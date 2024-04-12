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Маргус Цахкна: «Русская православная церковь находится на службе правящего режима»

rus.postimees.ee
Обновлено 12 апреля 2024, 15:12
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 12 апреля ответил Rus.Postimees о том, как он отноится к инициативе главы МВД добиться признания РПЦ МП террористической организацией.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 12 апреля ответил Rus.Postimees о том, как он отноится к инициативе главы МВД добиться признания РПЦ МП террористической организацией. Фото: EPA / Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии прокомментировал предложение главы МВД признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией.

Rus.Postimees попросил Маргуса Цахкна ответить на два вопроса: как он относится к инициативе Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, и есть ли смысл в юридическом переоформлении структур ЭПЦ МП, если ее представители не разоблачают перед своими прихожанами антихристианские высказывания патриарха Кирилла и действия РПЦ по оправданию агрессивной войны в Украине.

«Мы не говорим о свободе вероисповедания, мы говорим о поддержке агрессии, прославлении российского империализма, разжигании ненависти к западным странам и Украине. Во время войны нам неоднократно приходилось признавать, что Русская Православная Церковь находится на службе правящего режима, поддерживая и отражая его идеологию», - ответил Цахкна.

«Россия объявила не только Рийгикогу, но и Европарламент сторонниками терроризма. Агрессии России необходимо дать максимально сильный отпор как во внутренней, так и во внешней политике Эстонии, и мы продолжим действовать в этом направлении и в будущем», - добавил глава МИД Эстонии.

Маргус Цахкна и Лаури Ляэнеметс.
Маргус Цахкна и Лаури Ляэнеметс. Фото: Teele Toova / Postimees

11 апреля Лаури Ляэнеметс заявил, что у него нет другого выбора, «кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм».

«Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны, - пояснил глава МВД Эстонии, - Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире».

По данным Ляэнеметса Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей, а подчинение церкви Москве «несет угрозу безопасности Эстонии».

В Кремле отказались внятно комментировать предложение главы МВД Эстонии.

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - цитируют в пятницу 12 апреля российские СМИ ответ путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Ранее в пятницу свой комментарий озвучила другая говорящая голова правящего в РФ режима - официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский - с террористами?» - задалась риторическим вопросом сотрудница ведомства, которое регулярно ведет переговоры с террористами из движения Талибан.

9 апреля викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил сделал публичное заявление в котором попытался доказать независимость ЭПЦ МП от патриарха РПЦ МП Кирилла.

«Они врут, что якобы Патриарх не имеет власти над епископами», - сказал Rus.Postimees богослов Андрей Кураев.

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По данным Лаури Ляэнеметса, у Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей.

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