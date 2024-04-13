«Единственное решение – прекращение деятельности церкви в Эстонии»: кто против, а кто за идею МВД признать РПЦ террористами

Rus.Postimees спросил представителей всех фракций Рийгикогу, как они относятся к инициативе представителя Социал-Демократической партии Эстонии министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, и есть ли смысл в юридическом переоформлении структур ЭПЦ МП, если ее представители не разоблачают перед своими прихожанами антихристианские высказывания патриарха Кирилла и действия РПЦ по оправданию агрессивной войны в Украине. На эти вопросы Rus.Postimees ранее ответил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Прокомментировали инициативу Ляэнеметса и в Москве.