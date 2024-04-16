Яан Тоотс прокомментировал слова своей предшественницы на посту мэра Нарвы, которая заявила, что вице-председателя Центристской партии одурачили, якобы втянув в операцию российских спецслужб, когда он собрался поехать в Таджикистан.
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Мэр Нарвы ответил Катри Райк на упрек, что его одурачила ФСБ
Вице-председатель Центристской партии, мэр Нарвы, как ранее и обещал Rus.Postimees, прояснил свои планы поехать в столицу дружественного Путину Таджикистана. Яан Тоотс рассказал, что получил разъяснения из МИД Эстонии по этой стране Центральной Азии, где уже 30 лет правит один и тот же человек.