Мэр Нарвы ответил Катри Райк на упрек, что его одурачила ФСБ

Вице-председатель Центристской партии, мэр Нарвы, как ранее и обещал Rus.Postimees , прояснил свои планы поехать в столицу дружественного Путину Таджикистана. Яан Тоотс рассказал, что получил разъяснения из МИД Эстонии по этой стране Центральной Азии, где уже 30 лет правит один и тот же человек.

«Вам же тоже МИД отвечал. Мне же они сказали, что у Эстонии есть официальные дипломатические отношения с Таджикистаном. У Эстонии там есть почетный консул. И мне в МИД сказали, что у них вообще нет вопросов, потому что Таджикистан дружественная для Эстонии страна. У нас есть с ними дипломатические отношения. И если я туда поеду как представитель местной власти, это уже не вопрос МИД. Я же не буду там решать государственные задачи», - сказал Тоотс Rus.Postimees.