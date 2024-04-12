«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала бы, когда он поступает не по-христиански. А руководство церкви давало немало поводов для такого рода гласных оспариваний», - напомнил Кураев.