости о частичном снятии санкций ЕС с бывшего российского министра и банкира Петра Авена, близко знакомого с Путиным.

10 апреля стало известно, что суд ЕС частично снял санкции с российского миллиардера Петра Авена. Авен покинул Россию и в настоящее время проживает в Латвии. Он имеет латвийский паспорт.

В 2023 году Бюро по защите конституции Латвии заявляло, что в заключении о возможном лишении гражданства совладельца «Альфа-Групп» учтет санкции, введенные против миллиардера властями США.

После новостей о частичном успехе в суде ЕС, где Авен оспаривает законность европейских санкций, Rus.Postimees обратился за комментариями в Бюро по защите конституции Латвии. В том числе мы уточнили, на какой стадии сейчас находится процесс лишения Авена латвийского гражданства, какие процессуальные шаги будут следующими и когда они могут быть предприняты.

«Процесс лишения лица гражданства инициируется при наличии юридически обоснованных фактов, указанных в части первой статьи 24 пункта 5 Закона о гражданстве. Получение, обработка и оценка таких фактов требуют много времени. SAB (Satversmes aizsardzības birojs - Бюро по защите Конституции Латвииприм.ред.) оценивает всю доступную информацию, включая ту, получение которой все еще ожидается от партнерских служб», - рассказали Rus.Postimees в Бюро.

В настоящее время у Бюро по защите Конституции «нет новой несекретной информации по данному вопросу».

«SAB не раскрывает информацию о конкретных лицах и ходе проверок, поскольку она является засекреченной и включает в себя данные разведки, контрразведки или сведения, полученные в результате международного сотрудничества. Аналогичным образом SAB не комментирует свое общение с латвийскими государственными учреждениями и партнерскими службами», - уточнили в этом органе государственной власти Латвии в ответ на запрос Rus.Postimees.

«Если SAB в пределах своей компетенции увидит основания для инициирования лишения гражданства, информация будет предоставлена в Управление по делам гражданства и миграции Латвийской Республики», - добавили в Бюро по защите конституции Латвии.

Владимир Путин аплодирует Петру Авену после вручения ему ордена "За заслуги перед Отечеством", Москва, 2005 год.
Владимир Путин аплодирует Петру Авену после вручения ему ордена "За заслуги перед Отечеством", Москва, 2005 год. Фото: AP / Scanpix

Летом 2023 года в Бюро по защите конституции Латвии заявляли, что если гражданство Авена будет аннулировано, он сможет продолжить судебное разбирательство в рамках, установленных законом.

После появления информации о возможном лишении Авена гражданства Латвии миллиардер назвал Латвию своим домом и пообещал использовать «все законные средства для защиты своих прав».

«Я живу в Латвии более года и являюсь налоговым резидентом Латвии. Я уволился со всех должностей в компаниях группы "Альфа" с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса», - утверждал Петр Авен в августе 2023 года в разговоре с местным изданием TV3 Ziņas.

Миллиардер настаивал, что его семья «исторически связана с Латвией», а сам он считает эту страну «своим домом».

«В отреставрированной мною церкви есть записи обо всех моих предках того же времени. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», - откровенничал Авен.

Журналисты TV3 Ziņas отмечали, что Петр Авен имеет гражданство не только России и Латвии, но и Люксембурга.

О связях Авена с Путиным читайте в нашем материале.

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