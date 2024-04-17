Член правления Таллиннской стоматологической клиники (Tallinna Hambakliinik) Максим Волков в среду, 17 апреля, официально покинул должность. Решение отозвать всех членов совета Tallinna Hambakliinik было принято Таллиннской горуправой в понедельник, 15 апреля.
«То, что это политическое решение было ясно с самого начала»: Максим Волков покинул правление Tallinna Hambakliinik
«Сегодня мой последний день работы в SA Tallinna Hambakliinik. Решением нового совета меня отозвали из правления предприятия. То, что это политическое решение было ясно с самого начала. Притянутые за уши обвинения, которые я уже много раз комментировал и которые не выдерживают аргументированной критики, добавились новым кейсом: якобы у клиники мало активности в Facebook и это большая проблема. Вы понимаете уровень аргументации?», - сказал Волков в своем обращении.
По его словам, совет принял решение в такой спешке, что даже не определился с тем, кто теперь будет руководить предприятием, в котором работает более 200 человек. «SA Tallinna Hambakliinik осталось вообще без руководителя. Лишь через несколько часов нашли аварийный вариант», - отметил он.
Волков поблагодарил свою команду и выразил благодарность за поддержку: «За эти годы клиника выросла более чем на половину без инвестиций со стороны собственника. Tallinna Hambakliinik вышла на второе место по доле рынка в Эстонии. Клиника выделила сотни тысяч евро на социальные проекты для таллиннских пенсионеров и т. д.».
Напомним, что мэр Таллинна Евгений Осиновский объяснил решение об отзыве членов совета тем обстоятельством, что они недостаточно хорошо справились с функцией надзорного органа.
Служба внутреннего контроля города Таллинна провела проверку деятельности SA Tallinna Hambakliinik и выяснила, что прежние проблемы управления, носившие долгосрочный характер, остаются нерешенными. Были ли члены совета в неведении относительно данных проблем, выясняется.
В начале апреля исполняющая обязанности мэра Мадле Липпус предложила городской управе отозвать совет SA Tallinna Hambakliinik в связи с долгосрочными управленческими проблемами, на которые два года назад указала и городская служба внутреннего контроля во время повторной поверки.
«Уже в то время служба внутреннего контроля обнаружила системные проблемы в управлении клиникой и дала рекомендации, призванные улучшить руководство учреждением. К сожалению, эти замечания и рекомендации не были выполнены и ранее выявленные недостатки не были устранены. Анализ результатов нынешнего аудита выявил, что проблемы в управлении сохранились», - пояснила Липпус.
Согласно § 35(3) Закона об организации местного самоуправления, решение о создании, слиянии, разделении, преобразовании и роспуске городского целевого учреждения или коммерческого объединения принимает городское собрание. Городская управа назначает членов совета целевого учреждения или коммерческого объединения, а также осуществляет другие права учредителя.