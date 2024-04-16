Пока иерархи Русской православный церкви Московского патриархата заняты пропагандой, рассказывая, что идея МВД Эстонии признать РПЦ МП террористической организацией якобы придумана НАТО, депутат Яак Ааб (Социал-демократическая партия) уточнил, каких именно храмов могут коснуться последствия реализации идеи Лаури Ляэнеметса.
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«Объявление религиозной войны Эстонии»: в Рийгикогу уточнили, какие православные центры затронет признание РПЦ МП террористами (2)
Rus.Postimees продолжает собирать реакции политиков Эстонии на инициативу главы МВД, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, о чем он рассказал на прошлой неделе. Свои оценки уже дали представители «Отечества», «Ээсти 200» и Центристской партии.
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