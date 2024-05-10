Суд признал члена партии Koos Аллана Хантсома виновным в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности. Дело рассматривалось в порядке согласительного производства, пишет Rus.ERR.
«Поскольку судебное разбирательство было закрытым, дополнительные обстоятельства раскрыть невозможно», - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
В соцсетях эту информацию распространяет человек, который регулярно собирает деньги, чтобы Хантсом мог купить себе еду в тюремном магазине.
По ее словам, Хантсома приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения.
Rus.Postimees обратился с запросом в партию Koos, однако в руководстве партии заявили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Разведывательная деятельность против Эстонии
7 декабря 2023 года Хантсома задержали и с тех пор находился в Таллиннской тюрьме. Ему были предъявлены подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.
Напомним, что Хантсом был членом неонацистского движения «Русское национальное единство» (РНЕ), которое запрещено в Эстонии и во многих регионах РФ. Хантсом вместе с единомышленниками Сергеем Васечкиным и Сергеем Селезневым решил печатать в Эстонии периодическое издание РНЕ «Коловрат», за что и предстал перед судом. Также они обвинялись в использовании фашистской символики.
Подробнее о том, кто такой Аллан Хантсом, читайте по ссылке.
В начале этого года Rus.Postimees писал о «бежавшей» из Эстонии в Россию Оксане Пост: в статье также упоминалось, что в то же время уехать в Россию собирался и Хантсом с семьей. Он успел продать квартиру и уже был готов к эвакуации, перевозить его вещи и семью планировал тот же перевозчик, который перевозил хозяйство семьи Пост. Однако, в день отъезда Аллан написал, что поездка отменяется и отключил телефон.
«Я стала звонить и выяснять, куда он подевался и что случилось. Так я узнала, что его арестовали», - говорит Пост, которая в это время была уже в России.