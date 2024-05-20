«Поскольку государство не собирается закрывать ни один приход или церковное здание, а желание правительства состоит в том, чтобы разорвать связи Эстонской православной церкви Московского патриархата с Кремлем, единственное, на защиту чего бросилась Яна Тоом, - это Московский Патриархат и рычаги влияния Кремля в Эстонии», - считает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«По-другому трудно понять намерение заместителя председателя Центристской партии обратиться в суд против Эстонского государства и наших вполне обоснованных опасений по поводу безопасности», - полагает Ляэнеметс.

В понедельник евродепутат Яна Тоом заявила, что обсуждающийся в последнее время вопрос о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) от связей с Москвой должен перейти в юридическое поле.

«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщила Яна Тоом.

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По словам центристки Тоом, церковь - это последнее, что осталось у русскоязычной общины Эстонии «после уничтожения русской школы».

«Картина та же самая, что и год назад, когда зампредседателя Центристской партии встала на защиту госпожи Палямар, высланной из страны за антиэстонскую деятельность. Тогдашняя ыриторика также заключалась в том, что, дескать, над слабыми издеваются», - указывает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.