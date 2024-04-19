Глава EKRE в Таллинне: власть лежит на полу, остается лишь нагнуться и подобрать

– Чего добивается EKRE?

– Мы просто наблюдаем за игрой. Очевидно, что центристы пытаются вернуться к управлению городом, тем более что власть лежит на полу – остается лишь нагнуться и подобрать ее.

Новая коалиция еще не сработалась, старые власти хотят вернуться обратно, а у нас нет особого выбора. При создании новой коалиции социал-демократы и «Ээсти 200» исключили нас из игры, хотя мы были согласны со всеми говорить. Кстати говоря, ознакомившись с новым коалиционным договором, я могу сказать, что на 70–80% готов его поддержать. Мы не договорились бы только в отношении зеленого поворота и дальнейшего ущемления прав автомобилистов. Это было бы уже чересчур!

– Вас не смущает активное сотрудничество с центристами? Представители EKRE не раз выступали против русских во власти и так называемого русскоязычного Таллинна, а что теперь изменилось?

– Мы не против, мы просто защищаем эстонцев. Мы со всеми фракциями ладим, и на персональном уровне у нас всё в порядке. Сотрудничество с центристами мы рассматриваем в первую очередь как взаимодействие двух оппозиционных сил. Здесь нам проще договариваться, особенно учитывая их опыт в управлении Таллинном.

– Postimees сегодня цитировал портал EKRE, где было сказано, что Эстонию русифицируют, беженцы из Украины сливаются с русским миром, а вместо Михаила пришел Евгений. Как вы это прокомментируете?