По оценке евродепутата Яны Тоом (Центристская партия), обсуждающаяся в последнее время тема о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата от связи с последним должна перейти на юридическое поле.
Яна Тоом нашла юристов для Эстонской православной церкви Московского патриархата
«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщала она на своем сайте.
«Наша первая задача состоит в том, чтобы напомнить, что представители и клирики ЭПЦМП и Пюхтицкого монастыря ни в коей мере не выражали поддержку военным действиям или противостояние конституционному строю Эстонской Республики. По этой причине особенно важно, чтобы свобода вероисповедания и права, свободы и деятельность прихожан и сестер монастыря не были произвольно или непреднамеренно ограничены и осуждены. Мы открыты к поиску решений для продолжения мирного сосуществования», - отметил адвокат Стевен-Христо Эвестус.
«Кроме того, мы считаем необходимым подчеркнуть, что ни ЭПЦМП, ни Пюхтицкий монастырь не нарушали никаких законов. Они всегда были против войны и никогда не присоединялись к заявлениям Московского патриарха о войне. Законопослушность надо уважать, и она ни в коем случае не должна привести к наказанию или подобным действиям государства», - добавил адвокат и партнер Артур Князев.
По словам Яна Тоом, церкви сложно объяснить свою позицию мирянам, это дает возможность манипулировать общественным мнением: «Им было трудно найти юристов, все боялись их представлять. Нам удалось найти тех, кто согласился. Оставим юристам - юридическое. И я надеюсь, что коммуникация между церковью и государством улучшится и переговорный процесс войдет в какое-то разумное русло».
Напомним, что начале мая Рийгикогу принял заявление, в котором осуждает деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявляет Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации.
В заявлении Рийгикогу жестко осуждает войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий и отмечает, что угрожающий ядерным оружием террористический путинский режим стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и по всему миру.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "русского мира", при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, с целью расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, в том числе на Украину», - указано в заявлении Рийгикогу.
Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ «Настоящее и будущее Русского мира», согласно которому агрессивная война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской Империи. «Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии», - отмечает парламент.
Как ранее заявил глава МВД Лаури Ляэнеметс, разумно предположить, что каждый приход, ценящий свободу и независимость Эстонии и уважающий православие, порвет все связи с Россией.
«В Эстонии действует свобода вероисповедания, но верой нельзя злоупотреблять в целях терроризма и для разжигания ненависти, оправдания преступлений против человечности, - сказал он. - Аналогично, у нас есть, например, свобода прессы, но мы не можем позволить кремлевским пропагандистским каналам, таким как Sputnik, работать и вещать в Эстонии».
Ляэнеметс заверил, что деятельность всех церквей и приходов, подчиненных Эстонской православной церкви Московского патриархата, должна быть возможна и в будущем. «Но условием для этого является то, что и юридически, и по существу они должны разорвать связи с Московским патриархатом», - подчеркнул он.