Командующий силами обороны Эстонии рассказал, что в случае нападения российской армии НАТО готово ударить по территории РФ. Официальный представитель МИД РФ в ответ снова занялась медицинской диагностикой.
Видео ⟩ НАТО раздавит армию РФ в случае нападения на Эстонию, заявил Херем. Захарова ответила хамством (3)
НАТО ударит по территории Ленинградской и Псковской областей РФ в случае нападения российской армии на Эстонию. Об этом заявил командующий силами обороны Мартин Херем.
«Если Россия придет на территорию Эстонии, мы будем сражаться здесь и остановим их пехотой и танками союзников. Тех, кто попытается атаковать нас за 50 или 100 километров - мы раздавим. И мы будем уничтожать их не в Раквере, или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там еще», - цитирует слова Херема Postimees.
Заявление прозвучало во время выступления генерала на заседании президиума Академии наук. Тогда же Мартин Херем отметил, что России не нужны годы для подготовки нападения.
«Военная машина в России работает настолько хорошо, что если она захочет провести хотя бы один месяц военной операции против Эстонии, Латвии или Литвы, никакой специальной подготовки не потребуется», - полагает генерал.
Слова командующего силами обороны Эстонии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В свойственной ей манере она ограничилась хамством.
«Буйный больной», - цитирует российская пропаганда реакцию Захаровой на слова генерала Херема.
Мария Захарова не первый раз пытается удаленно заниматься медицинской диагностикой официальных лиц Эстонии. В марте после слов главы МИД Маргуса Цахкна о теракте в Москве, Захарова призвала подчиненных главы внешнеполитического ведомства Эстонии попросить своего руководителя «сдать анализы».
«У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла и совести у главы МИД Эстонии, однако последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен и все ли у него с головой в порядке», - хамила Захарова три недели назад.
В ответе Захаровой Маргус Цахкна не стал опускаться на уровень нынешней российской дипломатии.
«Заявление представителя кремлевского режима неудивительно, и моя позиция такая же. Недопустимо, чтобы Путин использовал теракты в Москве с жертвами среди мирного населения для оправдания своей военной политики. К сожалению, видно, что кремлевские власти без каких-либо оснований пытаются связать нападение в Москве с Украиной. Вместо продолжения бесчеловечной агрессии в Украине я призываю Путина и его приспешников направить свои ресурсы на повышение внутренней безопасности России», - сказал тогда Цахкна Rus.Postimees.
12 апреля ментальные функции официальных лиц Эстонии комментировал и путинский пресс-секретарь Песков, когда глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил о необходимости признания Московского патриархата террористической организацией. 18 апреля глава МВД Эстонии уточнил свои слова.