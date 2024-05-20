Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал заявление евродепутата Яны Тоом о том, что она нашла юристов для Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Глава МВД: Яна Тоом бросилась на защиту Московского патриархата и рычагов влияния Кремля в Эстонии (1)
«Поскольку государство не собирается закрывать ни один приход или церковное здание, а желание правительства состоит в том, чтобы разорвать связи Эстонской православной церкви Московского патриархата с Кремлем, единственное, на защиту чего бросилась Яна Тоом, - это Московский Патриархат и рычаги влияния Кремля в Эстонии», - считает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«По-другому трудно понять намерение заместителя председателя Центристской партии обратиться в суд против Эстонского государства и наших вполне обоснованных опасений по поводу безопасности», - полагает Ляэнеметс.
В понедельник евродепутат Яна Тоом заявила, что обсуждающийся в последнее время вопрос о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) от связей с Москвой должен перейти в юридическое поле.
«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщила Яна Тоом.
По словам центристки Тоом, церковь - это последнее, что осталось у русскоязычной общины Эстонии «после уничтожения русской школы».
«Картина та же самая, что и год назад, когда зампредседателя Центристской партии встала на защиту госпожи Палямар, высланной из страны за антиэстонскую деятельность. Тогдашняя ыриторика также заключалась в том, что, дескать, над слабыми издеваются», - указывает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Почему же мы сегодня говорим о деятельности Московского патриархата как о проблеме, связанной с безопасностью государства?
«Образно говоря, у Кремля есть прямая линия связи с Эстонией через церковную организацию», - отмечает Ляэнеметс.
По его словам, о влиянии так называемого «Русского мира» в Эстонии не говорится и прямо, оно осуществляется опосредованно, при этом «роль России в развязывании войны не упоминается, а о мире говорят исходя из потребностей России».
«И у нас возникнет проблема, если эту деятельность влияния не пресечь здесь по церковной линии - если ложные утверждения не будут напрямую опровергнуты, исправлены, если не будет заявлено, что агрессор - это Россия», - продолжает министр.
Как полагает Ляэнеметс, есть большая разница между молитвой за независимость Эстонии в Лютеранской церкви и молитвой за Кирилла в Русской православной церкви, позиция которой заключается в том, что Эстонское государство не должно существовать.
Ранее ERR сообщила, что Министерство внутренних дел наняло юридическую фирму Ellex Raidla для проведения консультаций по вопросам, связанным с правовым статусом Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Цель Министерства внутренних дел состоит в том, чтобы как юридические, так и религиозные связи подчинения с Москвой были прекращены, а ЭПЦМП и ее общины перешли под окормление Константинополя, которому подчиняется Эстонская Апостольская Православная Церковь.
В состав ЭПЦМП входят Куремяэский монастырь и приход Александра Невского, кроме того, в Эстонии есть две епархии: Таллиннская возглавляется изгнанным из Эстонии митрополитом Евгением, Нарвская и Причудская – епископом Лазарем.