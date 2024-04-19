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Глава EKRE в Таллинне: власть лежит на полу, остается лишь нагнуться и подобрать

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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На что рассчитывает оппозиция, инициировавшая вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому? Почему фракция EKRE не намерена сотрудничать с новой властью? Что станет самым большим вызовом для коалиции и оппозиции?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас

Выдержки из беседы:

– Когда может состояться голосование по вопросу о доверии мэру Евгению Осиновскому?

– Это зависит от руководства Горсобрания, которому по закону отводится 10 дней, чтобы определиться с датой проведения внеочередного заседания.

– Насколько сложно будет доказать нарушение тайны голосования?

– Стоит признать, что законы можно трактовать двояко. При этом канцлер юстиции признала, что на выборах в Таллинне был нарушен принцип тайны голосования. Очевидно, что нового мэра избрали «силой», обязав депутатов предъявить доказательства своего голосования.

– Сумеете ли вы превратить 39 подписей под заявлением о недоверии мэру в 40 реальных голосов? На кого вы рассчитываете?

– Тут очень много нюансов. Оппозиции не хватает всего одного голоса, чтобы получить численное преимущество. Новую коалицию поддерживает двое беспартийных депутатов: Таави Аас и Тынис Мёльдер. Им ничего не мешает поддержать и другой расклад сил. Еще один важный нюанс заключается в том, что многие столичные депутаты живут вне Таллинна. Центристы и СМИ внимательно изучают эту ситуацию, что может в конечном итоге тоже изменить расклад сил.

Проверять нужно всех! Представителям фракции EKRE тут нечего бояться. Кроме того, сейчас активно меняется состав Горсобрания – приходят и уходят замещающие члены. По состоянию на вчерашний день, в Горсобрании приступили к работе 15 новых депутатов.

– Чего добивается EKRE?

– Мы просто наблюдаем за игрой. Очевидно, что центристы пытаются вернуться к управлению городом, тем более что власть лежит на полу – остается лишь нагнуться и подобрать ее.

Новая коалиция еще не сработалась, старые власти хотят вернуться обратно, а у нас нет особого выбора. При создании новой коалиции социал-демократы и «Ээсти 200» исключили нас из игры, хотя мы были согласны со всеми говорить. Кстати говоря, ознакомившись с новым коалиционным договором, я могу сказать, что на 70–80% готов его поддержать. Мы не договорились бы только в отношении зеленого поворота и дальнейшего ущемления прав автомобилистов. Это было бы уже чересчур!

– Вас не смущает активное сотрудничество с центристами? Представители EKRE не раз выступали против русских во власти и так называемого русскоязычного Таллинна, а что теперь изменилось?

– Мы не против, мы просто защищаем эстонцев. Мы со всеми фракциями ладим, и на персональном уровне у нас всё в порядке. Сотрудничество с центристами мы рассматриваем в первую очередь как взаимодействие двух оппозиционных сил. Здесь нам проще договариваться, особенно учитывая их опыт в управлении Таллинном.

– Postimees сегодня цитировал портал EKRE, где было сказано, что Эстонию русифицируют, беженцы из Украины сливаются с русским миром, а вместо Михаила пришел Евгений. Как вы это прокомментируете?

– Первая часть – это не мои цитаты. Признаю свое авторство в том, что вместо Михаила пришел Евгений (Кылварт и Осиновский соответственноприм.ред.), а образованием в Таллинне будет руководить вместо Андрея Алексей (Канте и Яшин соответственноприм.ред.).

Объясню. Все же видели, как выносился вотум недоверия Кылварту. Госсуд еще ничего не решил по делу Porto Franco, а партнеры по коалиции уже переметнулись на другую сторону и осудили центристов без вердикта. Что касается полного перевода Таллинна на эстонский язык, о котором говорилось все 18 лет властвования центристов, то что изменилось сейчас? Учителей как не было, так и нет.

Заявления о том, что новая метла метет по-новому, в данном контексте неуместны. Коалиционное соглашение акцентирует внимание на таких мелочах, что просто смешно. Вместо принципиальных вопросов там говорят о гигиенических прокладках в школьных туалетах. Это напоминает мне знаменитое письмо дяди Федора своим родителям из Простоквашино, которое писали сразу все – дядя Федор, пёс и кот. Одна большая путаница. Так и с коалиционным соглашением.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: зачем EKRE раскачивает власть в Таллинне?
Студия Postimees: зачем EKRE раскачивает власть в Таллинне? Фото: Sander Ilvest
  • Когда может состояться голосование по вопросу о доверии новому градоначальнику?
  • Основание для недоверия – подозрение в нарушении тайны голосования. Насколько сложно это будет доказать?
  • Сумеет ли оппозиция превратить 39 подписей под заявлением в 40 реальных голосов?
  • На кого рассчитывают EKRE и Центристская партия?
  • Как прошло первое после смены власти заседание Горсобрания, состоявшееся накануне?
  • Как оппозиционные политики оценивают воскресные выборы мэра?
  • Ждет ли столичная фракция EKRE серьезных перемен в Таллинне от новой власти?
  • Как избежать хаоса в управлении столицей?
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