В соцсетях эту информацию распространяет человек, который регулярно собирает деньги, чтобы Хантсом мог купить себе еду в тюремном магазине.

По ее словам, Хантсома приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения.

Rus.Postimees обратился с запросом в партию Koos, однако в руководстве партии заявили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Разведывательная деятельность против Эстонии

7 декабря 2023 года Хантсома задержали и с тех пор находился в Таллиннской тюрьме. Ему были предъявлены подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.

Напомним, что Хантсом был членом неонацистского движения «Русское национальное единство» (РНЕ), которое запрещено в Эстонии и во многих регионах РФ. Хантсом вместе с единомышленниками Сергеем Васечкиным и Сергеем Селезневым решил печатать в Эстонии периодическое издание РНЕ «Коловрат», за что и предстал перед судом. Также они обвинялись в использовании фашистской символики.

Подробнее о том, кто такой Аллан Хантсом, читайте по ссылке.