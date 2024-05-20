Яна Тоом нашла юристов для Эстонской православной церкви Московского патриархата

«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщала она на своем сайте.

«Наша первая задача состоит в том, чтобы напомнить, что представители и клирики ЭПЦМП и Пюхтицкого монастыря ни в коей мере не выражали поддержку военным действиям или противостояние конституционному строю Эстонской Республики. По этой причине особенно важно, чтобы свобода вероисповедания и права, свободы и деятельность прихожан и сестер монастыря не были произвольно или непреднамеренно ограничены и осуждены. Мы открыты к поиску решений для продолжения мирного сосуществования», - отметил адвокат Стевен-Христо Эвестус.

«Кроме того, мы считаем необходимым подчеркнуть, что ни ЭПЦМП, ни Пюхтицкий монастырь не нарушали никаких законов. Они всегда были против войны и никогда не присоединялись к заявлениям Московского патриарха о войне. Законопослушность надо уважать, и она ни в коем случае не должна привести к наказанию или подобным действиям государства», - добавил адвокат и партнер Артур Князев.