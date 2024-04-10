Латвия рассказала, когда российский олигарх Петр Авен может быть лишен гражданства

10 апреля стало известно, что суд ЕС частично снял санкции с российского миллиардера Петра Авена. Авен покинул Россию и в настоящее время проживает в Латвии. Он имеет латвийский паспорт.

В 2023 году Бюро по защите конституции Латвии заявляло, что в заключении о возможном лишении гражданства совладельца «Альфа-Групп» учтет санкции, введенные против миллиардера властями США.

После новостей о частичном успехе в суде ЕС, где Авен оспаривает законность европейских санкций, Rus.Postimees обратился за комментариями в Бюро по защите конституции Латвии. В том числе мы уточнили, на какой стадии сейчас находится процесс лишения Авена латвийского гражданства, какие процессуальные шаги будут следующими и когда они могут быть предприняты.

«Процесс лишения лица гражданства инициируется при наличии юридически обоснованных фактов, указанных в части первой статьи 24 пункта 5 Закона о гражданстве. Получение, обработка и оценка таких фактов требуют много времени. SAB (Satversmes aizsardzības birojs - Бюро по защите Конституции Латвии - прим.ред.) оценивает всю доступную информацию, включая ту, получение которой все еще ожидается от партнерских служб», - рассказали Rus.Postimees в Бюро.

В настоящее время у Бюро по защите Конституции «нет новой несекретной информации по данному вопросу».