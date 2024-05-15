Премьер-министр Роберт Фицо получил огнестрельное ранение в городе Хандлова и был доставлен в больницу. Выстрелы прозвучали перед Домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер-министр вышел к людям, сообщает портал Dennikn.
Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо очень тяжелое, он ранен в живот и грудь, сообщает издание Plusky.
В городе Гандлова проходило выездное заседание правительства, на котором члены кабинета министров обсуждали социально-экономическую ситуацию в двух районах Словакии.
По словам свидетелей, находившихся на месте происшествия, Фицо подошел к приветствующем его людям и в этот момент прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.
Словацкое издание Pravda опубликовало видео первых секунд после покушения на Фицо: на кадрах видно, как раненого премьера сажают в машину.
🇸🇰⚠️ Footage of Slovakian PM Robert Fico being evacuated right after the assassination attempt! pic.twitter.com/VynLf3E1Hs— EyesOfTheWest (@EyesOfTheWest76) May 15, 2024
Предполагаемый нападавший был обезврежен и задержан. Полиция оцепила прилегающую территорию. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.
🚨#BREAKING | Shocking news as Slovakia's Prime Minister, Robert Fico, has reportedly been shot.— 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 (@Rahulk123d) May 15, 2024
Suspect arrested after shooting PM.#RobertFico #Slovakia pic.twitter.com/VPrRWIj7yT
«Снаружи стояла толпа людей, и один из них начал стрелять. Его тут же усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра», - рассказал журналист HN, которых находился на месте происшествия.
«Мы не знаем, сколько ранений получил премьер-министр Роберт Фицо. Наши редакторы встретились, когда он только выходил из Дома культуры. Мы поприветствовали друг друга и в течение 40 секунд услышали 4-5 сильных выстрелов, а примерно через 20 секунд узнали, что премьер-министр ранен», - сообщили польские СМИ о покушении на премьер-министра Словакии.
Президент Словакии Зузана Чапутова сообщила в социальных сетях, что совершенно потрясена сегодняшним жестоким и безрассудным нападением на премьер-министра Словакии, которое она осуждает самым решительным образом.
«Желаю ему много сил в этот критический момент и скорейшего выздоровления. Мои мысли также с его семьей и близкими», - добавила она.
Фицо находится в конфликте с президентом страны Зузаной Чапутовой. Фицо обвинял ее в том, что та является агентом США и миллиардера Сороса, за что Чапутова подала на него в суд.
Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс - социальная демократия». До того он занимал его в 2006-м и в 2012-м годах. В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что будет выступать против военной помощи Украине.
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