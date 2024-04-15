Тяжело защищать систему: Кураев ответил Прекупу о «лжи» Эстонской православной церкви

И коррупции быть не может ни в стране, ни в церкви, потому что «нормы» это осуждают.

А министерство ОБОРОНЫ не может ни на кого нападать, иначе оно бы называлось «министерством нападения». И в газете «Правда» не может быть лжи. И вообще ни один истинный шотландец никогда не позволит себе...

В 2013 году всем интернетом меня поучали, что епископ не может быть гомосексуалистом, потому что по «нормам» так не положено.

Меня просят «факты в студию!» (по поводу самоуправства патриарха).

Вот случаи единоличного обрыва Кириллом судеб архиереев:

Игнатий Тарасов: В мае 2020 г. указом Святейшего Патриарха Кирилла отстранен от управления Костомукшской епархией. Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г.

Игнатий Бузин: В мае 2020 г. указом Святейшего Патриарха Кирилла отстранен от управления Армавирской епархией. Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. (журнал № 59) освобожден от управления Армавирской епархией

Игнатий Пунин: 13 февраля указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Игнатий был освобожден от управления Минусинской епархией. Священный Синод на заседании 12 марта 2024 г. утвердил решение Святейшего Патриарха Кирилла.

Было ли прошение нынешнего Псковского архиерея об освобождении его от игуменства в Печорском монастыре? Вновь повторю: это монастырь епархиального подчинения, а не ставропигиального.

А было ли прошение эстонского митрополита Корнилия к патриарху Алексию: «возьмите себе Пюхтицкий монастырь, сделайте его ставропигией!»?