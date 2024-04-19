НАТО ударит по территории Ленинградской и Псковской областей РФ в случае нападения российской армии на Эстонию. Об этом заявил командующий силами обороны Мартин Херем.

«Если Россия придет на территорию Эстонии, мы будем сражаться здесь и остановим их пехотой и танками союзников. Тех, кто попытается атаковать нас за 50 или 100 километров - мы раздавим. И мы будем уничтожать их не в Раквере, или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там еще», - цитирует слова Херема Postimees.

Мартин Херем в декабре 2023 года. Фото: Tartu PM/Scanpix Baltics

Заявление прозвучало во время выступления генерала на заседании президиума Академии наук. Тогда же Мартин Херем отметил, что России не нужны годы для подготовки нападения.

«Военная машина в России работает настолько хорошо, что если она захочет провести хотя бы один месяц военной операции против Эстонии, Латвии или Литвы, никакой специальной подготовки не потребуется», - полагает генерал.

Слова командующего силами обороны Эстонии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В свойственной ей манере она ограничилась хамством.

«Буйный больной», - цитирует российская пропаганда реакцию Захаровой на слова генерала Херема.

Мария Захарова не первый раз пытается удаленно заниматься медицинской диагностикой официальных лиц Эстонии. В марте после слов главы МИД Маргуса Цахкна о теракте в Москве, Захарова призвала подчиненных главы внешнеполитического ведомства Эстонии попросить своего руководителя «сдать анализы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова известна своим хамством и агрессивной пропагандой. Фото: ZUMAPRESS.com