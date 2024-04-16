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Мэр Нарвы ответил Катри Райк на упрек, что его одурачила ФСБ

Иван Скрябин
, журналист
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Бывший и нынешний мэры Нарвы на страницах Rus.Postimees спорят о допустимости бизнес проектов между востоком Эстонии и дружественными Путину диктатурами Центральном Азии.
Бывший и нынешний мэры Нарвы на страницах Rus.Postimees спорят о допустимости бизнес проектов между востоком Эстонии и дружественными Путину диктатурами Центральном Азии. Фото: Postimees

Яан Тоотс прокомментировал слова своей предшественницы на посту мэра Нарвы, которая заявила, что вице-председателя Центристской партии одурачили, якобы втянув в операцию российских спецслужб, когда он собрался поехать в Таджикистан.

Вице-председатель Центристской партии, мэр Нарвы, как ранее и обещал Rus.Postimees, прояснил свои планы поехать в столицу дружественного Путину Таджикистана. Яан Тоотс рассказал, что получил разъяснения из МИД Эстонии по этой стране Центральной Азии, где уже 30 лет правит один и тот же человек.

«Вам же тоже МИД отвечал. Мне же они сказали, что у Эстонии есть официальные дипломатические отношения с Таджикистаном. У Эстонии там есть почетный консул. И мне в МИД сказали, что у них вообще нет вопросов, потому что Таджикистан дружественная для Эстонии страна. У нас есть с ними дипломатические отношения. И если я туда поеду как представитель местной власти, это уже не вопрос МИД. Я же не буду там решать государственные задачи», - сказал Тоотс Rus.Postimees.

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