Время коммента ⟩ Новая метла и старая мельница: в чем смысл смены власти в столице Эстонии

Вильяр Яаму в прямом эфире. 11 апреля 2024. Фото: Tairo Lutter

Так еще до своего назначения главный по недвижке значимо проговорился. Когда-нибудь население получит свою больницу где-нибудь в промзоне, но произойдет это точно позже, чем будут застроены девелоперами козырные участки на приморском склоне Ласнамяэ. Это и есть дух предпринимательства, о котором десятилетиями не устает напоминать Партия Реформ. А смех господина Яаму, хвалящегося тем, что его конек – долгосрочные проекты, а не какая-то мелочевка, прекрасно иллюстрирует приоритеты нынешней коалиции.

В минувший вторник побывал в прямом эфире Rus.Postimees и Алексей Яшин («Ээсти 200») – в прошлом советник министра экономики и информационных технологий, а ныне вице-мэр по вопросам образования. Ведущий Сергей Метлев напомнил, что его гость - «мягкий и добрый человек», а сам Яшин добавил, что является «очень корректным».

Эта презентация достоинств нового вице-мэра была нужна, чтобы показать: именно такой человек обязательно наладит контакты с вечно недовольными учителями! И точно: Яшин чрезвычайно бодрился, рассуждая о прянике новых выплат, деньги на которые возьмутся после закрытия городских медиа. По подсчетам вице-мэра, это десять миллионов евро, хотя сам Осиновский в интервью сказал о двух. Кроме соблюдения всеобщего требования к знанию учителями эстонского на С1, никакой кнут не упоминался. А своей тактикой в обращении с теми, кто боится перехода на эстонский, вице-мэр назвал «увещевание».

Алексей Яшин в прямом эфире. Фото: Martin Pedaja

Из этих и других выступлений заместителей нового мэра вырисовывается такая благостная картина, что впору пригорюниться. Возьмем все хорошее, что придумали центристы, хотя у них не может быть ничего хорошего. Но мы все равно возьмем… и… и… улучшим, доведем, доработаем. Как и за счет чего мы будем это делать – непонятно. Нужен тщательный анализ, и тогда у нас будет четкий план. Учитывая опыт действующего правительства Эстонии, вкрадчивые обещания означают одно – их скорое нарушение. Так как новизна нынешней городской коалиции – в том, что там больше нет центристов, а есть единство с государством, именно это логично ожидать от Таллинна в ближайшее время.