Пресс-секретарь Путина прокомментировал инициативу главы МВД Эстонии, который намерен добиться запрещения деятельности Русской православной церкви Московского патриархата.
В Кремле отказались внятно прокомментировать предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ МП террористической организацией.
«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - цитируют в пятницу 12 апреля российские СМИ ответ путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Ранее в пятницу выступила другая говорящая голова правящего в РФ режима - официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский - с террористами?» - задалась риторическим вопросом сотрудница министерства, которое регулярно ведет переговоры с террористами из движения Талибан.
Этой весной Марию Захарову уже беспокоило душевное состояние главы МИД Эстонии, на что Маргус Цахкна ответил ей через Rus.Postimees.
11 апреля Лаури Ляэнеметс заявил, что у него нет другого выбора, «кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористической и поддерживающей в своей деятельности терроризм организацией».
«Министр внутренних дел может обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны, - сказал глава МВД Эстонии. - Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире».
По данным Ляэнеметса, в Эстонии более 100 тысяч последователей Эстонской православной церкви Московского патриархата, а подчинение церкви Москве, считает он, несет угрозу безопасности нашего государства.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал Rus.Postimees предложение главы МВД признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией: «Русская православная церковь находится на службе правящего режима».
Девятого апреля викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил сделал публичное заявление в котором попытался доказать независимость ЭПЦ МП от патриарха РПЦ МП Кирилла.
«Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то он ошибается», - заверил Даниил, добавив, что ЭПЦ МП и экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.
В тот же день на сайте ЭПЦ МП был опубликован текст схожего содержания, который был назван «Положение ЭПЦ МП в кризисной ситуации между Церковью и государством».
«Так что же можно сказать об административном подчинении? Если кто-то думает, что из Москвы дается прямой приказ, указ и т. д. В такой форме подчинения нет», - в частности, гласит этот текст.
Опальный священник РПЦ МП, богослов, диакон Андрей Кураев в разговоре с Rus.Postimees заявил, что слова представителей Эстонской православной церкви о независимости от Москвы не соответствуют действительности.
«Они врут, что якобы Патриарх не имеет власти над епископами», - сказал Кураев.
«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала бы, когда он поступает не по-христиански. А руководство церкви давало немало поводов для такого рода гласных оспариваний», - напомнил Кураев.
Но ничего этого Эстонская епархия никогда не делала, утверждает богослов.
«Поэтому, когда она [ЭПЦ МП], с одной стороны, заявляет, что молчит, поскольку находится вне политики, а с другой стороны, ничего не делает для того, чтобы приглушить громкость московской радиоточки, которая транслируется в уши и души прихожан, то я понимаю обеспокоенность тех, кто задается вопросом, а не становится ли действительно Эстонская епархия московской колонной», - объясняет Кураев простой путь демонстрации независимости ЭПЦ МП от патриарха Кирилла.
В конце марта Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх РПЦ МП Кирилл, признал войну России в Украине священной. Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата осудил идею «священной войны». Митрополит ЭПЦ МП Евгений снова отмолчался.