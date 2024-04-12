По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, необходимо беспокоиться о тех людях, которые находятся в Эстонии, а не за тех, кто в России и кто на словах или на деле оправдывает войну и разжигает рознь.

«В отношении последних необходимо принимать меры, однако мы не можем наказывать верующих в Эстонии. Центристская партия поддерживает народ Украины в их борьбе против агрессии России и осуждает военные действия России в Украине. Однако мы считаем важным защищать свободу вероисповедания, поскольку это является основой нашего общества, которую необходимо беречь и защищать. Особенно в нынешнее время, когда после вызванного пандемией коронавируса кризиса и в связи с идущей в Украине войной люди находят опору, утешение и надежду на будущее именно в вере», - сказал Михаил Кылварт.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.

«С учетом имеющегося контекста, у меня как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел может обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», - сказал министр.

«Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире», - добавил он.