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«Объявление религиозной войны Эстонии»: в Рийгикогу уточнили, какие православные центры затронет признание РПЦ МП террористами (2)

Иван Скрябин
, журналист
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Патриарх Кирилл (Гундяев) в Александро-Невском соборе в Таллинне, 14 июня 2013 года.
Патриарх Кирилл (Гундяев) в Александро-Невском соборе в Таллинне, 14 июня 2013 года. Фото: официальный сайт Московского патриархата

Пока иерархи Русской православный церкви Московского патриархата заняты пропагандой, рассказывая, что идея МВД Эстонии признать РПЦ МП террористической организацией якобы придумана НАТО, депутат Яак Ааб (Социал-демократическая партия) уточнил, каких именно храмов могут коснуться последствия реализации идеи Лаури Ляэнеметса.

Rus.Postimees продолжает собирать реакции политиков Эстонии на инициативу главы МВД, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, о чем он рассказал на прошлой неделе. Свои оценки уже дали представители «Отечества», «Ээсти 200» и Центристской партии.

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