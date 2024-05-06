Командующий силами обороны Эстонии заявил об усилении военного потенциала на Балтийском море, призвав союзников быть готовыми к организации морской блокады. Блокада будет необходима для защиты от ракет морского базирования, а новые системы ПВО появятся в Эстонии в 2026 году.
Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил об усилении военных возможностей союзников на Балтике, призвав коллег быть готовыми к организации морской блокады. Эта мера необходима для минимизации рисков применения ракет морского базирования.
«Мы значительно улучшили наши морские возможности: в настоящее время ВМФ оснащен как минами, так и противокорабельными ракетами. Вместе с Польшей и новыми членами НАТО, Швецией и Финляндией, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем: потенциальную блокаду в Балтийском море. В результате размещение противокорабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море становится маловероятным для агрессора, что, в свою очередь, позволяет получить воздушную и морскую поддержку от союзников», - говорит Херем в статье, которая опубликована в ежегоднике Сил обороны.
Newly published yearbook of @Kaitsevagi offers an in-depth look at the development of the 🇪🇪 Estonian Defence Forces, considering the current security situation, including key observations and lessons learned from Russia's invasion of Ukraine.— Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi (@Kaitsevagi) May 3, 2024
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О том, что Балтийское море становится «внутренним морем НАТО» политики заявили еще в 2022 году, когда стало известно о желании населения Финляндии и Швеции видеть эти традиционно нейтральные страны членами Северо-Атлантического альянса. Россия угрожает ракетными ударами на Балтике с 2022 года, когда она начала проводить учебные стрельбы ракетами «Калибр» по инфраструктуре иностранных государств региона, в том числе Эстонии.
В той же статье Херем сравнивают нынешнюю ситуацию с безопасностью в регионе с концом 1930-х годов, когда Советская Россия вынашивала планы оккупации стран Балтии.
«Россия продолжает использовать по отношению к нам гибридные средства. В последние несколько месяцев российские спецслужбы вербовали и обучали диверсантов, которые, к счастью, потерпели неудачу. Кибератаки стали обычным явлением, а информационные операции используются для разрушения единства общества и нации», - продолжает Херем.
По словам генерала, Эстония удвоила территориальную оборону и усилила возможности противотанковой и противовоздушной обороны.
«Начались масштабные закупки боеприпасов. В течение следующих двух лет к возможностям дивизии добавятся дополнительные самоходные гаубицы, барражирующие боеприпасы и реактивные системы залпового огня. 2-я пехотная бригада к 2026 году получит бронетранспортеры, а ВВС - систему ПВО средней дальности и улучшат ее возможности наблюдения», - рассказывает Херем о дальнейших планах по усилению обороны Эстонии.
При этом Херем признает, что запланированных мероприятий может оказаться недостаточно для сдерживания потенциальной угрозы.
«Хотя наши возможности в сочетании с возможностями наших союзников могут предотвратить оккупацию, их может оказаться недостаточно для сдерживания обычного военного нападения, направленного на дестабилизацию. Мы должны продолжать адаптироваться и принимать трудные решения, - предупреждает командующий Силами обороны. - Существующие устоявшиеся и удобные стандарты работы необходимо изменить, а невоенную деятельность необходимо централизовать. Все эти усилия направлены на то, чтобы наиболее важные элементы военной обороны получали больше ресурсов, не только финансирования, но также персонала и времени».
В конце апреля Мартин Херем заявил, что НАТО ударит по территории Ленинградской и Псковской областей РФ в случае нападения российской армии на Эстонию. В начале февраля Херем заявлял в интервью, что Россия может «сделать с нами что-то очень страшное».