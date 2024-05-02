Сегодня дискуссия вокруг статуса Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) резко политизировалась и становится все острее. Одни политики заявляют о необходимости перехода ЭПЦ МП в подчинение Константинопольского патриархата, другие выступают резко против, называя этот шаг «сменой веры». Rus.Postimees попросил специалиста по православию разъяснить, является ли сменой веры смена управляющего патриархата.
Михаил Кылварт считает переход в Константинопольский патриархат «сменой веры». Комментирует специалист
Напомним, что активное обсуждение статуса ЭПЦ МП началось с публичных высказываний патриарха Кирилла в поддержку войны. Так, советник главы МВД Воотеле Пяй считает, что если патриарх Кирилл поддерживает эту войну и дает свое святое благословение, это делает его и Московский Патриархат сторонником терроризма.
Однако, представитель МВД прямо говорит, что высказывания патриарха Кирилла не делают православных или священнослужителей в Эстонии террористами или их сторонниками. Сегодня активно обсуждается возможное отделение действующих в Эстонии религиозных объединений от Московского патриархата как выход из ситуации.
Резко против рассмотрения самой возможности перехода ЭПЦ МП в подчинение Константинополя высказали политики из Центристской партии. Так, на встрече с избирателями в Центре русской культуры Михаил Кылварт сказал: «Нет абсолютно никакого понимания, что такое православие, что такое религия. Они даже не понимают, что то, что они предлагают, это, по большому счету, смена веры! То есть людям говорят вы должны сменить веру. Это все равно, что лютеранам сказать: а теперь вы возвращаетесь под Ватикан!»
Действительно ли переход в подчинение Константинопольского патриархата - это смена веры, нам объяснил Сергей Чапнин - ученый-теолог, директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк).
По его словам сравнение смены юрисдикции (то есть административного подчинения с Московского патриархата на Константинопольский) со «сменой веры» - это важный симптом резкой политизации православия. «Конечно, общий ответ на подробное утверждение простой - нет, это не так. Нельзя путать вероучение и систему вертикали церковной власти».
«Однако в реальности проблема гораздо сложнее, - объясняет ученый. - В последние годы - и это началось задолго до российской агрессии против Украины - православная церковь утратила свое единство. Произошел «холодный раскол» между Москвой и Константинополем».
Чапнин говорит, что в массовом церковном сознании, причем с обеих сторон, Московский патриархат и Константинопольский патриархат воспринимаются как две разные Церкви, настолько разные, что переход из одной в другую воспринимается практически как предательство.
«Правды ради надо признать, что переходы происходят в основном из Московского патриарха в Константинопольский, но суть проблемы это не меняет. Обе стороны искренне считают, что противник находится буквально в состоянии ереси», - объясняет наш собеседник.
Московский патриархат снова и снова заявляет о том, что считает Россию и себя как ее часть борцом с силами мирового зла, которые собраны на Западе, поэтому те православные церкви, которые находятся на этом Западе, волей-неволей ассоциируются с ним и, как следствие, тоже демонизируются.
«За этой системой взглядов стоит болезненная уверенность в том, что силы зла - это другая, противоположная сторона. Константинопольский патриархат стоит на более здоровых и трезвых позициях, но внутреннее напряжение этого конфликта, безусловно, нарастает, - объяснил Сергей Чапнин. - Когда политики и государственные чиновники начинают вмешиваться в эту проблему, то каждая из сторон получает дополнительные аргументы в свою пользу».