В случае если предложение министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса признать православную церковь Московского патриархата террористической организацией поступит в Рийгикогу, центристы его не поддержат, так как нельзя наказывать всех православных священников и верующих Эстонии за слова патриарха Кирилла.
Лидер центристов высказался на тему признания Московского патриархата террористической организацией (1)
По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, необходимо беспокоиться о тех людях, которые находятся в Эстонии, а не за тех, кто в России и кто на словах или на деле оправдывает войну и разжигает рознь.
«В отношении последних необходимо принимать меры, однако мы не можем наказывать верующих в Эстонии. Центристская партия поддерживает народ Украины в их борьбе против агрессии России и осуждает военные действия России в Украине. Однако мы считаем важным защищать свободу вероисповедания, поскольку это является основой нашего общества, которую необходимо беречь и защищать. Особенно в нынешнее время, когда после вызванного пандемией коронавируса кризиса и в связи с идущей в Украине войной люди находят опору, утешение и надежду на будущее именно в вере», - сказал Михаил Кылварт.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.
«С учетом имеющегося контекста, у меня как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел может обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», - сказал министр.
«Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире», - добавил он.
«Мы всегда подчеркивали, что церковь должна быть отделена от государства. Также, как и религия от политики. Это необходимо для того, чтобы была обеспечена религиозная терпимость, и мы смогли бы избежать эскалации напряженности в обществе. Предложение министра внутренних дел создает прецедент, который ставит под сомнение эти принципы», - отметил Кылварт.
«Предложение криминализировать деятельность в Эстонии православной церкви Московского патриархата может привести к расколу в обществе. И, учитывая, что в нынешнее время мы должны стремиться к единству и держаться вместе, такое предложение довольно опасно. После изменивших мир трагических событий, таких как террористические акты 11 сентября, в США не закрывали мечети, так как вера помогла объединить общество. Поэтому в цивилизованном обществе всегда необходимо искать равновесие между гражданскими свободами и внутренней безопасностью государства. Наша обязанность - защищать как безопасность своих граждан, так и их основные права и свободы», - подчеркнул он.
По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Евгений, покинувший Эстонию в феврале, распространял кремлевские нарративы и вмешивался в парламентские выборы в Эстонии.
В своем ежегоднике КаПо пишет, что даже после прямого военного нападения России на Украину Евгений (гражданское имя Валерий Решетников), оставался верен главе Русской православной церкви - патриарху Кириллу, а значит, и позиции РПЦ, считавшей войну в Украине оправданной. Решетников также не проявлял признаков стремления к постоянной интеграции в эстонское общество, поскольку на протяжении многих лет он проводил примерно треть своего времени в России, несмотря на наличие действующего эстонского вида на жительство.