Маргус Цахкна: «Русская православная церковь находится на службе правящего режима»

Rus.Postimees попросил Маргуса Цахкна ответить на два вопроса: как он относится к инициативе Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, и есть ли смысл в юридическом переоформлении структур ЭПЦ МП, если ее представители не разоблачают перед своими прихожанами антихристианские высказывания патриарха Кирилла и действия РПЦ по оправданию агрессивной войны в Украине.



«Мы не говорим о свободе вероисповедания, мы говорим о поддержке агрессии, прославлении российского империализма, разжигании ненависти к западным странам и Украине. Во время войны нам неоднократно приходилось признавать, что Русская Православная Церковь находится на службе правящего режима, поддерживая и отражая его идеологию», - ответил Цахкна.

«Россия объявила не только Рийгикогу, но и Европарламент сторонниками терроризма. Агрессии России необходимо дать максимально сильный отпор как во внутренней, так и во внешней политике Эстонии, и мы продолжим действовать в этом направлении и в будущем», - добавил глава МИД Эстонии.

Маргус Цахкна и Лаури Ляэнеметс. Фото: Teele Toova / Postimees

11 апреля Лаури Ляэнеметс заявил, что у него нет другого выбора, «кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм».