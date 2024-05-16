Мэрия Таллинна не планирует менять правила организации концертов в городе после появления афиш с портретом Иосифа Кобзона. Власти заявляют, что цензура неприемлема.
«Цензура неприемлема»: вице-мэр Таллинна Каарель Оя о возможной отмене концертов с песнями СССР
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя (Социал-демократическая партия) прокомментировал Rus.Postimees ситуацию с организацией концертов, где звучит репертуар лиц, которые открыто поддерживали российскую агрессию против Украины. Ранее Rus.Postimees сообщил, что в мае в Таллинне пройдут концерты, где прозвучат в том числе советские песни. Организатор концертов и один из их участников пояснял, что готов работать и в России.
- Считаете ли вы приемлемым (нормальным, уместным), что на плакатах в Таллинне изображен портрет человека, который при жизни находился в санкционном списке ЕС за поддержку сепаратистов Донбасса?
- Я не считаю уместным изображать на этих плакатах Иосифа Кобзона. Даже не имеет значения, где пройдет мероприятие и кто его организует. В любом случае, сегодня было бы разумно избегать подобного.
- Считаете ли вы целесообразным исполнять песни Кобзона на сценах концертных площадок, принадлежащих Таллинну?
- Я не очень знаком с творчеством Кобзона. Но, как организатор публично подтвердил на данный момент, ни одно из произведений Кобзона в репертуаре не запланировано, а прозвучит песня, которую когда-то исполнял в своем репертуаре Иосиф Кобзон (пьеса - «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, ее исполнит сам Сергей Маасин на этих концертах). Так что в этом случае вопрос не в репертуаре концерта, а в неуместном плакате.
- Какова роль Таллиннской мэрии в организации мероприятий на сценах центров культуры города?
- Мероприятия проходят в центрах культуры «Линдакиви» и «Кая», которые на самом деле являются подучреждениями городских районов. Организатором концертов является MTÜ Сергея Маасина, а роль центров культуры Линдакиви и Кая ограничивается арендой помещений и работает так же, как и для всех остальных заявителей, то есть согласно действующим прейскурантам и порядкам. Сергей Маасин много раз выступал в наших центрах культуры, и никаких упреков в том, что мероприятия были в той или иной степени политическими, не было.
- Будет ли Таллиннская мэрия пересматривать принципы организации концертов в принадлежащих Таллинну залах?
- Мы более двух лет подробно рассматривали тематику событий, происходящих в помещениях культурных и спортивных учреждений города, и регулярно возвращались к этому. Подчеркиваю, что даже в случае с артистами и событиями, вызывавшими вопросы в прошлом, роль города ограничивалась возможной арендой помещений. При этом мы действовали решительно, и в ряде случаев (при выяснении обстоятельств) расторгли договоры аренды с организатором. Самым обсуждаемым случаем, безусловно, является запланированный два года назад концерт Филиппа Киркорова в Тондираба, где власти города дали понять, что его организация на принадлежащей городу земле немыслима. И этого тоже не произошло.
- Необходимо ли вводить репертуарный контроль на этапе организации концертов в центрах культуры Таллинна?
- Нет, это не нужно, и мы, конечно, не планируем этого делать. Основные принципы ясны, и если возникают вопросы, как в данном случае, мы общаемся с организаторами, при необходимости запрашиваем дополнительную информацию, объясняем свою позицию и при необходимости принимаем решения относительно мероприятий.
- Чем будет отличаться от цензуры возможный запрет на исполнение подобных песен (демонстрации произведений искусства, массовой культуры), непосредственно связанных с агрессивной войной России в Украине? Приемлема ли цензура в Эстонии?
- Цензура неприемлема, и каждый раз, когда возникает чувство, что делаем шаг к ней, необходимо остановиться и все серьезно обдумать.
- Готов ли город сдать свое помещение под проект человека, который считает, что НАТО виновно в российской агрессии, человека, который ездит выступать в РФ, не осуждает Путина и говорит о русофобии в Эстонии?
- Среди этих взглядов есть те, которые затрудняют сотрудничество. К сожалению, интервью и позиция Сергея Маасина также выставляют все вышесказанное в гораздо худшем свете, и есть над чем задуматься. Я общаюсь с руководителями «Кая» и «Линдакиви», чтобы взвесить возможность проведения мероприятия.
Ситуацию комментирует вице-мэра Таллинна Карл Сандер Касе («Отечество»): В ходе переговоров по Таллиннской коалиции «Отечество» выступило с конкретными предложениями прекратить любое сотрудничество с отдельными лицами и организациями, расширяющими сферу влияния России. В преамбуле коалиционного соглашения также было конкретно сформулировано: «Мы будем расширять ареал эстонского языка, будем противостоять влиянию Российской Федерации и будем твердо поддерживать Украину». Кобзон поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса и был почетным консулом российской марионеточной республики. Исполнение его песен в учреждениях Таллинна недопустимо и должно быть запрещено.