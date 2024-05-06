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В той же статье Херем сравнивают нынешнюю ситуацию с безопасностью в регионе с концом 1930-х годов, когда Советская Россия вынашивала планы оккупации стран Балтии.

«Россия продолжает использовать по отношению к нам гибридные средства. В последние несколько месяцев российские спецслужбы вербовали и обучали диверсантов, которые, к счастью, потерпели неудачу. Кибератаки стали обычным явлением, а информационные операции используются для разрушения единства общества и нации», - продолжает Херем.

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По словам генерала, Эстония удвоила территориальную оборону и усилила возможности противотанковой и противовоздушной обороны.

«Начались масштабные закупки боеприпасов. В течение следующих двух лет к возможностям дивизии добавятся дополнительные самоходные гаубицы, барражирующие боеприпасы и реактивные системы залпового огня. 2-я пехотная бригада к 2026 году получит бронетранспортеры, а ВВС - систему ПВО средней дальности и улучшат ее возможности наблюдения», - рассказывает Херем о дальнейших планах по усилению обороны Эстонии.

При этом Херем признает, что запланированных мероприятий может оказаться недостаточно для сдерживания потенциальной угрозы.

«Хотя наши возможности в сочетании с возможностями наших союзников могут предотвратить оккупацию, их может оказаться недостаточно для сдерживания обычного военного нападения, направленного на дестабилизацию. Мы должны продолжать адаптироваться и принимать трудные решения, - предупреждает командующий Силами обороны. - Существующие устоявшиеся и удобные стандарты работы необходимо изменить, а невоенную деятельность необходимо централизовать. Все эти усилия направлены на то, чтобы наиболее важные элементы военной обороны получали больше ресурсов, не только финансирования, но также персонала и времени».