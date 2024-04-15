Диакон Андрей Кураев ответил на колонку «Ложь о "лжи"» сотрудника информационного отдела Таллиннской епархии ЭПЦ МП, протоиерея Игоря Прекупа, которая была опубликована Rus.Postimees.
Тяжело защищать систему: Кураев ответил Прекупу о «лжи» Эстонской православной церкви
От редакции
12 апреля Rus.Postimees опубликовал материал - «Эстонская епархия врет: как смена власти в Псково-Печерском монастыре разоблачает заверения ЭПЦ МП», где Андрей Кураев объяснял несостоятельность попыток представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата доказать независимость от патриарха Кирилла.
13 апреля настоятель Храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Палдиски Игорь Прекуп отреагировал на слова брата во Христе авторской колонкой на Rus.Postimees, утверждая, что Кураев «чересчур усердствует, выставляя представителей ЭПЦ МП лжецами».
Прекуп подробно рассказывает о церковных документах, которые регламентируют иерархию в Московском патриархате, упрекает Кураева в отсутствии фактов, но никак не комментирует его слова о том, как не рассказами об уставах, а делом ЭПЦ МП могла бы доказать свое несогласие с антихристианскими высказываниями и действиями патриарха Кирилла, который поддерживает войну России в Украине.
Ответ Андрея Кураева на слова Игоря Прекупа был опубликован в его «Живом журнале». Rus.Postimees публикует его с разрешения автора с небольшим пояснением, которого нет в ЖЖ Кураева: «К радости или сожалению, суть жизни всех организаций не в их уставных документах. Я много занимался сектами. И прекрасно знаю, что их сущность вовсе не в их рекламных брошюрках или тех их "уставах", что они подают в Минюст».
Текст Андрей Кураева в ответ на колонку Игоря Прекупа
Эти приемы полемики [сказанное в колонке Игоря Прекупа] я давно знаю. С советских времен было принято шулерски подменять реальность писаными «нормами». По «нормам» и СССР был демократической страной.
И коррупции быть не может ни в стране, ни в церкви, потому что «нормы» это осуждают.
А министерство ОБОРОНЫ не может ни на кого нападать, иначе оно бы называлось «министерством нападения». И в газете «Правда» не может быть лжи. И вообще ни один истинный шотландец никогда не позволит себе...
В 2013 году всем интернетом меня поучали, что епископ не может быть гомосексуалистом, потому что по «нормам» так не положено.
Меня просят «факты в студию!» (по поводу самоуправства патриарха).
Вот случаи единоличного обрыва Кириллом судеб архиереев:
Игнатий Тарасов: В мае 2020 г. указом Святейшего Патриарха Кирилла отстранен от управления Костомукшской епархией. Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г.
Игнатий Бузин: В мае 2020 г. указом Святейшего Патриарха Кирилла отстранен от управления Армавирской епархией. Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. (журнал № 59) освобожден от управления Армавирской епархией
Игнатий Пунин: 13 февраля указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Игнатий был освобожден от управления Минусинской епархией. Священный Синод на заседании 12 марта 2024 г. утвердил решение Святейшего Патриарха Кирилла.
Было ли прошение нынешнего Псковского архиерея об освобождении его от игуменства в Печорском монастыре? Вновь повторю: это монастырь епархиального подчинения, а не ставропигиального.
А было ли прошение эстонского митрополита Корнилия к патриарху Алексию: «возьмите себе Пюхтицкий монастырь, сделайте его ставропигией!»?
Неужто забылось, как в 2017 году эконом московского монастыря иером. Фома Демчук звонком патриарха был назначен зав.канцелярией псковской митрополии?
Или как патриарх Алексий снял запрет, наложенный архиеп. Евсевием на игумена Зенона помимо воли правящего архиерея?
Про синод как якобы самостоятельную инстанцию вообще говорить стыдно. Когда в последний раз было слышно о дискуссиях на синоде или о синодалах, не согласных с патриархом?
Это все аргументы против тезиса, что 9 апреля озвучил епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил: «Епископы в России не находятся в прямом подчинении Московского патриарха. В его подчинении только Московская церковь».
И что тут можно «перевернуть»? («Отец Андрей Кураев перевернул смысл утверждения епископа Даниила, что даже правящие епархиальные архиереи в России не находятся у Патриарха в прямом подчинении», - пишет Прекуп).
Даже не зная вышеприведенных случаев, а просто знакомясь с российскими «нормами», балканские православные говорят о «московском папизме».
А главное - апологет не заметил вот этих моих слов в материале на Rus.Postimees:
«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от Патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому Патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала на то, когда он поступает не по-христиански. А руководство московской церкви давало не мало поводов для такого рода гласных оспариваний.
Но ничего этого никогда Эстонская епархия не делала. Поэтому, когда она, с одной стороны, заявляет, что она молчит, так как находится вне политики, а с другой стороны, ничего не делает для того, чтобы приглушить громкость московской радиоточки, которая транслируется в уши и души прихожан, это порождает обеспокоенность тех, кто задается вопросом, а не становится ли действительно Эстонская епархия московскою колонной.
Докажите, что у вас есть совесть. Молчать при виде такой масштабной беды - это уже не про каноны. Это иначе называется. Если Эстонская церковь не желает менять юридически свой статус церковный, вы тогда докажите, что на вас этот статус и самом деле не влияет. Поминаете Патриарха только в молитвах? Хорошо. Никто же в это не вмешивается. Но докажите, что нет иной формы зависимости. Это делается словами. Внятно, понятно, гласно. И для своих прихожан, и для остальных интересующихся эстонцев. Поясняйте, что именно в действиях и взглядах патриарха Кирилла не кажется вам христианским».