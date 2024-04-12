Министр иностранных дел Эстонии прокомментировал предложение главы МВД признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией.
Маргус Цахкна: «Русская православная церковь находится на службе правящего режима»
Rus.Postimees попросил Маргуса Цахкна ответить на два вопроса: как он относится к инициативе Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, и есть ли смысл в юридическом переоформлении структур ЭПЦ МП, если ее представители не разоблачают перед своими прихожанами антихристианские высказывания патриарха Кирилла и действия РПЦ по оправданию агрессивной войны в Украине.
«Мы не говорим о свободе вероисповедания, мы говорим о поддержке агрессии, прославлении российского империализма, разжигании ненависти к западным странам и Украине. Во время войны нам неоднократно приходилось признавать, что Русская Православная Церковь находится на службе правящего режима, поддерживая и отражая его идеологию», - ответил Цахкна.
«Россия объявила не только Рийгикогу, но и Европарламент сторонниками терроризма. Агрессии России необходимо дать максимально сильный отпор как во внутренней, так и во внешней политике Эстонии, и мы продолжим действовать в этом направлении и в будущем», - добавил глава МИД Эстонии.
11 апреля Лаури Ляэнеметс заявил, что у него нет другого выбора, «кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм».
«Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны, - пояснил глава МВД Эстонии, - Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире».
По данным Ляэнеметса Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей, а подчинение церкви Москве «несет угрозу безопасности Эстонии».
В Кремле отказались внятно комментировать предложение главы МВД Эстонии.
«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - цитируют в пятницу 12 апреля российские СМИ ответ путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Ранее в пятницу свой комментарий озвучила другая говорящая голова правящего в РФ режима - официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский - с террористами?» - задалась риторическим вопросом сотрудница ведомства, которое регулярно ведет переговоры с террористами из движения Талибан.
9 апреля викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил сделал публичное заявление в котором попытался доказать независимость ЭПЦ МП от патриарха РПЦ МП Кирилла.
«Они врут, что якобы Патриарх не имеет власти над епископами», - сказал Rus.Postimees богослов Андрей Кураев.
По данным Лаури Ляэнеметса, у Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей.