Татьяна Лаврова сняла свою кандидатуру на должность старейшины Ласнамяэ

«Мои слова поняли неверно, и из-за этого я оказалась под общественным давлением. Я не хочу ставить под удар социал-демократов и мэрию Таллинна, и поэтому снимаю свою кандидатуру на пост старейшины района Ласнамяэ», - сказала Татьяна Лаврова.

«Я благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру и переживал за меня. Я обязательно буду и дальше вносить свой вклад в развитие Ласнамяэ, но не в роли старейшины, а как гражданский активист», - отметила она.

Ранее в Партии правых обратили внимание, что кандидат в старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова в интервью ERR призналась, что ей было тяжело наблюдать за переносом Бронзового солдата, угрожавшего безопасности Эстонии, из центра города на кладбище. «Признаюсь честно, мне совершенно не понравилось, как его перенесли. У меня было много плохих эмоций по этому поводу», - сказала Лаврова в интервью.

Руководитель Таллиннского отделения «Отечества» Рийна Солман в статье-мнении на ERR также заявила, что Лаврова не подходит на должность старейшины Ласнамяэ. «Татьяна Лаврова своими взглядами не вписывается в западное ценностное пространство и не противостоит влиянию России, а наоборот, на протяжении многих лет последовательно способствует распространению пророссийских настроений в столице Эстонии и служит интересам путинистов», - сказала Солман.