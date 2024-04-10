Бюро по защите конституции Латвии прокомментировало Rus.Postimees новости о частичном снятии санкций ЕС с бывшего российского министра и банкира Петра Авена, близко знакомого с Путиным.
Латвия рассказала, когда российский олигарх Петр Авен может быть лишен гражданства
10 апреля стало известно, что суд ЕС частично снял санкции с российского миллиардера Петра Авена. Авен покинул Россию и в настоящее время проживает в Латвии. Он имеет латвийский паспорт.
В 2023 году Бюро по защите конституции Латвии заявляло, что в заключении о возможном лишении гражданства совладельца «Альфа-Групп» учтет санкции, введенные против миллиардера властями США.
После новостей о частичном успехе в суде ЕС, где Авен оспаривает законность европейских санкций, Rus.Postimees обратился за комментариями в Бюро по защите конституции Латвии. В том числе мы уточнили, на какой стадии сейчас находится процесс лишения Авена латвийского гражданства, какие процессуальные шаги будут следующими и когда они могут быть предприняты.
«Процесс лишения лица гражданства инициируется при наличии юридически обоснованных фактов, указанных в части первой статьи 24 пункта 5 Закона о гражданстве. Получение, обработка и оценка таких фактов требуют много времени. SAB (Satversmes aizsardzības birojs - Бюро по защите Конституции Латвии - прим.ред.) оценивает всю доступную информацию, включая ту, получение которой все еще ожидается от партнерских служб», - рассказали Rus.Postimees в Бюро.
В настоящее время у Бюро по защите Конституции «нет новой несекретной информации по данному вопросу».
«SAB не раскрывает информацию о конкретных лицах и ходе проверок, поскольку она является засекреченной и включает в себя данные разведки, контрразведки или сведения, полученные в результате международного сотрудничества. Аналогичным образом SAB не комментирует свое общение с латвийскими государственными учреждениями и партнерскими службами», - уточнили в этом органе государственной власти Латвии в ответ на запрос Rus.Postimees.
«Если SAB в пределах своей компетенции увидит основания для инициирования лишения гражданства, информация будет предоставлена в Управление по делам гражданства и миграции Латвийской Республики», - добавили в Бюро по защите конституции Латвии.
Летом 2023 года в Бюро по защите конституции Латвии заявляли, что если гражданство Авена будет аннулировано, он сможет продолжить судебное разбирательство в рамках, установленных законом.
После появления информации о возможном лишении Авена гражданства Латвии миллиардер назвал Латвию своим домом и пообещал использовать «все законные средства для защиты своих прав».
«Я живу в Латвии более года и являюсь налоговым резидентом Латвии. Я уволился со всех должностей в компаниях группы "Альфа" с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса», - утверждал Петр Авен в августе 2023 года в разговоре с местным изданием TV3 Ziņas.
Миллиардер настаивал, что его семья «исторически связана с Латвией», а сам он считает эту страну «своим домом».
«В отреставрированной мною церкви есть записи обо всех моих предках того же времени. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», - откровенничал Авен.
Журналисты TV3 Ziņas отмечали, что Петр Авен имеет гражданство не только России и Латвии, но и Люксембурга.
О связях Авена с Путиным читайте в нашем материале.
О жалобах Авена на трудности жизни под санкциями, а также о том, кого из россиян, как и почему исключают из санкционных списков, Rus.Postimees осенью 2023 года подробно говорил с генеральным директором «Transparency International Россия» Ильей Шумановым. Сегодня в разговоре с Rus.Postimees Шуманов выразил уверенность, что выход россиян из-под санкций продолжится.