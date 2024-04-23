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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление в Пыхья-Таллинне, насвай на границе, застрявший в заборе барсук

rus.postimees.ee
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Барсук. Иллюстративное фото.
Барсук. Иллюстративное фото. Фото: Karl Adami

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об ограблении на улице Копли в Пыхья-Таллинне, а также о запрете на въезд гражданину Республики Узбекистан, после того как в его багаже было обнаружено 2,4 килограмма насвая. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о застрявшем в заборе в Тарту барсуке и о загоревшимся диване в жилом доме в Кесклинне.

Насилие

19 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Раадику в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ранил свою 64-летнюю мать.

19 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ 34-летний мужчина напал на свою 32-летнюю сожительницу, а также угрожал ей.

20 апреля поступило сообщение, что на площади Виру в Кесклинне неизвестный избил 48-летнего мужчину.

20 апреля поступило сообщение, что 42-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в грудь в квартире на улице Лыйме в Пыхья-Таллинне. Нападавшая была задержана полицией. Потерпевший был доставлен в больницу.

21 апреля поступило сообщение, что на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне неизвестный нанес 30-летнему мужчине несколько ударов ножом и отобрал у него два телефона.

21 апреля полицию вызвали в отделение неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы, куда обратился за помощью 33-летний мужчина с ножевым ранением. По словам раненого, его ударили ножом.

19 апреля поступило сообщение, что в одном из домов в деревне Маарду волости Йыэлахтме произошел конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина нанес телесные повреждения 37-летней сожительнице.

20 апреля поступило сообщение, что доме в деревне Луйге волости Кийли мужчина избил сожительницу.

20 апреля поступило сообщение, что двое мужчин угрожали и избили 20-летнего мужчину на улице Кеэмикуте в Маарду.

21 апреля поступило сообщение, что мужчина, находящийся в арестном доме на Линнуару-теэ в поселке Соодеваха волости Раэ, избил 54-летнего чиновника.

20 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Солдина в Нарве 32-летний мужчина избил свою сожительницу.

20 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Мыйза в Нарве неизвестные избили 44-летнего мужчину.

20 апреля в полицию поступило сообщение, что в Раквере 68-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил близкого родственника острым предметом. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания первой помощи. Полиция арестовала нападавшего.

В полицию поступило сообщение, что рано утром 13 апреля в развлекательном заведении на улице Рюютли в Пярну было совершено нападение на 36-летнего мужчину.

Кража

20 апреля поступило сообщение, что в Нымме был взломан автомобиль постояльца отеля и похищены две пары солнцезащитных очков, сумка и различные алкогольные напитки. Ущерб устанавливается.

21 апреля на улице Сасси в Тарту был взломан дом, в котором была украдена садовая мебель, старые двери и другие предметы. Точный ущерб и другие обстоятельства будут установлены в ходе уголовного дела.

Ограбление

20 апреля поступило сообщение, что неизвестный напал на мужчину на лестничной клетке на улице Копли в Пыхья-Таллинне и отобрал у него 450 евро наличными.

20 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Уус-Садама в Кесклинне женщина потребовала деньги у 71-летнего мужчины. Он отказался, тогда женщина ударила его и забрала 150 евро наличными и его банковскую карту.

Мошенничество

19 апреля житель Хийумаа сообщил в полицию, что 15-16 апреля мужчина, русскоговорящий мужчина, одетый в форму, похожую на полицейскую, совершил через приложение Viber видеозвонки с различных эстонских номеров и сообщил, что у мужчины проблемы с документами и для их решения необходимо заплатить деньги. В ходе разговоров мужчине также были отправлены фотографии документов, которые выглядели реалистично. Мужчину убедили совершить два перевода на чужой счет в эстонском банке. Причиненный ущерб составил 2000 евро.

В полицию поступило сообщение, что 11 апреля 26-летнему жителю Эстонии, проживающему в Рапламаа, позвонили некие лица и пригрозили, что номер его телефона будет заблокирован. Чтобы этого не произошло, его призвали срочно идентифицировать себя на странице eesti.ee. Общий ущерб от действий мошенников пострадавший оценил в 17 000 евро. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

Безопасность на границе

19 апреля на границе был выдан запрет на въезд гражданину Республики Узбекистан, 1994 года рождения, после того как в его багаже было обнаружено 2,4 килограмма насвая.

19 апреля гражданину Республики Молдова 1991 года рождения было предписано покинуть Эстонию, а также был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц, поскольку мужчина незаконно находился в Эстонии в течение четырех дней.

20 апреля гражданина Аргентинской Республики 1989 года рождения оштрафовали на 124 евро за то, что он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение одного дня.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 13 граждан России, восьмерых граждан Молдовы, трех граждан Грузии, трех граждан Сербии, одного гражданина Казахстана, одного гражданина Колумбии и одного гражданина Таджикистана.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Сербии и одного гражданина России

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

18 апреля на пограничный пункт Лухамаа прибыл грузовой автомобиль Scania с финскими регистрационными номерами, в грузе которого были обнаружены два гоночных автомобиля без оригинальных документов и свидетельств о купле-продаже. Машины были взяты под стражу и помещены на таможенный склад, после чего водителю было разрешено продолжить путь.

ДТП

19 апреля в 09:33 спасатели выехали на Ю. Сютисте-теэ в Мустамяэ, где произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, однако из машин вытекла жидкость. Спасатели Нымме покрыли пролитые масла абсорбирующим материалом, а владельцы автомобилей занялись их эвакуацией.

Пожары

21 апреля в 16:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что с пятого этажа жилого дома на улице Гонсиори в Кесклинне виден черный дым. Информатором оказался сосед, живущий в этом же доме, который сам пошел постучать в дверь квартиры, но ее не открыли. Прибывшие на место спасатели Кесклинна проникли в квартиру и увидели, что диван в квартире горит открытым пламенем. Сам житель смог выбраться из квартиры и на машине скорой помощи был доставлен на обследование. К 16:29 спасатели потушили диван пенным огнетушителем, а помещение проветрили. Диван, вероятно, загорелся из-за курения в помещении.

Сгоревший диван.
Сгоревший диван. Фото: Põhja päästekeskus

20 апреля, в 21:05 в центр тревоги сообщили, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Юмера в Ласнамяэ, загорелось масло. По словам звонившего, в квартире находились два человека и две кошки. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

21 апреля днем спасатели Ляэне-Виру были вызваны в жилой дом в Кихлевере, где из окна кухни валил густой дым. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

20 апреля в 17:15 поступило сообщение, что в деревне Хааслава волости Кастре горит жилой дом. Оказалось, что загорелся навес, относящийся к соседнему зданию, а также стена самого жилого дома. Люди успели выйти из здания и стали тушить пламя порошковыми огнетушителями. Спасатели ликвидировали пожар в 18:31. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности электрооборудования. Инспекторы, выехавшие на место происшествия, выяснят точную причину.

Пожар в деревне Хааслава.
Пожар в деревне Хааслава. Фото: Lõuna päästekeskus

В ночь на воскресенье, 21 апреля, в Тапа загорелся автомобиль BMW. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

21 апреля в деревне Осула в Вырумаа сегодня около полуночи сгорела пристройка площадью 200 квадратных метров, а также загорелась торцевая стена жилого дома. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и спасли женщину, которая находилась в доме. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Прочее

20 апреля в 19:12 в Центр тревоги поступило сообщение, что недалеко от острова Вяйке-Пакри перевернулась маленькая лодка. Сообщившим был сам лодочник, который смог самостоятельно добраться до берега. К счастью, мужчина, который был в мокрой одежде, смог согреться в доме одного из местных жителей до прибытия спасателей. Сама лодка затонула, поэтому лодочник не мог вернуться на материк самостоятельно. Спасатели Палдиски поспешили на помощь, спустили свою лодку на воду и отправились в сторону Вяйке-Пакри. По прибытии выяснилось, что лодочник не нуждался в помощи скорой помощи и отделался лишь испугом. Спасатели доставили мужчину обратно на материк к его автомобилю.

22 апреля в 7:47 поступило сообщение, что во дворе на улице Нурме в Тарту застрял барсук. Спасатели поймали животное и отнесли его на волю.

19 апреля в 19:18 в Центр тревоги поступило сообщение, что на заправочной станции на Таллиннском шоссе в Выру водитель грузовика, врезавшийся в ограждение, повредил топливный бак, из которого начал вытекать топливо. Спасатели закрыли утечку специальной пастой и покрыли пролитую жидкость абсорбирующим материалом. Около 100 килограммов смешанного с топливом вещества было собрано в 200-литровую бочку. По оценке инспектора Департамента окружающей среды, серьезной угрозы для окружающей среды не возникло. Окончательное решение ситуации осталось за руководством заправочной станции.

Спасатели покрыли пролитую жидкость абсорбирующим материалом.
Спасатели покрыли пролитую жидкость абсорбирующим материалом. Фото: Lõuna päästekeskus
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