Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об ограблении на улице Копли в Пыхья-Таллинне, а также о запрете на въезд гражданину Республики Узбекистан, после того как в его багаже было обнаружено 2,4 килограмма насвая. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о застрявшем в заборе в Тарту барсуке и о загоревшимся диване в жилом доме в Кесклинне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление в Пыхья-Таллинне, насвай на границе, застрявший в заборе барсук
Насилие
19 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Раадику в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ранил свою 64-летнюю мать.
19 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ 34-летний мужчина напал на свою 32-летнюю сожительницу, а также угрожал ей.
20 апреля поступило сообщение, что на площади Виру в Кесклинне неизвестный избил 48-летнего мужчину.
20 апреля поступило сообщение, что 42-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в грудь в квартире на улице Лыйме в Пыхья-Таллинне. Нападавшая была задержана полицией. Потерпевший был доставлен в больницу.
21 апреля поступило сообщение, что на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне неизвестный нанес 30-летнему мужчине несколько ударов ножом и отобрал у него два телефона.
21 апреля полицию вызвали в отделение неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы, куда обратился за помощью 33-летний мужчина с ножевым ранением. По словам раненого, его ударили ножом.
19 апреля поступило сообщение, что в одном из домов в деревне Маарду волости Йыэлахтме произошел конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина нанес телесные повреждения 37-летней сожительнице.
20 апреля поступило сообщение, что доме в деревне Луйге волости Кийли мужчина избил сожительницу.
20 апреля поступило сообщение, что двое мужчин угрожали и избили 20-летнего мужчину на улице Кеэмикуте в Маарду.
21 апреля поступило сообщение, что мужчина, находящийся в арестном доме на Линнуару-теэ в поселке Соодеваха волости Раэ, избил 54-летнего чиновника.
20 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Солдина в Нарве 32-летний мужчина избил свою сожительницу.
20 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Мыйза в Нарве неизвестные избили 44-летнего мужчину.
20 апреля в полицию поступило сообщение, что в Раквере 68-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил близкого родственника острым предметом. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания первой помощи. Полиция арестовала нападавшего.
В полицию поступило сообщение, что рано утром 13 апреля в развлекательном заведении на улице Рюютли в Пярну было совершено нападение на 36-летнего мужчину.
Кража
20 апреля поступило сообщение, что в Нымме был взломан автомобиль постояльца отеля и похищены две пары солнцезащитных очков, сумка и различные алкогольные напитки. Ущерб устанавливается.
21 апреля на улице Сасси в Тарту был взломан дом, в котором была украдена садовая мебель, старые двери и другие предметы. Точный ущерб и другие обстоятельства будут установлены в ходе уголовного дела.
Ограбление
20 апреля поступило сообщение, что неизвестный напал на мужчину на лестничной клетке на улице Копли в Пыхья-Таллинне и отобрал у него 450 евро наличными.
20 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Уус-Садама в Кесклинне женщина потребовала деньги у 71-летнего мужчины. Он отказался, тогда женщина ударила его и забрала 150 евро наличными и его банковскую карту.
Мошенничество
19 апреля житель Хийумаа сообщил в полицию, что 15-16 апреля мужчина, русскоговорящий мужчина, одетый в форму, похожую на полицейскую, совершил через приложение Viber видеозвонки с различных эстонских номеров и сообщил, что у мужчины проблемы с документами и для их решения необходимо заплатить деньги. В ходе разговоров мужчине также были отправлены фотографии документов, которые выглядели реалистично. Мужчину убедили совершить два перевода на чужой счет в эстонском банке. Причиненный ущерб составил 2000 евро.
В полицию поступило сообщение, что 11 апреля 26-летнему жителю Эстонии, проживающему в Рапламаа, позвонили некие лица и пригрозили, что номер его телефона будет заблокирован. Чтобы этого не произошло, его призвали срочно идентифицировать себя на странице eesti.ee. Общий ущерб от действий мошенников пострадавший оценил в 17 000 евро. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Безопасность на границе
19 апреля на границе был выдан запрет на въезд гражданину Республики Узбекистан, 1994 года рождения, после того как в его багаже было обнаружено 2,4 килограмма насвая.
19 апреля гражданину Республики Молдова 1991 года рождения было предписано покинуть Эстонию, а также был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц, поскольку мужчина незаконно находился в Эстонии в течение четырех дней.
20 апреля гражданина Аргентинской Республики 1989 года рождения оштрафовали на 124 евро за то, что он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение одного дня.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 13 граждан России, восьмерых граждан Молдовы, трех граждан Грузии, трех граждан Сербии, одного гражданина Казахстана, одного гражданина Колумбии и одного гражданина Таджикистана.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Сербии и одного гражданина России
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
18 апреля на пограничный пункт Лухамаа прибыл грузовой автомобиль Scania с финскими регистрационными номерами, в грузе которого были обнаружены два гоночных автомобиля без оригинальных документов и свидетельств о купле-продаже. Машины были взяты под стражу и помещены на таможенный склад, после чего водителю было разрешено продолжить путь.
ДТП
19 апреля в 09:33 спасатели выехали на Ю. Сютисте-теэ в Мустамяэ, где произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, однако из машин вытекла жидкость. Спасатели Нымме покрыли пролитые масла абсорбирующим материалом, а владельцы автомобилей занялись их эвакуацией.
Пожары
21 апреля в 16:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что с пятого этажа жилого дома на улице Гонсиори в Кесклинне виден черный дым. Информатором оказался сосед, живущий в этом же доме, который сам пошел постучать в дверь квартиры, но ее не открыли. Прибывшие на место спасатели Кесклинна проникли в квартиру и увидели, что диван в квартире горит открытым пламенем. Сам житель смог выбраться из квартиры и на машине скорой помощи был доставлен на обследование. К 16:29 спасатели потушили диван пенным огнетушителем, а помещение проветрили. Диван, вероятно, загорелся из-за курения в помещении.
20 апреля, в 21:05 в центр тревоги сообщили, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Юмера в Ласнамяэ, загорелось масло. По словам звонившего, в квартире находились два человека и две кошки. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
21 апреля днем спасатели Ляэне-Виру были вызваны в жилой дом в Кихлевере, где из окна кухни валил густой дым. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
20 апреля в 17:15 поступило сообщение, что в деревне Хааслава волости Кастре горит жилой дом. Оказалось, что загорелся навес, относящийся к соседнему зданию, а также стена самого жилого дома. Люди успели выйти из здания и стали тушить пламя порошковыми огнетушителями. Спасатели ликвидировали пожар в 18:31. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности электрооборудования. Инспекторы, выехавшие на место происшествия, выяснят точную причину.
В ночь на воскресенье, 21 апреля, в Тапа загорелся автомобиль BMW. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
21 апреля в деревне Осула в Вырумаа сегодня около полуночи сгорела пристройка площадью 200 квадратных метров, а также загорелась торцевая стена жилого дома. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и спасли женщину, которая находилась в доме. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
20 апреля в 19:12 в Центр тревоги поступило сообщение, что недалеко от острова Вяйке-Пакри перевернулась маленькая лодка. Сообщившим был сам лодочник, который смог самостоятельно добраться до берега. К счастью, мужчина, который был в мокрой одежде, смог согреться в доме одного из местных жителей до прибытия спасателей. Сама лодка затонула, поэтому лодочник не мог вернуться на материк самостоятельно. Спасатели Палдиски поспешили на помощь, спустили свою лодку на воду и отправились в сторону Вяйке-Пакри. По прибытии выяснилось, что лодочник не нуждался в помощи скорой помощи и отделался лишь испугом. Спасатели доставили мужчину обратно на материк к его автомобилю.
22 апреля в 7:47 поступило сообщение, что во дворе на улице Нурме в Тарту застрял барсук. Спасатели поймали животное и отнесли его на волю.
19 апреля в 19:18 в Центр тревоги поступило сообщение, что на заправочной станции на Таллиннском шоссе в Выру водитель грузовика, врезавшийся в ограждение, повредил топливный бак, из которого начал вытекать топливо. Спасатели закрыли утечку специальной пастой и покрыли пролитую жидкость абсорбирующим материалом. Около 100 килограммов смешанного с топливом вещества было собрано в 200-литровую бочку. По оценке инспектора Департамента окружающей среды, серьезной угрозы для окружающей среды не возникло. Окончательное решение ситуации осталось за руководством заправочной станции.