Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо очень тяжелое, он ранен в живот и грудь, сообщает издание Plusky.

В городе Гандлова проходило выездное заседание правительства, на котором члены кабинета министров обсуждали социально-экономическую ситуацию в двух районах Словакии.

По словам свидетелей, находившихся на месте происшествия, Фицо подошел к приветствующем его людям и в этот момент прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.

Словацкое издание Pravda опубликовало видео первых секунд после покушения на Фицо: на кадрах видно, как раненого премьера сажают в машину.

🇸🇰⚠️ Footage of Slovakian PM Robert Fico being evacuated right after the assassination attempt! pic.twitter.com/VynLf3E1Hs — EyesOfTheWest (@EyesOfTheWest76) May 15, 2024

Предполагаемый нападавший был обезврежен и задержан. Полиция оцепила прилегающую территорию. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.

🚨#BREAKING | Shocking news as Slovakia's Prime Minister, Robert Fico, has reportedly been shot.



Suspect arrested after shooting PM.#RobertFico #Slovakia pic.twitter.com/VPrRWIj7yT — 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 (@Rahulk123d) May 15, 2024

«Снаружи стояла толпа людей, и один из них начал стрелять. Его тут же усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра», - рассказал журналист HN, которых находился на месте происшествия.