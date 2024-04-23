СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление в Пыхья-Таллинне, насвай на границе, застрявший в заборе барсук

В полицию поступило сообщение, что 11 апреля 26-летнему жителю Эстонии, проживающему в Рапламаа, позвонили некие лица и пригрозили, что номер его телефона будет заблокирован. Чтобы этого не произошло, его призвали срочно идентифицировать себя на странице eesti.ee. Общий ущерб от действий мошенников пострадавший оценил в 17 000 евро. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

Безопасность на границе

19 апреля на границе был выдан запрет на въезд гражданину Республики Узбекистан, 1994 года рождения, после того как в его багаже было обнаружено 2,4 килограмма насвая.

19 апреля гражданину Республики Молдова 1991 года рождения было предписано покинуть Эстонию, а также был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц, поскольку мужчина незаконно находился в Эстонии в течение четырех дней.

20 апреля гражданина Аргентинской Республики 1989 года рождения оштрафовали на 124 евро за то, что он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение одного дня.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 13 граждан России, восьмерых граждан Молдовы, трех граждан Грузии, трех граждан Сербии, одного гражданина Казахстана, одного гражданина Колумбии и одного гражданина Таджикистана.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Сербии и одного гражданина России