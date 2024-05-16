«Цензура неприемлема»: вице-мэр Таллинна Каарель Оя о возможной отмене концертов с песнями СССР

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя (Социал-демократическая партия) прокомментировал Rus.Postimees ситуацию с организацией концертов, где звучит репертуар лиц, которые открыто поддерживали российскую агрессию против Украины. Ранее Rus.Postimees сообщил, что в мае в Таллинне пройдут концерты, где прозвучат в том числе советские песни. Организатор концертов и один из их участников пояснял, что готов работать и в России.

- Считаете ли вы приемлемым (нормальным, уместным), что на плакатах в Таллинне изображен портрет человека, который при жизни находился в санкционном списке ЕС за поддержку сепаратистов Донбасса?

- Я не считаю уместным изображать на этих плакатах Иосифа Кобзона. Даже не имеет значения, где пройдет мероприятие и кто его организует. В любом случае, сегодня было бы разумно избегать подобного.

- Считаете ли вы целесообразным исполнять песни Кобзона на сценах концертных площадок, принадлежащих Таллинну?

- Я не очень знаком с творчеством Кобзона. Но, как организатор публично подтвердил на данный момент, ни одно из произведений Кобзона в репертуаре не запланировано, а прозвучит песня, которую когда-то исполнял в своем репертуаре Иосиф Кобзон (пьеса - «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, ее исполнит сам Сергей Маасин на этих концертах). Так что в этом случае вопрос не в репертуаре концерта, а в неуместном плакате.

- Какова роль Таллиннской мэрии в организации мероприятий на сценах центров культуры города?