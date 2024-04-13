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«Единственное решение – прекращение деятельности церкви в Эстонии»: кто против, а кто за идею МВД признать РПЦ террористами

Иван Скрябин
, журналист
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Патриарх РПЦ МП Кирилл невольно показывает тесные связи с выходцем из КГБ СССР Владимиром Путиным, Храм Христа Спасителя, Москва, 28 апреля 2019 года.
Патриарх РПЦ МП Кирилл невольно показывает тесные связи с выходцем из КГБ СССР Владимиром Путиным, Храм Христа Спасителя, Москва, 28 апреля 2019 года. Фото: AP / Scanpix

Представители фракций Рийгикогу начали реагировать на неожиданное предложение министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, который заявил 11 марта, что намерен через парламент Эстонии добиться признания Русской православной церкви Московского патриархата террористической организацией.

Rus.Postimees спросил представителей всех фракций Рийгикогу, как они относятся к инициативе представителя Социал-Демократической партии Эстонии министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, и есть ли смысл в юридическом переоформлении структур ЭПЦ МП, если ее представители не разоблачают перед своими прихожанами антихристианские высказывания патриарха Кирилла и действия РПЦ по оправданию агрессивной войны в Украине. На эти вопросы Rus.Postimees ранее ответил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Прокомментировали инициативу Ляэнеметса и в Москве.

Рийна Солман, заместитель председателя партии «Отечество»

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