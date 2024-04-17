«То, что это политическое решение было ясно с самого начала»: Максим Волков покинул правление Tallinna Hambakliinik

«Сегодня мой последний день работы в SA Tallinna Hambakliinik. Решением нового совета меня отозвали из правления предприятия. То, что это политическое решение было ясно с самого начала. Притянутые за уши обвинения, которые я уже много раз комментировал и которые не выдерживают аргументированной критики, добавились новым кейсом: якобы у клиники мало активности в Facebook и это большая проблема. Вы понимаете уровень аргументации?», - сказал Волков в своем обращении.

По его словам, совет принял решение в такой спешке, что даже не определился с тем, кто теперь будет руководить предприятием, в котором работает более 200 человек. «SA Tallinna Hambakliinik осталось вообще без руководителя. Лишь через несколько часов нашли аварийный вариант», - отметил он.

Волков поблагодарил свою команду и выразил благодарность за поддержку: «За эти годы клиника выросла более чем на половину без инвестиций со стороны собственника. Tallinna Hambakliinik вышла на второе место по доле рынка в Эстонии. Клиника выделила сотни тысяч евро на социальные проекты для таллиннских пенсионеров и т. д.».

Напомним, что мэр Таллинна Евгений Осиновский объяснил решение об отзыве членов совета тем обстоятельством, что они недостаточно хорошо справились с функцией надзорного органа.