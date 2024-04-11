Omniva усиливает проверки: «Наши посылочные автоматы являются звеном в преступной схеме»

В последнее время в Эстонии выросло количество телефонных звонков, в которых мошенники представляются сотрудниками полиции, банка или других организаций. В ходе разговора утверждается, что, например, для продления договора с мобильным оператором или проверки средств на счету человек должен доставить наличные в посылочный автомат или передать курьеру.

«Резко возросло количество случаев мошенничества, когда человек, представляющийся сотрудником полиции или других органов власти, по разным причинам оказывает давление на людей по телефону, чтобы те отправили деньги из посылочного автомата или оставили их там, - констатирует руководитель логистической и курьерской сети Omniva Baltic Кристи Унт. - К сожалению, наши посылочные автоматы также являются звеном в преступной схеме, поэтому мы делаем все возможное, чтобы информировать людей, не допускать попадания денежных переводов в чужие руки и вмешиваться в нужный момент».

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По словам Унт, схемы мошенничества в некоторой степени различаются, но в большинстве случаев уговаривают снять наличные в банкомате и оставить их в посылочном автомате, где преступники и забирают их. Чтобы предотвратить такие схемы Omniva рекомендует как можно быстрее обращаться в службу поддержки почтового оператора по телефону 661 6616. Таким образом можно вовремя остановить отправку посылки.

«Мы находимся в тесном контакте с полицией, и вместе у нас больше шансов как вернуть деньги, так и поймать преступников», - сообщает Omniva.

Кроме того, менеджер логистической и курьерской сети Omniva призывает людей поговорить со своими пожилыми членами семьи и родственниками, чтобы они были в курсе подобных схем мошенничества и не поддались на провокации преступников.

«У нас были счастливые случаи, когда благодаря быстрому реагированию людей, а также внимательности и ловкости наших сотрудников удавалось получить деньги человека, ставшего жертвой мошеннической схемы, и вернуть их ему», - сказала Унт.

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За последние две недели у людей выманили десятки тысяч евро. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые русскоязычные граждане.