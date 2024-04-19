Одержав с третьего раза техническую победу на выборах мэра Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский влился вместе с новой коалицией в старые мехи. Все стратегические проекты центристской мэрии будут продолжены. Главный посыл новой власти – «граждане, без паники». Действительно, смена власти в городе была чисто политическим вопросом, который напрямую его жителей не касается.
Время коммента ⟩ Новая метла и старая мельница: в чем смысл смены власти в столице Эстонии
Таллиннское городское собрание демонстрирует энтузиазм обновления. Истомившись под пятой центристов, новая коалиция сбросила их с корабля современности. Произошло что-то вроде революции – конечно, совершенно буржуазной, не дай бог нам какой-то еще. Ведь у людей еще сохраняются яркие воспоминания о том историческом периоде, который бывший депутат Рийгикогу Урмас Рейтельманн публично назвал «тиблаоккупацией».
Между тем, обновление заключается в том, что в трудные времена, которые ныне переживает Эстония, столичная горуправа оказалась в одной идейной обойме с правительством. Любые дискуссии, несогласия и склоки, которыми увлекались политики демократической страны в мирное время, должны быть поставлены на стоп. Такова была основная цель смены власти в Таллинне. Если, конечно, не считать человеческого фактора. В смысле, когда кто-то кому-то надоел, насолил, намозолил глаза.
Ни к чему поддерживать или порицать то, что уже произошло на уровне партийной борьбы. Факт состоит в том, что Михаил Кылварт не сумел в нынешних условиях удержать власть, на которую претендовал, неадекватно оценив свой политический капитал. Токсичный шлейф, который усиливался успешными сливами компромата, был использован как конкурентами, так и перебежчиками, которые кинулись врассыпную с трогательными пояснениями, почему их поведение совершенно рационально.
В результате получилась заведомо лояльная, то есть не чинящая лишних препятствий правительству коалиция, которая выдвинула на пост мэра практически идеальную персону. В самом деле, Осиновский – среднее арифметическое современного эстонского консенсуса. Он родился в Ида-Вирумаа в русскоязычной семье, но с детства интегрирован в эстонское общество. Его отец – известный предприниматель Олег Осиновский, который ныне оттеняет карьеру сына так же, как Арво Халлик вносит оживление в репутацию Каи Каллас.
Благодаря отцу нынешний мэр Таллинна никогда не нуждался, ему во всем сопутствовал успех. Когда его BMW X5 в декабре 2008 года остановили на шоссе Тарту-Вярска за сильное превышение скорости, он добился рассрочки выплаты штрафа, поскольку был в это время студентом университета Уорика и писал работу об аспектах либерализма у Мартина Хайдеггера. Это типичный штрих биографии, которую в англоязычном мире принято называть «старые деньги». Сын бизнесмена изучает философию, но школу жизни проходит у отца, который делает вид, что не помогает сыну: сам виноват – выпутывайся…
Дальше – Лондонская школа экономики и диссертация о путинской России. Это горячая тема – грех ей не заниматься. С необходимостью проникнувшись в британской академии левыми идеями, молодой магистр тотчас же вступает в Социал-демократическую партию как самую прогрессивную в Эстонии. Став самым молодым депутатом Рийгикогу, Осиновский получает в 2014 году свой первый министерский портфель. Образование и наука – это как раз по части выпускника престижного университета. А пришедший вскоре на смену портфель министра здоровья и труда – аккурат для настоящего социал-демократа! И так далее, и тому подобное.
Конечно, один несдержанный человек из Партии реформ (а где их не встретишь), назвал как-то Осиновского «сыном иммигранта из розовой партии», но в цивилизованном обществе такие характеристики лишь добавляют очков тому, кого хотели оскорбить. А написавший в фейсбуке свои неосторожные слова Юрген Лиги ушел с поста министра финансов. Потому что, как ни крути, а Эстония построила демократичную страну, а не просто использующую это словосочетание как риторический прием.
Будучи идеальной компромиссной фигурой, одинаково хорошо понимающей тонкости жизни обеих общин Эстонии, будучи также обеспеченным человеком, что для Эстонии – безусловная добродетель, будучи, наконец, носителем гибких взглядов и широкого интеллектуального кругозора, Евгений Осиновский призван в настоящий момент служить инструментом достижения согласия в сложных отношениях правительства, городских властей и таллиннцев, которые, на минуточку, составляют половину населения всей страны.
Как и что будет происходить в ближайшее время, Осиновский уже попытался рассказать в прямом эфире Rus.Postimees два дня назад. Речь в интервью шла о расторжении договоров с ЭПЦ МП, о зимних тротуарах и закрытии городских СМИ, а также о причинах, по которым новый мэр стал таковым лишь после третьего голосования. Понятно, что это безобразие объясняется подрывной работой членов Центристской партии, какие еще здесь могут быть причины!
Однако в обсуждении собственно городских перспектив хочется вспомнить более ранний эфир Rus.Postimees, в котором выступил тогда еще будущий вице-мэр Таллинна по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ). Ведущая Елена Поверина спросила, среди прочего, построит ли новая власть в Таллинне многострадальную больницу. На что будущий управляющий столичной недвижимостью ответил: «Когда-нибудь обязательно!».
Это гениальный ответ, если понимать гениальность как штамп массовой культуры. Ответ беспроигрышный, неоспоримый, а главное – простой. Не заметив очевидного конфуза с этой фразой, господин Яаму пояснил, что прежняя власть выбрала для больницы неудачное место. Близ Певческого поля видно море, а это лечебному учреждению не нужно. «Можно и что-то поскромнее найти», - добавил гость и предложил рассмотреть участок с карьерами в районе Петербургского шоссе.
Так еще до своего назначения главный по недвижке значимо проговорился. Когда-нибудь население получит свою больницу где-нибудь в промзоне, но произойдет это точно позже, чем будут застроены девелоперами козырные участки на приморском склоне Ласнамяэ. Это и есть дух предпринимательства, о котором десятилетиями не устает напоминать Партия Реформ. А смех господина Яаму, хвалящегося тем, что его конек – долгосрочные проекты, а не какая-то мелочевка, прекрасно иллюстрирует приоритеты нынешней коалиции.
В минувший вторник побывал в прямом эфире Rus.Postimees и Алексей Яшин («Ээсти 200») – в прошлом советник министра экономики и информационных технологий, а ныне вице-мэр по вопросам образования. Ведущий Сергей Метлев напомнил, что его гость - «мягкий и добрый человек», а сам Яшин добавил, что является «очень корректным».
Эта презентация достоинств нового вице-мэра была нужна, чтобы показать: именно такой человек обязательно наладит контакты с вечно недовольными учителями! И точно: Яшин чрезвычайно бодрился, рассуждая о прянике новых выплат, деньги на которые возьмутся после закрытия городских медиа. По подсчетам вице-мэра, это десять миллионов евро, хотя сам Осиновский в интервью сказал о двух. Кроме соблюдения всеобщего требования к знанию учителями эстонского на С1, никакой кнут не упоминался. А своей тактикой в обращении с теми, кто боится перехода на эстонский, вице-мэр назвал «увещевание».
Из этих и других выступлений заместителей нового мэра вырисовывается такая благостная картина, что впору пригорюниться. Возьмем все хорошее, что придумали центристы, хотя у них не может быть ничего хорошего. Но мы все равно возьмем… и… и… улучшим, доведем, доработаем. Как и за счет чего мы будем это делать – непонятно. Нужен тщательный анализ, и тогда у нас будет четкий план. Учитывая опыт действующего правительства Эстонии, вкрадчивые обещания означают одно – их скорое нарушение. Так как новизна нынешней городской коалиции – в том, что там больше нет центристов, а есть единство с государством, именно это логично ожидать от Таллинна в ближайшее время.