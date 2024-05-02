Михаил Кылварт считает переход в Константинопольский патриархат «сменой веры». Комментирует специалист

Напомним, что активное обсуждение статуса ЭПЦ МП началось с публичных высказываний патриарха Кирилла в поддержку войны. Так, советник главы МВД Воотеле Пяй считает, что если патриарх Кирилл поддерживает эту войну и дает свое святое благословение, это делает его и Московский Патриархат сторонником терроризма.

Однако, представитель МВД прямо говорит, что высказывания патриарха Кирилла не делают православных или священнослужителей в Эстонии террористами или их сторонниками. Сегодня активно обсуждается возможное отделение действующих в Эстонии религиозных объединений от Московского патриархата как выход из ситуации.

Резко против рассмотрения самой возможности перехода ЭПЦ МП в подчинение Константинополя высказали политики из Центристской партии. Так, на встрече с избирателями в Центре русской культуры Михаил Кылварт сказал: «Нет абсолютно никакого понимания, что такое православие, что такое религия. Они даже не понимают, что то, что они предлагают, это, по большому счету, смена веры! То есть людям говорят вы должны сменить веру. Это все равно, что лютеранам сказать: а теперь вы возвращаетесь под Ватикан!»

Действительно ли переход в подчинение Константинопольского патриархата - это смена веры, нам объяснил Сергей Чапнин - ученый-теолог, директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк).

Директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк) Сергей Чапнин. Фото: личный архив